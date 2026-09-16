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[VIDEO] Việt Nam lọt top 4 điểm đến ẩm thực nổi bật châu Á - Thái Bình Dương

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[VIDEO] Việt Nam lọt top 4 điểm đến ẩm thực nổi bật châu Á - Thái Bình Dương

Theo Trip.com, tìm kiếm ẩm thực Việt tăng 45% trong 8 tháng, đưa Việt Nam vào top 4 điểm đến ẩm thực châu Á - Thái Bình Dương với 3 nhà hàng Bạch Kim.

Minh Quân - Hà Anh
#Ẩm thực Việt Nam #Du lịch châu Á - Thái Bình Dương #Điểm đến du lịch #Hạng nhà hàng Bạch Kim #Tìm kiếm ẩm thực

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