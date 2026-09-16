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[VIDEO] FDI đổ bộ Việt Nam: Samsung, LG mở rộng sản xuất với vốn 40 tỷ USD

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[VIDEO] FDI đổ bộ Việt Nam: Samsung, LG mở rộng sản xuất với vốn 40 tỷ USD

FDI vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 40 tỷ USD, tăng 55%, giải ngân 17 tỷ USD, cao nhất 5 năm nhờ Samsung, LG mở rộng sản xuất.

Minh Quân - Hà Anh
#FDI Việt Nam #Samsung #LG #Giải ngân FDI #Đầu tư nước ngoài

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