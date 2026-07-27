Hà Nội ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 tại 76 phường xã trong tuần qua

Hà Nội ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 trong tuần qua tại 76 phường, xã của Hà Nội. Số ca mắc hiện đã tăng cao hơn so với các tuần trước đó.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 17/7 đến ngày 24/7), hệ thống giám sát dịch bệnh ghi nhận 185 trường hợp mắc Covid-19 tại 76 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 588 trường hợp tại 109 phường, xã.

Số ca mắc hiện đã tăng cao hơn so với thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 (tuần từ 26.6 - 3.7 ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 tại 17 phường, xã). Số mắc đang có xu hướng gia tăng có thể liên quan đến hoạt động du lịch, học tập ngoại khóa, vui chơi đông người trong thời gian nghỉ hè, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Về diễn biến bệnh do Covid-19, qua thực tế điều trị, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị, cho hay, gần đây, số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng. Các triệu chứng bệnh thường gặp: sốt, mỏi người, đau đầu, triệu chứng đường hô hấp, tiêu chảy. Do có miễn dịch chủ động (tiêm phòng) nên đa phần ca bệnh không quá nặng.

Tuy nhiên, với người cao tuổi, người bệnh nền nặng, sức đề kháng kém vẫn cần chú ý phát hiện sớm và điều trị, theo dõi sát. Người trẻ, khỏe có thể chỉ cần dùng các thuốc điều trị triệu chứng, uống đủ nước.

Bác sĩ Khiêm cũng lưu ý, bản chất của virus là biến đổi khó lường nên với các ca nghi mắc, mắc Covid-19 hoàn toàn không được chủ quan.

Tiêm phòng vắc xin giúp phòng COVID-19 hiệu quả. Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS

Bên cạnh đó, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã; trong đó có Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Thanh Oai..., tăng 50 trường hợp so với tuần trước (96 trường hợp). Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 871 trường hợp tại 111 phường, xã, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (475 trường hợp). Trong tuần ghi nhận 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai, Việt Hưng; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 30 ổ dịch, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động. Thành phố cũng ghi nhận 109 trường hợp mắc tay chân miệng tại 57 phường, xã; trong đó có Quảng Oai, Tây Hồ, Tương Mai, Đại Thanh, Xuân Đỉnh, Long Biên..., giảm 15 trường hợp so với tuần trước (124 trường hợp). Số mắc trong tuần giảm, chủ yếu ghi nhận các trường hợp mắc tản phát, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tháng 8, tháng 9 khi học sinh tựu trường sau kỳ nghỉ hè.

Cộng dồn năm 2026 đến nay ghi nhận 4.184 trường hợp mắc tay chân miệng, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (3.293 trường hợp), bệnh nhân ghi nhận tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch trường học tại Quảng Oai; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 69 ổ dịch, có 1 ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần không ghi nhận ổ dịch dại trên động vật; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 08 ổ dịch dại trên chó tại Hạ Bằng (2 ổ dịch), Đoài Phương (2 ổ dịch), Hòa Lạc (1 ổ dịch), Thạch Thất (1 ổ dịch), Kiều Phú (1 ổ dịch), Yên Xuân (1 ổ dịch); tất cả người phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng. CDC Hà Nội nhận định, trước diễn biến phức tạp trên đàn chó, dự báo có thể tiếp tục ghi nhận các ổ dịch dại trên chó trong thời gian tới và có thể có trường hợp người tử vong do bệnh dại nếu người dân chủ quan không đi tư vấn điều trị dự phòng sau khi bị chó mèo cắn.

Ghi nhận 14 trường hợp mắc sởi tại 11 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 354 trường hợp mắc tại 109 phường, xã; số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (4.295/1).

7 trường hợp mắc ho gà tại 7 phường, xã; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 84 trường hợp mắc tại 49 phường, xã; số mắc tăng so với cùng kỳ 2025 (19/0).

Ghi nhận 1 trường hợp mắc uốn ván người lớn tại Bình Minh; cộng dồn năm 2026 ghi nhận 13 trường hợp mắc tại 10 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (19/0).

Theo CDC Hà Nội nhận định, số mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân, dự báo trong thời gian tới số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch mới.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại phường, xã: Hồng Vân, Phúc Thọ, Thanh Oai, Khương Đình, Chương Dương, Việt Hưng. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch, bệnh tay chân miệng tại các khu vực có ca bệnh và ổ dịch.

Các Trạm Y tế phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch như tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, chiến dịch phun hóa chất chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn quản lý, tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn.

Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng. Giám sát phát hiện bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và các trường mầm non, mẫu giáo; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, Adeno vi rút và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin phòng bệnh.