Công ty Thái Hà trúng gói thầu tại VATM: Năng lực thực sự đến đâu?

VVừa trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng tại VATM với tỷ lệ tiết kiệm khá, nhưng bức tranh tổng thể cho thấy Công ty Thái Hà có tỷ lệ tiết kiệm trung bình rất thấp ở hàng trăm gói thầu đã tham gia.

Mới đây, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH (VATM) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: “Sửa chữa nhà để xe ô tô tại nhà A, nhà C - Tổng công ty” (mã TBMT: IB2500378231-00). Theo Quyết định số 7418/QĐ-QLB ký ngày 24/10/2025 bởi Tổng Giám đốc VATM Nguyễn Công Long, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Cơ sở Hạ tầng và Thương mại Thái Hà (Công ty Thái Hà).

Quyết định số 7418/QĐ-QLB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2: “Sửa chữa nhà để xe ô tô tại nhà A, nhà C - Tổng công ty”. Nguồn: MSC

Gói thầu tiết kiệm khá tại VATM

Gói thầu nêu trên thuộc dự án “Sửa chữa nhà để xe ô tô tại nhà A, nhà C - Tổng công ty”, sử dụng nguồn vốn của VATM, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 2.598.041.263 đồng.

Biên bản mở thầu ngày 03/10/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu : Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng và Thương mại Việt Nam (giá sau giảm giá 2,5% là 2.521.712.647 đồng), Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Tuấn Linh (giá dự thầu 2.474.322.669 đồng), và Công ty Thái Hà (giá dự thầu 2.123.929.076 đồng).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 03/TCG ngày 13/10/2025 của Tổ chuyên gia VATM, cả ba nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Với giá dự thầu thấp nhất, Công ty Thái Hà được xếp hạng thứ nhất và sau khi đối chiếu tài liệu, nhà thầu này được đề nghị trúng thầu.

Kết quả, Công ty Thái Hà đã trúng thầu với giá 2.123.929.076 đồng, thực hiện hợp đồng trọn gói trong 60 ngày. So với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn khoảng 474 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 18.25%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất tốt trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp hiện nay có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Công ty Thái Hà: Quy mô nhỏ, hoạt động đấu thầu sôi nổi

Công ty Thái Hà, có mã số thuế 0105474399, được thành lập từ tháng 8/2011, trụ sở tại Tổ Dân Phố Số 1, Phường Từ Liêm, Hà Nội. Doanh nghiệp này do ông Trần Văn Dương làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Theo thông tin công khai, số lượng nhân viên của công ty đăng ký là 20 người. Mặc dù quy mô nhân sự khá khiêm tốn, Công ty Thái Hà lại có lịch sử tham gia đấu thầu rất đáng chú ý.

Dữ liệu tổng hợp cho thấy, tính đến cuối tháng 10/2025, Công ty Thái Hà đã tham gia tổng cộng 128 gói thầu trên cả nước. Trong đó, công ty này đã trúng 93 gói (tỷ lệ trúng gần 73%), trượt 30 gói và 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) lên đến hơn 250 tỷ đồng. Nếu chỉ tính các gói trúng thầu với vai trò độc lập, con số này là hơn 145,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm trung bình chung rất thấp

Một điểm đáng lưu ý trong hoạt động đấu thầu của Công ty Thái Hà là tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán. Theo phân tích dữ liệu đấu thầu, tỷ lệ này lên tới 99.53%. Điều này đồng nghĩa với việc, tính trung bình trên các gói thầu đã trúng (có công bố giá dự toán/giá gói thầu), mức độ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn của chủ đầu tư chỉ đạt khoảng 0.47%.

Con số 0.47% là một tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà Công ty Thái Hà đã trúng. Liệu giá gói thầu/dự toán có được xây dựng sát với thực tế, hay năng lực cạnh tranh về giá của các đối thủ chưa đủ mạnh?

Năm 2025 ghi nhận sự sôi động đặc biệt trong hoạt động đấu thầu của Công ty Thái Hà. Chỉ trong gần 10 tháng đầu năm, công ty đã tham gia 23 gói thầu, và được công bố trúng tới 15 gói, đạt tỷ lệ trúng khoảng 65%. Việc liên tục tham gia và trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn cũng đặt ra vấn đề về năng lực triển khai đồng thời của nhà thầu, liệu với 20 nhân sự, công ty có đảm bảo đủ nguồn lực về quản lý, kỹ thuật, tài chính và thiết bị để thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và chất lượng?

Gói thầu vừa trúng tại VATM với tỷ lệ tiết kiệm 18.25% là một điểm sáng, tuy nhiên, nó có phải là xu hướng mới hay chỉ là một trường hợp cá biệt trong bức tranh tổng thể hoạt động đấu thầu của Công ty Thái Hà? Những kỳ tiếp theo sẽ đi sâu phân tích các mối quan hệ của nhà thầu này với một số chủ đầu tư "quen thuộc" và tính cạnh tranh tại các gói thầu cụ thể.