Hồ sơ 2025 của Cầu đường Minh Quân: Trúng 4/5 gói thầu hơn 8,5 tỷ đồng, tiết kiệm 2,18% [Kỳ 2]

Trong năm 2025, Công ty Cầu đường Minh Quân trúng 4/5 gói thầu với tổng giá trị hơn 8,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt khoảng 2,18%, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn hoạt động đặc biệt sôi động của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cầu đường Minh Quân (Cầu đường Minh Quân). Chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã tham gia 5 gói thầu và được công bố trúng 4 gói, đạt tỷ lệ thắng 80%.

Tổng giá trị trúng thầu mà Cầu đường Minh Quân đạt được trong năm 2025 lên đến 8.591.337.744 đồng. Con số này chiếm gần một nửa tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Chi tiết 4 gói thầu trị giá hơn 8,5 tỷ đồng

Phân tích chi tiết từng gói thầu sẽ cho thấy rõ hơn mức độ hiệu quả kinh tế mà các gói thầu này mang lại cho ngân sách nhà nước.

Gói thầu có giá trị lớn nhất trong năm 2025 mà Cầu đường Minh Quân trúng là gói thầu "Xây dựng" (mã TBMT: IB2500185148) thuộc dự án Đường GTNT tổ 7, ấp K54, xã Lộc Thiện. Chủ đầu tư là UBND xã Lộc Thiện.

Ngày 14/05/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Giá gói thầu là 3.327.507.144 đồng. Cầu đường Minh Quân trúng thầu với giá 3.280.833.000 đồng. Mức tiết kiệm đạt được là 46.674.144 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 1,40%. Đây là một tỷ lệ thấp đối với một gói thầu xây lắp có giá trị hơn 3,3 tỷ đồng được thực hiện qua hình thức chào hàng cạnh tranh.

Tiếp đến là gói thầu "Xây dựng" (mã TBMT: IB2500038014) thuộc dự án Làm mương thoát nước ấp 6, 7, 9 xã Lộc Thái, do UBND xã Lộc Thái làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17/02/2025 (số quyết định ghi nhận là KQ2500038014_2502171517), giá gói thầu là 2.268.285.948 đồng. Cầu đường Minh Quân trúng thầu với giá 2.217.316.000 đồng. Mức tiết kiệm đạt 50.969.948 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,25%.

Gói thầu thứ ba là gói "Thi công xây dựng" thuộc dự án Nâng cấp đường liên xã Lộc Ninh – Lộc Thuận do UBND xã Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Như đã phân tích ở kỳ trước, gói thầu này được phê duyệt ngày 29/9/2025 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá trúng thầu là 1.951.000.000 đồng so với giá gói thầu 1.961.285.788 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,52%. Mức tiết kiệm là 10.285.788 đồng.

Gói thầu duy nhất trong năm 2025 ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm tương đối khá là gói "Xây dựng" (mã TBMT: IB2500228101) thuộc dự án Đường tổ 7, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (Khu Hồ Văn Hương), do UBND xã Lộc Khánh làm chủ đầu tư. Ngày 02/06/2025, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt theo Quyết định số KQ2500228101_2506021113. Giá gói thầu là 1.225.334.987 đồng. Cầu đường Minh Quân trúng thầu với giá 1.142.188.744 đồng. Mức tiết kiệm đạt 83.146.243 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 6,79%.

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình 2,18% và những câu hỏi về cạnh tranh

Tổng hợp lại, tổng giá trị của 4 gói thầu được duyệt là 8.782.413.867 đồng. Tổng giá trị trúng thầu là 8.591.337.744 đồng. Tổng số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua 4 gói thầu này là 191.076.123 đồng.

Như vậy, tính toán chính xác dựa trên tổng giá trị các gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm trung bình trong năm 2025 của Cầu đường Minh Quân đạt khoảng 2,18%.

Con số này, mặc dù cao hơn một chút so với mức trung bình chung của nhà thầu kể từ khi thành lập (1,67%), nhưng vẫn là một tỷ lệ thấp trong hoạt động đấu thầu xây lắp. Nó cho thấy xu hướng trúng thầu sát giá dự toán của Cầu đường Minh Quân vẫn là chủ đạo. Nếu loại trừ gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 6,79%, thì 3 gói thầu còn lại có tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 1,39%.

Việc một nhà thầu liên tiếp được lựa chọn với mức giá gần như tối đa mà ngân sách dự chi đặt ra nhiều nghi vấn cần được làm rõ về hiệu quả quản lý đầu tư công.

Thứ nhất, về công tác lập và thẩm định dự toán của các chủ đầu tư (UBND các xã Lộc Ninh, Lộc Khánh, Lộc Thiện, Lộc Thái). Liệu các dự toán này có được xây dựng dựa trên định mức, đơn giá và khảo sát giá thị trường một cách chính xác và chặt chẽ hay không?

Thứ hai, về tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Khi tỷ lệ tiết kiệm liên tục ở mức thấp, điều đó cho thấy sự cạnh tranh trong các cuộc thầu này có thể chưa thực sự hiệu quả.

Sự lặp lại của các đơn vị tư vấn mời thầu

Một điểm đáng chú ý khác khi phân tích hồ sơ năm 2025 của Cầu đường Minh Quân là sự xuất hiện lặp lại của một số đơn vị tư vấn đóng vai trò là bên mời thầu.

Trong 4 gói được công bố trúng thầu năm 2025:

Gói tại xã Lộc Thiện (tiết kiệm 1,40%) và gói tại xã Lộc Thái (tiết kiệm 2,25%) đều do Công ty TNHH MTV Xây dựng Tuấn Khang BP (Tuấn Khang BP) đóng vai trò là bên mời thầu.

Gói tại xã Lộc Khánh (tiết kiệm 6,79%) do Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công Nghệ mời thầu.

Gói tại xã Lộc Ninh (tiết kiệm 0,52%) do UBND xã Lộc Ninh trực tiếp mời thầu (chỉ định thầu).

Sự hiện diện thường xuyên của Tuấn Khang BP không chỉ dừng lại ở năm 2025. Theo thống kê, Tuấn Khang BP đã mời thầu hoặc tư vấn 8/10 gói mà Cầu đường Minh Quân tham gia, và Cầu đường Minh Quân đã trúng 7 trong số đó.

Mối quan hệ mật thiết giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn mời thầu, dù không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Đấu thầu nếu đảm bảo độc lập về pháp lý và tài chính, nhưng vẫn làm dấy lên những băn khoăn về tính khách quan và minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu có sự ưu ái nào dành cho nhà thầu "quen mặt" hay không?

