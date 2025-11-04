Công ty Thực phẩm Việt trúng 13/13 gói thầu cung cấp suất ăn: Tiết kiệm 0 đồng

Vừa trúng gói thầu suất ăn học đường tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, dữ liệu 2025 cho thấy Công ty Thực phẩm Việt trúng tuyệt đối 13/13 gói thầu tham dự.

Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (TP HCM) vừa công bố Quyết định số 535/QĐ-THTĐH ngày 08/10/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn cho học sinh gói 1”.

Quyết định số 535/QĐ-THTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: “Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào để thực hiện việc cung cấp suất ăn cho học sinh gói 1”. Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông sản và Thực phẩm Việt (MSDN: 0317853896). Giá trúng thầu là 2.951.848.169 đồng, bằng đúng giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn thu sự nghiệp của gói thầu này là 0 đồng.

Áp dụng trường hợp đặc biệt, trúng thầu không tiết kiệm

Theo tìm hiểu, gói thầu (Mã TBMT: IB2500470855-00) được tổ chức theo hình thức "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt". KHLCNT của gói thầu này được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, bà Doãn Thị Thúy Vân, phê duyệt tại Quyết định số 448/QĐ-THTĐH ngày 24/09/2025.

Việc áp dụng hình thức này được căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối chiếu quy định pháp luật, gói thầu "cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường... cho học sinh bán trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập" thuộc trường hợp được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (cụ thể tại điểm n, khoản 4, Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Theo quy trình tại Điều 85 Nghị định này, đối với trường hợp trên, chủ đầu tư sau khi lập, phê duyệt KHLCNT sẽ tiến hành "thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được xác định có đủ năng lực, kinh nghiệm", sau đó phê duyệt và công khai kết quả.

Việc Công ty Thực phẩm Việt trúng thầu với giá bằng giá gói thầu đặt ra câu hỏi về hiệu quả của bước thương thảo hợp đồng, một bước quan trọng trong quy trình này nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.

"Phong độ" trúng thầu 100% trong năm 2025

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nông sản và Thực phẩm Việt, do ông Nguyễn Thanh Huy làm Giám đốc, có địa chỉ trụ sở tại Phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh.

Dữ liệu về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này (cập nhật đến ngày 26/10/2025) cho thấy một "phong độ" ấn tượng. Trong năm 2025, Công ty Thực phẩm Việt đã tham gia 13 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 13 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Toàn bộ 13 gói thầu này đều trúng với tư cách độc lập, với tổng giá trị hơn 33,26 tỷ đồng.

Điểm chung của các gói thầu này là đều cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các trường học công lập (mầm non, tiểu học, THCS) và đều thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh (bao gồm cả khu vực Dĩ An, Thuận An cũ, nay đã sáp nhập về TP. Hồ Chí Minh theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Công ty Thực phẩm Việt đã "có quan hệ" với 12 bên mời thầu.

Đáng chú ý, dữ liệu thống kê cho thấy trong 13 gói thầu đã trúng, Công ty Thực phẩm Việt "Đã từng đấu với 0 nhà thầu". Điều này cho thấy, hoặc các gói thầu này đều là chỉ định thầu/trường hợp đặc biệt, hoặc nếu là đấu thầu rộng rãi thì cũng chỉ có duy nhất Công ty Thực phẩm Việt nộp hồ sơ tham dự.

Loạt gói thầu tiết kiệm 0 đồng và một "ẩn số" 70%

Việc trúng thầu với giá bằng giá gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng) dường như là một "đặc trưng" của Công ty Thực phẩm Việt trong năm 2025.

Thống kê cho thấy, 12 trong tổng số 13 gói thầu nhà thầu này trúng đều có tỷ lệ giá trúng thầu/giá dự toán là 100% (tức tiết kiệm 0 đồng) .

Có thể kể đến như:

Gói thầu tại Trường THCS Tân Đông Hiệp B: Trúng 7.776.000.000 đồng (Giá gói thầu 7.776.000.000 đồng).

Gói thầu tại Trường tiểu học Định Hoà 2: Trúng 4.722.506.480 đồng (Giá gói thầu 4.722.506.480 đồng).

Gói thầu (chỉ định thầu) tại Trường tiểu học Định Hòa: Trúng 3.208.147.200 đồng (Giá gói thầu 3.208.147.200 đồng).

Gói thầu tại Trường tiểu học Bùi Thị Xuân: Trúng 2.661.120.000 đồng (Giá gói thầu 2.661.120.000 đồng).

Gói thầu tại Trường tiểu học Dĩ An C: Trúng 2.274.366.600 đồng (Giá gói thầu 2.274.366.600 đồng).

Gói thầu tại Trường Tiểu học Dĩ An: Trúng 2.025.000.000 đồng (Giá gói thầu 2.025.000.000 đồng).

Hai gói thầu tại Trường Mầm non 15: Trúng tổng cộng 688.500.000 đồng (bằng giá 2 gói thầu).

Gói thầu tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C : Trúng thầu với giá 5.075.303.430 đồng

Sự trùng khớp tuyệt đối về giá trị trúng thầu và giá gói thầu ở 13/13 gói thầu đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh và mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.