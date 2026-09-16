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[VIDEO] Gần 100 tấn vàng Nga đổ về Hong Kong trong 7 tháng

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[VIDEO] Gần 100 tấn vàng Nga đổ về Hong Kong trong 7 tháng

Gần 100 tấn vàng Nga về Hong Kong trong 7 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ, các tổ chức tài chính thu mua 35 tỷ USD vàng Nga từ 2022.

Minh Quân - Hà Anh
#Vàng Nga #Hong Kong #Thị trường vàng #Giao dịch tài chính #Xu hướng đầu tư

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