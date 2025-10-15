Hành trình trúng thầu của Cầu đường Minh Quân tại Đồng Nai: Những con số biết nói và khoảng lặng cạnh tranh [Kỳ 1]

UBND xã Lộc Ninh (Đồng Nai) vừa phê duyệt cho Công ty Cầu đường Minh Quân trúng gói thầu gần 2 tỷ đồng qua chỉ định thầu. Dù mới tham gia thị trường, doanh nghiệp này đã trúng 9/10 gói thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại một số địa phương thuộc tỉnh Đồng Nai thời gian qua ghi nhận sự nổi lên của một nhà thầu còn khá non trẻ nhưng có tần suất trúng thầu dày đặc, đi kèm với đó là những con số về hiệu quả kinh tế cần được xem xét kỹ lưỡng.

Gói thầu gần 2 tỷ và con số tiết kiệm 0,52%

Ngày 29/9/2025, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp đường liên xã Lộc Ninh – Lộc Thuận (đoạn thuộc địa bàn Lộc Thuận).

Quyết định số 813/QĐ-UBND của UBND xã Lộc Ninh

Theo quyết định này, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng cầu đường Minh Quân (Cầu đường Minh Quân).

Giá gói thầu được phê duyệt là 1.961.285.788 đồng. Giá trúng thầu của Cầu đường Minh Quân là 1.951.000.000 đồng.

Như vậy, sau quá trình lựa chọn nhà thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được 10.285.788 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức rất thấp, chỉ 0,52%.

Đây là một con số đáng chú ý, đặc biệt khi mục tiêu của công tác đấu thầu là nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và sử dụng ngân sách một cách tối ưu nhất. Trong bối cảnh yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công ngày càng cao, việc một gói thầu gần 2 tỷ đồng tiết kiệm hơn 10 triệu đồng làm dấy lên những băn khoăn về hiệu quả thực chất của dự án.

Điều cần lưu ý, hình thức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này là "chỉ định thầu rút gọn". Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày theo loại hợp đồng trọn gói, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mặc dù chỉ định thầu là hình thức được pháp luật cho phép trong những trường hợp cụ thể, nhưng việc giá trúng thầu gần như sát tuyệt đối với giá dự toán vẫn đặt ra câu hỏi về công tác khảo sát, lập và thẩm định dự toán của chủ đầu tư. Liệu giá gói thầu đã được xây dựng sát với giá thị trường tại thời điểm đó hay chưa?

Chân dung nhà thầu "trẻ" và tỷ lệ trúng thầu 90%

Để có cái nhìn toàn diện hơn về nhà thầu được lựa chọn, cần xem xét hồ sơ pháp lý và lịch sử hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này.

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng cầu đường Minh Quân có mã số doanh nghiệp là 3801281894. Địa chỉ trụ sở hiện tại là tại thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai. Cần nhấn mạnh rằng, địa chỉ này đã được cập nhật sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực từ 01/07/2025, khi một số địa phương của tỉnh Bình Phước cũ được sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Cầu đường Minh Quân được phê duyệt tham gia hệ thống từ ngày 06/03/2023. Tính đến tháng 10/2025, doanh nghiệp này mới chỉ có khoảng hơn 2 năm rưỡi hoạt động trên thị trường đấu thầu công khai.

Mặc dù là một "tân binh", Cầu đường Minh Quân lại sở hữu một hồ sơ ấn tượng về số lượng gói thầu trúng. Thống kê cho thấy, tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu và được công bố trúng tới 9 gói. Tỷ lệ thắng thầu đạt mức rất cao, lên đến 90%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Cầu đường Minh Quân đã trúng (với vai trò nhà thầu độc lập) đạt 19.270.489.744 đồng. Đây là một con số đáng kể đối với một doanh nghiệp có quy mô và tuổi đời hoạt động còn khá khiêm tốn.

Các gói thầu mà Cầu đường Minh Quân tham gia chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích và hạ tầng kỹ thuật tại các địa bàn cấp xã, huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.

Nghịch lý giữa tỷ lệ trúng thầu và hiệu quả tiết kiệm

Thông thường, một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao thường được nhìn nhận là có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi phân tích sâu vào dữ liệu của Cầu đường Minh Quân, một nghịch lý đáng chú ý đã xuất hiện.

Đi cùng với tỷ lệ trúng thầu 90% là một tỷ lệ tiết kiệm trung bình rất "khiêm tốn". Dữ liệu tổng hợp chỉ ra rằng, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của các gói mà Cầu đường Minh Quân tham gia là 98,33%. Điều này đồng nghĩa với việc, mức tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước qua 9 gói thầu này chỉ đạt khoảng 1,67%.

Con số 1,67% này thấp hơn đáng kể so với mức tiết kiệm trung bình trong hoạt động đấu thầu trên cả nước ở nhiều lĩnh vực. Nó cho thấy một thực tế rằng, giá trúng thầu của Cầu đường Minh Quân trong hầu hết các dự án đều rất sát với giá gói thầu mà chủ đầu tư đưa ra.

Việc liên tiếp trúng thầu với mức giá gần như "kịch trần" dự toán đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất trong các cuộc thầu mà doanh nghiệp này tham gia. Liệu năng lực của Cầu đường Minh Quân có thực sự vượt trội đến mức họ không cần phải giảm giá nhiều để thắng thầu, hay còn những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu?

Sự nổi lên nhanh chóng của Cầu đường Minh Quân là một hiện tượng cần được phân tích kỹ lưỡng. Những con số thống kê về tỷ lệ trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm đang kể câu chuyện gì về môi trường đấu thầu tại các địa phương nơi doanh nghiệp này hoạt động?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

