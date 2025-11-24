Gói thầu XL12: Một nhà thầu duy nhất về đích, tiết kiệm ngân sách gần 11,6 tỷ đồng

Dự án trọng điểm tại Đồng Nai: Gói thầu XL12 chỉ có một nhà thầu tham dự và giành chiến thắng, giá trúng thầu chênh lệch ra sao so với dự toán?

Gói thầu XL12: Thi công hạng mục cầu vượt ngang trên địa bàn thị xã Chơn Thành và thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã chính thức có kết quả lựa chọn nhà thầu . Đây là gói thầu quan trọng thuộc Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) .

Ngày 14/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu này .

Nguồn MSC

Rà soát quy trình và thông tin gói thầu

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 70/BCĐG-VINA ngày 30/10/2025, gói thầu XL12 có Mã E-TBMT là IB2500423905 . Do Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 222.954.388.009 đồng . Giá này đã được phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 257/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 01/10/2025 . Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ . Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh . Thời gian thực hiện gói thầu theo E-HSMT: 450 ngày .

Gói thầu XL12 được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 273/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 07/10/2025 . Thời điểm đóng/mở thầu là 16 giờ 00, ngày 25/10/2025 .

Liên danh duy nhất trúng thầu

Biên bản mở thầu ngày 25/10/2025 xác nhận Gói thầu XL12 chỉ có 1 nhà thầu tham dự . Nhà thầu duy nhất này là Liên danh XL12 (gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam) . Liên danh này đã trải qua quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) kéo dài từ ngày 25/10/2025 đến ngày 30/10/2025 .

Đánh giá về năng lực và kỹ thuật

Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia kết luận Liên danh XL12 đã đạt tất cả các tiêu chí quan trọng :

· Kết quả đánh giá tính hợp lệ: Đạt .

· Kết quả đánh giá năng lực và kinh nghiệm: Đạt .

· Kết quả đánh giá về kỹ thuật: Đạt, với số điểm là 95,75/100 điểm .

· Kết quả đánh giá nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu: Đạt .

Về năng lực tài chính, Liên danh XL12 có hai cách thức kê khai khác nhau được Tổ chuyên gia ghi nhận:

· Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc tự kê khai cập nhập số liệu BCTC các năm 2022, 2023 và 2024 .

· Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam cập nhật số liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho BCTC các năm 2022, 2023 và 2024 .

Mức độ tiết kiệm ngân sách

Giá dự thầu sau giảm giá của Liên danh XL12 được xác định là 211.357.635.891 đồng . Theo Quyết định số 428/QĐ-BQLDAĐTXD, giá trúng thầu được phê duyệt là 211.357.628.000 đồng .

Hạng mục

Giá trị

Giá gói thầu được duyệt (Dự toán)

222.954.388.009 đồng

Giá trúng thầu

211.357.628.000 đồng

Giá trị giảm giá (5,19%)

11.569.941.254 đồng (tương đương)

Giá trị tiết kiệm (chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu)

11.596.760.009 đồng



Nhà thầu cam kết thời gian thực hiện gói thầu là 390 ngày, rút ngắn 60 ngày so với thời gian thực hiện ban đầu là 450 ngày .

Góc nhìn chuyên gia về đấu thầu một nhà thầu

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Luật số 90/2025/QH15, việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu không vi phạm quy định nếu hồ sơ đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT. Tuy nhiên, việc một gói thầu có giá trị hơn 222 tỷ đồng chỉ thu hút một liên danh tham gia dự thầu trong bối cảnh đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính cạnh tranh là một vấn đề cần được phân tích kỹ nguyên nhân" .

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Thị Hương bổ sung: "Mặc dù Gói thầu XL12 vẫn đạt được mức tiết kiệm hơn 11,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,2%, nhưng tính cạnh tranh hạn chế thường tiềm ẩn rủi ro về giá. Tuy nhiên, mức điểm kỹ thuật cao (95,75 điểm) của Liên danh XL12 cho thấy sự nghiêm túc và khả năng đáp ứng chuyên môn. Điều quan trọng nhất hiện nay là Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan, đặc biệt là Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu và Phòng Quản lý dự án 6, cần thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu tài liệu và giám sát chất lượng thi công, đảm bảo tiến độ rút ngắn 60 ngày được thực hiện hiệu quả" .

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ký bởi Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Tiến Hải, có hiệu lực kể từ ngày ký (14/11/2025)

Năng lực nhà thầu

Công ty CP xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam có địa chỉ tại phường Hạnh Thông, TP HCM; người đại diện pháp luật Bùi Mạnh Hùng. Công ty thành lập tháng 5/2016 đến tháng 7/2019 tham gia hệ thống mạng đấu thầu. Đến nay (23/11/2025) đã tham gia và trúng 36/61 gói, trượt 18 gói, 1 gói chưa có kết quả, 6 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh khoảng 46.959.204.947.508 đồng (có 17.488.866.689.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập 340.238.585.000đồng, với vai trò liên danh 46.618.966.362.508 đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả Gói XL02: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cống Cái Trưng (Mỹ Hội) và kè bảo vệ mái kênh dẫn phía sông công trình cống âu Rạch Mọp thuộc dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 139.518.137.000 đồng với 4 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó Công ty CP xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam dự thầu với giá 139.379.680.549 đồng.

Công ty CP tập đoàn Quang Phúc có địa chỉ tại phường Hiệp Bình, TP HCM do ông Hoàng Anh Tuấn là người đại diện pháp luật. Công ty Thành lập tháng 12/2008 đến tháng 2/2018 tham gia hệ thống mạng đấu thầu. Tính tới 23/11/2025 nhà thầu đã tham gia và trúng 30/45 gói, trượt 13 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh 5.681.931.598.801 đồng. Trong đó với vai trò độc lập 321.159.718.152 đồng với vai trò liên danh: 5.360.771.880.649 đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)...

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu Xây lắp thuộc dự án Đường Kim Long - Bình Ba, huyện Châu Đức do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Châu Đức (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Đức mời thầu). Gói thầu có giá dự toán 393.076.658.914 đồng, hoàn thành mở thầu ngày 2/11 với 4 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó nhà thầu là thành viên trong Liên danh Kim Long_Bình Ba dự thầu với giá sau giảm 9% là 352.591.392.957 đồng.