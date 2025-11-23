Đối thủ “ngã ngựa” từ vòng E-HSDT, Công nghệ PSYS trúng gói thầu tiền tỷ

Đối thủ có E-HSDT không đạt, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM đã phê duyệt cho Công ty Công nghệ PSYS trúng thầu với giá 1,126 tỷ đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố ngày 19/11, Công ty Công nghệ PSYS đã trúng thầu với giá 1,126 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày, tiếp nối chuỗi thắng thầu ấn tượng trị giá hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp này tại khối giáo dục đại học. Tại gói thầu này, Công ty CP Công nghệ One bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật.

Gói thầu Mua sắm hàng hóa máy vi tính có giá 1,147 tỷ đồng; ngày 19/11, ông Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt cho Công ty CP Giải pháp Công nghệ PSYS trúng thầu với giá 1,126 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày. Nguồn: MSC

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Hàng hóa máy vi tính thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với dự toán mua sắm 1,147 tỷ đồng. Dự toán do Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 22/10 theo Quyết định 3345/QĐ-KHTN.

Hàng hóa trúng thầu: Bao gồm các thiết bị cụ thể như Máy tính xách tay cấu hình 1 (ASUS ExpertBook B3405CVA) và Máy vi tính xách tay cấu hình 3 - Loại A (HP ProBook 440 G11)…

Nhà thầu quen mặt của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM?

Công ty CP Giải pháp Công nghệ PSYS địa chỉ Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM; đã trúng 40/62 gói thầu, 5 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 67,6 tỷ đồng.

Từ tháng 10/2024 đến nay, công ty đã trúng 9 gói mua sắm hàng hóa gồm máy tính chuyên dụng, linh kiện... tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể:

Gói thầu Mua sắm hàng hóa thiết bị đề tài mã số VINIF.2024.DA085 thuộc dự án VinIF thuộc KHLCNT Hàng hóa thiết bị đề tài cho dự án VinIF thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, mã số VINIF.2024.DA085 với giá trúng thầu 667 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu Mua sắm thiết bị, dụng cụ và linh kiện cho Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật với giá trúng thầu 186 triệu đồng;

Gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị và linh kiện Công nghệ thông tin năm 2025 với giá trúng thầu 805 triệu đồng.

Ngoài ra công ty còn trúng gói thầu Mua sắm máy chiếu cho năm học 2025 – 2026 với giá 482 triệu đồng do Trường Đại học Kinh tế - Luật chỉ định thầu, tiết kiệm 0 đồng.

Gói thầu Mua sắm hàng hóa trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy ngành Truyền thông Đa phương tiện trong Trường Đại học Công nghệ Thông tin với giá 217 triệu đồng.

Tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP HCM, Công ty CP Giải pháp Công nghệ PSYS trúng gói thầu Hàng hóa bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai tại Trường Đại học Bách khoa thuộc KHLCNT Bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai tại Trường Đại học Bách khoa với giá 519 triệu đồng (giá gói thầu 1,167 tỷ đồng, tiết kiệm 55,55%) thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu Phi tư vấn - Thuê máy tính phục vụ giảng dạy thực hành, thí nghiệm cho Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP HCM với giá trúng thầu 4,667 tỷ đồng…