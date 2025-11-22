Gói thầu cấp nước tại An Nhơn: Xuất hiện mức giá “siêu tiết kiệm”, ai sẽ về đích?

Tại gói thầu xây lắp nhà máy nước hơn 47 tỷ đồng ở An Nhơn (Gia Lai), cuộc đua giảm giá đang diễn ra gay cấn khi các nhà thầu đồng loạt bỏ giá thấp hơn dự toán tới gần 20%.

Những ngày đầu tháng 11/2025, sự chú ý của giới nhà thầu xây dựng hạ tầng dồn về An Nhơn, tỉnh Gia Lai, nơi gói thầu xây lắp trọng điểm thuộc dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ vừa mở thầu với những diễn biến đầy bất ngờ về giá dự thầu.

Cuộc đua “giảm giá” gần 9 tỷ đồng

Theo Biên bản mở thầu ngày 04/11/2025, gói thầu “Xây lắp (giai đoạn 1)” thuộc dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ (Mã TBMT: IB2500400357) do Ban Quản lý phường An Nhơn làm Chủ đầu tư/Bên mời thầu đã hoàn tất việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Đây là gói thầu có quy mô lớn với giá dự toán được phê duyệt là 47.060.786.366 đồng.

Biên bản mở thầu . Nguồn: MSC

Gói thầu được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận sự tham gia của 6 nhà thầu, tạo nên một thế trận cạnh tranh vô cùng quyết liệt.

Đáng chú ý, kết quả mở thầu cho thấy một xu hướng giảm giá rất sâu từ các đơn vị tham dự. Cụ thể:

Liên danh cấp nước Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ chào giá dự thầu sau giảm giá là 38.118.960.879 đồng. So với giá gói thầu hơn 47 tỷ đồng, liên danh này đã giảm giá tới gần 9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 19%.

chào giá dự thầu sau giảm giá là 38.118.960.879 đồng. So với giá gói thầu hơn 47 tỷ đồng, liên danh này đã giảm giá tới gần 9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 19%. Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân chào giá 38.679.579.000 đồng, cũng tạo ra mức tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Việc các nhà thầu chấp nhận giảm giá sâu để cạnh tranh là tín hiệu tích cực trong việc tiết kiệm ngân sách công. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng năm 2025 có nhiều biến động, việc chào thầu với mức giá thấp hơn dự toán tới gần 20% cũng đặt ra nghi vấn lớn về tính khả thi khi triển khai. Liệu nhà thầu có đảm bảo được chất lượng công trình, tiến độ thi công hay sẽ rơi vào tình trạng “làm cầm chừng” hoặc cắt giảm chất lượng vật tư? Đây là bài toán khó mà Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Giải mã “bức tranh” năng lực các nhà thầu tham chiến

Để có cái nhìn đa chiều hơn về cơ hội của các bên, cần phân tích sâu vào “hồ sơ sức khỏe” của các doanh nghiệp đang tham gia vào cuộc đua này, dựa trên dữ liệu đấu thầu được công khai.

Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân: “Chủ nhà” liệu có ưu thế? Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân (Mã số thuế: 4100362466), có địa chỉ tại 96 Ngô Mây, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Dữ liệu lịch sử đấu thầu năm 2025 cho thấy “phong độ” của doanh nghiệp này khá phập phù. Trước khi đến với gói thầu tại An Nhơn, Nam Ngân đã trải qua một loạt thất bại tại các gói thầu khác nhau. Cụ thể:

Trượt thầu tại gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai mời thầu vào tháng 6/2025 và tháng 3/2025.

Trượt thầu tại gói thầu của Trường Đại học Quy Nhơn vào tháng 5/2025.

Trượt thầu tại gói thầu thuộc dự án khu dân cư đô thị Cát Khánh, huyện Phù Cát vào tháng 4/2025. Việc liên tiếp không được lựa chọn ở nhiều gói thầu trong khu vực lân cận đặt ra dấu hỏi về năng lực cạnh tranh thực sự của Nam Ngân, dù tại gói thầu này, đơn vị đã đưa ra mức giá rất hấp dẫn.

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN): “Ông lớn” phía Bắc và tham vọng Nam tiến Một cái tên đáng chú ý trong danh sách hồ sơ năng lực là Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (Mã số thuế: 0100105976), có trụ sở tại 52 Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm với vốn điều lệ lớn. Tuy nhiên, hiệu quả đấu thầu của đơn vị này cũng có những nốt trầm. Thống kê cho thấy Viwaseen tham gia khoảng 20 gói thầu (cả độc lập và liên danh), thắng 9 gói và trượt 11 gói. Dù có kinh nghiệm thi công các dự án nước lớn, nhưng việc “mang chuông đi đánh xứ người” tại Gia Lai, đối mặt với các đối thủ địa phương và các liên danh linh hoạt, sẽ là thử thách không nhỏ cho “ông lớn” này về mặt huy động nguồn lực và tối ưu hóa chi phí.

Công ty TNHH Đại Phú Thịnh: Ẩn số từ TP HCM Công ty TNHH Đại Phú Thịnh (Mã số thuế: 3500401710), có địa chỉ giao dịch tại TP HCM. Lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này từng tham gia nhiều gói thầu tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhưng kết quả không mấy khả quan khi trượt thầu tại dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Đất vào tháng 6/2025. Sự xuất hiện của Đại Phú Thịnh tại An Nhơn cho thấy xu hướng mở rộng địa bàn hoạt động ra khu vực Nam Trung Bộ của các nhà thầu TP HCM.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Á Châu: Kinh nghiệm và áp lực Công ty Cổ phần Kỹ thuật Á Châu (Mã số thuế: 0304798359), trụ sở tại TP.HCM, là một nhà thầu chuyên về lĩnh vực cơ điện và xử lý nước. Điểm sáng của đơn vị này là đã trúng gói thầu hơn 4,7 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, đơn vị này cũng nếm mùi thất bại tại gói thầu của Trung tâm Nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai vào tháng 5/2025. Kinh nghiệm chuyên sâu về thiết bị ngành nước là lợi thế, nhưng năng lực thi công xây lắp tổng hợp tại một địa bàn xa như Gia Lai cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lê Gia Phúc: Tỷ lệ trúng thầu khiêm tốn Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lê Gia Phúc (Mã số thuế: 0306056384) đến từ TP.HCM. Hồ sơ năng lực cho thấy năm 2025, doanh nghiệp này tham gia 7 gói thầu nhưng đã trượt tới 4 gói và đang chờ kết quả 2 gói (trong đó có gói thầu tại An Nhơn). Tỷ lệ trúng thầu thấp là một chỉ số rủi ro mà Bên mời thầu cần lưu tâm khi đánh giá về năng lực thực hiện hợp đồng.

Góc nhìn chuyên gia: Đừng để “giá rẻ” trở thành “bẫy” chất lượng

Trao đổi về hiện tượng giảm giá sâu trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và mới đây là Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luôn đề cao hiệu quả kinh tế nhưng không tách rời chất lượng. Việc nhà thầu giảm giá 19-20% là quyền của họ, nhưng trách nhiệm của Chủ đầu tư là phải làm rõ cơ cấu giá đó có thực tế hay không. Nếu giá dự thầu thấp bất thường do cắt bớt quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư kém phẩm cấp thì hệ lụy về sau là rất lớn, đặc biệt với công trình cấp nước sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân”.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích dưới góc độ pháp lý: “Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình và các tiêu chí đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu cần xem xét kỹ năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật và lịch sử tranh chấp, vi phạm (nếu có) của nhà thầu. Không nên chỉ chăm chăm vào con số giá thấp nhất để vội vàng kết luận. Sự công bằng, minh bạch không chỉ nằm ở khâu mở thầu mà còn ở quá trình chấm thầu khách quan, loại bỏ những hồ sơ không đạt chuẩn về kỹ thuật trước khi xét đến giá”.

Quyết định phê duyệt số 8305/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã đặt ra mục tiêu rất rõ ràng cho dự án này. Với mức giá cạnh tranh khốc liệt như hiện tại, liệu Ban Quản lý phường An Nhơn sẽ lựa chọn Liên danh cấp nước Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ với mức giá “siêu rẻ” hay một đơn vị khác có năng lực vững vàng hơn?

Kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho năng lực quản lý của Chủ đầu tư cũng như chất lượng của công trình trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả của gói thầu này đến bạn đọc.