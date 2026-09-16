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[VIDEO] Hà Lan rút 90 tấn vàng khỏi Mỹ giữa bất ổn toàn cầu

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[VIDEO] Hà Lan rút 90 tấn vàng khỏi Mỹ giữa bất ổn toàn cầu

Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển gần 90 tấn vàng trị giá 12 tỷ USD về London để đảm bảo an toàn tài chính khi tình hình toàn cầu bất ổn.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Trung ương Hà Lan #Vàng dự trữ #Bất ổn toàn cầu #Chuyển vàng quốc tế #London

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