Công ty Xây dựng 678 trúng loạt gói thầu 2025 tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Xây dựng 678 đã trúng toàn bộ 7 gói thầu tham gia tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, trong đó 5 gói là chỉ định thầu.

Thời gian gần đây, hoạt động đấu thầu tại Cần Thơ ghi nhận việc Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 678 (MST: 1801341620) liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025 đều tập trung tại một bên mời thầu.

Cụ thể, theo dữ liệu thống kê, tính đến ngày 24/10/2025, Công ty Xây dựng 678 đã tham gia tổng cộng 8 gói thầu và được phê duyệt trúng 7 gói. Gói thầu trúng mới nhất là "Gói thầu XL+TB -02/2025: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị" do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mời thầu.

Tại gói thầu này (công bố kết quả ngày 20/10/2025), Công ty Xây dựng 678 tham gia với vai trò liên danh chính (cùng Liên danh nhà thầu xây dựng 678 - Môi trường xanh Tây Đô) và đã vượt qua 4 nhà thầu khác để trúng thầu với giá 8.373.120.567 đồng.

Trúng 7/7 gói thầu 2025 tại một bên mời thầu

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ 7 gói thầu mà Công ty Xây dựng 678 (địa chỉ tại Số 80 - 82, Chu Văn An, Phường Tân An, Cần Thơ) được công bố trúng trong năm 2025 đều do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm bên mời thầu.

Trong 7 gói thầu này, có 2 gói được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, bao gồm gói thầu 8,37 tỷ đồng nêu trên và "Gói thầu XL01/2025: Thi công xây dựng Sân bóng - Điền kinh và các công trình phụ trợ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ". Ở gói thầu Sân bóng - Điền kinh, liên danh của Công ty Xây dựng 678 đã trúng với giá 12.099.056.542 đồng khi vượt qua 3 nhà thầu khác.

5 gói thầu còn lại mà Công ty Xây dựng 678 trúng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong năm 2025 đều được thực hiện theo hình thức "chỉ định thầu rút gọn".

Các gói này bao gồm: Gói thầu "Dọn dẹp, vệ sinh, chống thấm sê nô mái nhà..." (trúng thầu tháng 8/2025, giá 237.250.000 đồng); Gói thầu "Cải tạo, sửa chữa, nạo vét cống và hố ga..." (trúng thầu tháng 6/2025, giá 97.969.000 đồng); Gói thầu "Chỉnh trang cảnh quan đường Hoàng Sa - Trường Sa..." (trúng thầu tháng 5/2025, giá 98.874.000 đồng); Gói thầu "Sửa chữa, thay thế thiết bị và cơ sở vật chất tại khu ký túc xá..." (trúng thầu tháng 3/2025, giá 96.240.000 đồng); và Gói thầu "Cải tạo sơn nước Cổng Định An và Cổng Hàm Luông..." (trúng thầu tháng 2/2025, giá 87.458.000 đồng).

Việc một doanh nghiệp trúng 5 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn chỉ trong vòng 8 tháng tại cùng một bên mời thầu đang đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình lựa chọn nhà thầu.

Lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ tiết kiệm 0%

Nhìn lại toàn bộ lịch sử hoạt động, Công ty Xây dựng 678 (do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Giám đốc) đã tham gia tổng cộng 34 gói thầu, trúng 26 gói (tỷ lệ 76,47%) với tổng giá trị hơn 55,7 tỷ đồng.

Mối quan hệ giữa nhà thầu này và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thể hiện sự "quen thuộc" rõ nét. Thống kê cho thấy, Công ty Xây dựng 678 đã tham gia 14 gói thầu do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mời, và trúng tới 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu từ BMT này là 38.655.540.793 đồng. Dữ liệu cũng ghi nhận tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là 95,76%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ 4,24%.

Không chỉ vậy, Công ty Xây dựng 678 còn có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (3/3 gói) tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ.

Đặc biệt, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, Công ty Xây dựng 678 tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4. 4 gói thầu này đều là "chỉ định thầu rút gọn" với tổng giá trị trúng thầu là 1.123.572.475 đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại BMT này là 100%, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng.

Cần đảm bảo cạnh tranh, minh bạch theo Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

Chia sẻ góc nhìn pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Điều 23 của Luật Đấu thầu 2023 quy định rất chặt chẽ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, chủ yếu là các gói thầu cấp bách, khắc phục sự cố, bí mật nhà nước, hoặc các gói thầu trong hạn mức. "Việc áp dụng chỉ định thầu, kể cả chỉ định thầu rút gọn, phải tuân thủ đúng quy định, đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm và phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc một đơn vị liên tục được chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư cần được rà soát kỹ lưỡng về quy trình, đảm bảo không có sự ưu ái hay vi phạm các hành vi bị cấm tại Điều 16 của Luật", Luật sư Vinh phân tích.

Trong khi đó, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh đến mục tiêu hiệu quả kinh tế. "Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm 0% hoặc quá thấp, đặc biệt khi lặp lại ở nhiều gói thầu, đặt ra nghi vấn về chất lượng của công tác lập dự toán, hoặc tính cạnh tranh thực sự của gói thầu. Mục tiêu của đấu thầu là lựa chọn nhà thầu đủ năng lực với giá chào hợp lý nhất trên cơ sở cạnh tranh", ông Vũ bình luận.

Các quy định mới tại Luật Đấu thầu 2023 và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều hướng tới việc siết chặt quản lý, chống lãng phí, tiêu cực. Việc Công ty Xây dựng 678 trúng thầu với tần suất dày đặc tại một số chủ đầu tư, cùng với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0% hoặc rất thấp, là những vấn đề cần được làm rõ, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu tại Cần Thơ thực sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả.