Gói thầu xây dựng đường ĐH9 tại Di Linh: "Cuộc đua tam mã" và bài toán về hiệu quả kinh tế

Ba nhà thầu quen mặt cùng cạnh tranh tại gói thầu xây dựng đường ĐH9 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Lâm Đồng). Mức giá chênh lệch đáng kể đặt ra câu hỏi về cơ hội trúng thầu và năng lực thực sự.

Gói thầu số 01: Thi công dự án Xây dựng đường ĐH9 đoạn từ thôn 9 xã Hòa Ninh - Lộc An, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh (Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh cũ) làm bên mời thầu, đang thu hút sự chú ý của dư luận. Với giá gói thầu được phê duyệt là 7.523.092.491 đồng, cuộc đua không chỉ dừng lại ở yếu tố giá mà còn là phép thử về năng lực, kinh nghiệm và mối quan hệ của các nhà thầu tham gia.

"Kịch bản" bất ngờ từ biên bản mở thầu

Theo biên bản mở thầu được công bố vào lúc 10 giờ 19 phút ngày 13 tháng 10 năm 2025, Gói thầu số 01 (Mã thông báo mời thầu IB2500436134) đã ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu độc lập, đều là những doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng. Diễn biến giá dự thầu đã tạo ra một bức tranh cạnh tranh đa chiều:

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi (MSDN: 5800753587) đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất, đạt 6.312.975.905 đồng. Mức giá này thấp hơn 1.210.116.586 đồng so với giá gói thầu, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng khoảng 16,1%. Công ty TNHH Bá Trường (MSDN: 5800487222) có giá dự thầu là 6.924.449.020 đồng, thấp hơn giá gói thầu 598.643.471 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,95%. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng (MSDN: 5800225019) chào giá 7.143.684.606 đồng, thấp hơn 379.407.885 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 5,04%.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi đang nắm giữ lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, trong đấu thầu, giá chỉ là một trong nhiều tiêu chí quan trọng để xét duyệt trúng thầu.

"Soi" năng lực và lịch sử đấu thầu của các đối thủ

Năng lực tổng thể và lịch sử tham gia các gói thầu là những yếu tố then chốt, phản ánh kinh nghiệm và uy tín của mỗi nhà thầu.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi do ông Nguyễn Lợi làm giám đốc, là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dạn với việc đã tham gia 139 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 83 gói và 11 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 282 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này có quan hệ với 67 bên mời thầu và có tỷ lệ chào giá thấp nhất từng ghi nhận là 52%. Dữ liệu này cho thấy một chiến lược cạnh tranh về giá rất quyết liệt.

Công ty TNHH Bá Trường, dưới sự điều hành của Giám đốc Hoàng Bá Trường, lại cho thấy một bức tranh khác. Dù chỉ tham gia 37 gói thầu, công ty này có tỷ lệ trúng thầu khá cao với 22 gói thắng, 11 gói trượt. Đặc biệt, nhà thầu này có "mối quan hệ đặc biệt" với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh cũ khi đã tham gia 14 gói thầu do bên mời thầu này tổ chức và trúng tới 10 gói. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của công ty này là 99,02%, cho thấy các gói thầu thường trúng với tỷ lệ tiết kiệm không cao.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Lâm Đồng, do ông Phan Minh Chủ làm giám đốc, cũng là một "gương mặt" đáng gờm. Doanh nghiệp đã tham gia 49 gói thầu, trúng 26 gói và trượt 19 gói. Tổng giá trị các gói đã trúng (bao gồm liên danh) đạt hơn 262 tỷ đồng. Đây là một nhà thầu có lịch sử hoạt động lâu đời và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Rõ ràng, "cuộc đua tam mã" tại gói thầu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về giá mà còn là sự đối đầu giữa một nhà thầu có chiến lược giá thấp, một nhà thầu có "duyên" với chủ đầu tư và một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm trong ngành.

Góc nhìn chuyên gia: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhấn mạnh: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Giá thấp nhất là một lợi thế quan trọng, thể hiện hiệu quả kinh tế trực tiếp cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất. Bên mời thầu phải có trách nhiệm đánh giá một cách toàn diện cả về năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, và uy tín của nhà thầu để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng với Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hướng tới việc công khai hóa tối đa thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bên mời thầu ngày càng được đề cao. Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao bất thường tại một chủ đầu tư nhất định, hay việc giá trúng thầu luôn sát giá gói thầu là những dữ liệu mà các cơ quan chức năng và xã hội có thể giám sát. Điều này đòi hỏi quá trình xét thầu phải thực sự khách quan, không có chỗ cho các yếu tố ngoài chuyên môn."

Dự án Xây dựng đường ĐH9, được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 của HĐND huyện Di Linh cũ với tổng mức đầu tư 8.500.000.000 đồng, là một công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, việc lựa chọn được một nhà thầu vừa có giá cạnh tranh, vừa đủ năng lực để đảm bảo chất lượng công trình là bài toán mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Di Linh cần giải quyết một cách thấu đáo.

Cuộc cạnh tranh tại gói thầu này đặt ra một nghi vấn cần được làm rõ: Liệu lợi thế về giá có đủ sức nặng để vượt qua "lịch sử" và kinh nghiệm của các đối thủ? Dư luận đang chờ đợi một quyết định công tâm, minh bạch từ phía chủ đầu tư, một quyết định không chỉ dựa trên những con số mà còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế lâu dài cho công trình và lợi ích của người dân.