Cú "hat-trick" tháng 10 của Đại Phú Thịnh: Thắng lớn tại Long An và Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong hai ngày 08 và 09/10/2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã liên tiếp được công bố trúng 3 gói thầu xây lắp ngành nước tại Long An và Đồng Tháp, khẳng định vị thế nhà thầu quen mặt tại khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 3500401710) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng cấp thoát nước. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 13/10/2000, hiện có địa chỉ trụ sở (cập nhật sau sáp nhập) tại Số 506 Cách Mạng Tháng Tám (B16), Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, do ông Tạ Trọng Huấn làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Quan sát hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này trong tháng 10/2025 cho thấy một tần suất trúng thầu đáng chú ý, đặc biệt là tại các dự án sử dụng vốn đầu tư công ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Chỉ trong vòng 48 giờ, nhà thầu này đã ghi nhận 3 chiến thắng liên tiếp với tổng giá trị xấp xỉ 23 tỷ đồng.

Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực hồ sơ của doanh nghiệp mà còn đặt ra những vấn đề cần được soi chiếu dưới góc độ quản lý đầu tư công, đặc biệt là khả năng huy động nguồn lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án triển khai đồng thời.

"Mưa" quyết định trúng thầu trong 48 giờ

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) cho thấy, ngày 08/10/2025 là một ngày đặc biệt hiệu quả đối với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh khi liên tiếp nhận được hai quyết định phê duyệt trúng thầu từ cùng một chủ đầu tư Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

Cụ thể, ông Hoàng Thế Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An đã ký Quyết định số 2463/QĐ-CNLA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp tuyến ống cấp nước đường tỉnh 835D (đoạn từ đường tỉnh 835C đến đường tỉnh 835) và đường tỉnh 830 (đoạn từ đường tỉnh 833B đến đường vào Xóm Bà Vệ)".

Giá trúng thầu được ghi nhận là 8.849.851.352 đồng. Gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng là 135 ngày.

Cùng ngày, tại Quyết định số 2464/QĐ-CNLA, ông Hoàng Thế Bảo tiếp tục phê duyệt Công ty TNHH Đại Phú Thịnh trúng gói thầu "Xây lắp tuyến ống cấp nước đường Phước Vân – Long Hòa và đường Phước Vân – Long Khê".

Giá trúng thầu của gói này là 6.277.548.692 đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng ngắn hơn, chỉ 45 ngày.

Như vậy, tổng giá trị hai gói thầu mà Công ty TNHH Đại Phú Thịnh trúng tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An trong ngày 08/10/2025 là 15.127.400.044 đồng.

Chỉ một ngày sau, ngày 09/10/2025, tại tỉnh Đồng Tháp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đã ký Quyết định số 898/QĐ-CN&MTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc Dự án Cải tạo, nâng công suất nhà máy nước mặt thị trấn Thanh Bình.

Giá trúng thầu là 7.823.420.211 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng cho gói thầu này là 90 ngày.

Tổng hợp lại, tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh chỉ trong 2 ngày 08 và 09/10/2025 đạt 22.950.820.255 đồng.

Chân dung nhà thầu quen mặt ngành nước phía Nam

Với hơn 25 năm hoạt động, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã xây dựng được vị thế nhất định trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Quan sát lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy một sự hiện diện rộng khắp tại nhiều địa phương.

Tính đến tháng 11/2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã tham gia tổng cộng 102 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 36 gói, trượt 60 gói, 3 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới 1.778.824.588.075 đồng.

Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 732.096.795.892 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt khoảng 37,5% trên tổng số gói đã có kết quả. Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này chỉ ở mức 68.77%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt mức rất cao, khoảng 31.23%.

Riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Đại Phú Thịnh đã tham gia 20 gói thầu, trúng 6 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 195.695.712.443 đồng.

Bài toán về huy động nguồn lực đồng thời

Việc trúng thầu liên tiếp 3 gói thầu xây lắp tại hai địa phương khác nhau (Tây Ninh và Đồng Tháp) trong thời gian rất ngắn đặt ra những thách thức không nhỏ về việc tổ chức thi công.

Việc phải huy động đồng thời nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư chuyên ngành), máy móc thiết bị đặc chủng cho cả 3 công trường cùng lúc đòi hỏi nhà thầu phải có tiềm lực mạnh và kế hoạch điều phối khoa học, đặc biệt là để đảm bảo tiến độ gấp rút của gói thầu 45 ngày tại Tây Ninh. Vấn đề đặt ra là liệu Công ty TNHH Đại Phú Thịnh có đảm bảo được nguồn lực cam kết trong các Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho từng gói thầu mà không xảy ra tình trạng trùng lặp hay không?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, một trong những nguyên tắc cốt lõi khi đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu là phải chứng minh khả năng huy động nhân sự và thiết bị không trùng lặp cho các gói thầu đang thực hiện trong cùng một thời điểm."

Luật sư Hương phân tích thêm: "Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đánh giá có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng thông tin kê khai của nhà thầu. Đặc biệt, trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu cung cấp các bằng chứng xác thực về việc huy động nhân sự chủ chốt để đảm bảo rằng những nhân sự này có thể thực hiện gói thầu, tránh tình trạng kê khai trùng lặp nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng không đủ khả năng thực hiện trên thực tế."

Trách nhiệm giám sát của các chủ đầu tư tại Tây Ninh và Đồng Tháp là hết sức quan trọng. Bên cạnh câu chuyện về nguồn lực, dữ liệu phân tích chi tiết từng gói thầu cũng hé lộ những con số biết nói về tỷ lệ tiết kiệm và tính cạnh tranh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

