Gói thầu tại phường Tây Nam TP HCM: "Cuộc đua" giảm giá của các nhà thầu

Gói thầu Xây lắp do UBND phường Tây Nam, TP.Hồ Chí Minh mời thầu ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá giữa 4 nhà thầu. Trong đó, một nhà thầu đã mạnh tay giảm giá 10%, tạo ra mức chênh lệch đáng kể so với các đối thủ, dấy lên nhiều phân tích về cơ hội và năng lực thực sự của các bên.

Ngày 26/09/2025, UBND phường Tây Nam (Chủ đầu tư), TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành mở thầu gói thầu Xây lắp (mã thông báo mời thầu IB2500403485) thuộc Dự án Nâng cấp BTNN đường An Tây 037, An Tây 038 (Ông 2 Hiếu). Gói thầu có giá 2.136.001.798 đồng, được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công năm 2025, thu hút sự tham gia của 4 nhà thầu.

Biên bản mở thầu cho thấy một bức tranh cạnh tranh khá quyết liệt về giá, đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược bỏ thầu và năng lực thực sự của các doanh nghiệp tham gia.

Cuộc đua giảm giá và lợi thế ban đầu

Theo biên bản mở thầu, cả 4 nhà thầu đều đưa ra các mức giá dự thầu khác nhau, trong đó có những đơn vị áp dụng tỷ lệ giảm giá đáng kể. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (gọi tắt là Công ty Trường Sơn, mã số doanh nghiệp: 3702108063) có giá dự thầu 2.050.437.230 đồng, áp dụng giảm giá 10%, giá dự thầu sau giảm giá là 1.845.393.507 đồng. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng (gọi tắt là Công ty Hải Đăng, mã số doanh nghiệp: 3700578377) có giá dự thầu 2.123.116.012 đồng, áp dụng giảm giá 7,44%, giá dự thầu sau giảm giá là 1.965.156.180,7072 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành (gọi tắt là Công ty Đô Thành, mã số doanh nghiệp: 3702082866) có giá dự thầu 2.131.956.000 đồng, áp dụng giảm giá 7,45%, giá dự thầu sau giảm giá là 1.973.125.278 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Dịch vụ Uyên Vũ (gọi tắt là Công ty Uyên Vũ, mã số doanh nghiệp: 3702286309) có giá dự thầu 1.986.644.128 đồng và không áp dụng giảm giá.

Nếu chỉ xét trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty Trường Sơn đang tạm chiếm ưu thế rõ rệt với mức giá sau giảm thấp hơn nhà thầu xếp thứ hai là Công ty Hải Đăng khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật đấu thầu, giá chỉ là một trong những yếu tố quan trọng, bên cạnh đó, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu cũng là tiêu chí cốt lõi để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

"Soi" năng lực các nhà thầu tham dự

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy cả 4 nhà thầu đều là những "gương mặt" quen thuộc trên thị trường, với kinh nghiệm tham gia hàng chục gói thầu.

Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn do ông Nguyễn Trọng Thùy làm người đại diện pháp luật, có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh. Lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 18 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tính riêng trong năm 2025, công ty đã trúng 5 gói thầu, bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh. Gói thầu đang xét là lần đầu tiên Công ty Trường Sơn tham dự một gói thầu do Ủy ban nhân dân phường Tây Nam mời thầu.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng do ông Phạm Văn Đăng làm Giám đốc, có địa chỉ tại Xã Trừ Văn Thố, TP.Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia "dày dặn" hơn với 61 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 19 gói, và 3 gói chưa có kết quả. Trong năm 2025, Công ty Hải Đăng đã được công bố trúng 4 gói thầu với cả vai trò độc lập và liên danh phụ. Tương tự như Công ty Trường Sơn, đây cũng là lần đầu Công ty Hải Đăng tham dự gói thầu của Ủy ban nhân dân phường Tây Nam.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Uyên Vũ, do ông Nguyễn Xuân Đông làm Chủ tịch công ty kiêm giám đốc, có địa chỉ tại Phường Tân Khánh, TP.Hồ Chí Minh. Dữ liệu cho thấy công ty đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 24 gói, trượt 5 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu khá cao, lên tới 80%. Trong năm 2025, Công ty Uyên Vũ đã trúng 3 gói, trượt 2 gói. Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp này tham gia một gói thầu do Ủy ban nhân dân phường Tây Nam mời thầu.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đô Thành do ông Nguyễn Văn Đồng làm giám đốc, có địa chỉ tại Phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 61 gói thầu, trúng 42 gói, trượt 16 gói, 3 gói chưa có kết quả. Trong năm 2025, công ty đã trúng 2 gói và trượt 3 gói. Gói thầu đang xét cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này tham dự một gói thầu do UBND phường Tây Nam mời thầu.

Có thể thấy, các nhà thầu tham gia gói thầu này đều có kinh nghiệm đáng kể. Điều này đặt ra cho tổ chuyên gia và bên mời thầu bài toán đánh giá năng lực một cách khách quan và toàn diện, bên cạnh yếu tố về giá chào.

Góc nhìn chuyên gia và quy định pháp luật

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia về đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc nhà thầu đưa ra tỷ lệ giảm giá sâu là một tín hiệu cạnh tranh tích cực. Tuy nhiên, giá thấp nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phương án tối ưu. Bên mời thầu cần xem xét kỹ lưỡng tính hợp lý của giá chào, năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự và giải pháp kỹ thuật mà nhà thầu đề xuất. Một mức giá quá thấp có thể tiềm ẩn rủi ro về chất lượng hoặc tiến độ nếu nhà thầu không tính toán kỹ lưỡng các chi phí".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, hướng tới mục tiêu cốt lõi là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Cụ thể, Điều 4 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chi tiết về việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, yêu cầu sự độc lập về pháp lý và tài chính giữa các nhà thầu tham dự và nhà thầu tư vấn. Trách nhiệm của bên mời thầu và tổ chuyên gia là phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, để lựa chọn được nhà thầu thực sự có năng lực, đáp ứng yêu cầu của gói thầu với chi phí hợp lý nhất".

Kết quả cuối cùng của gói thầu Xây lắp tại UBND phường Tây Nam sẽ phụ thuộc vào quá trình đánh giá toàn diện của tổ chuyên gia và quyết định của chủ đầu tư. Dư luận đang chờ đợi một quyết định khách quan, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu xứng đáng để công trình sớm được triển khai, đảm bảo chất lượng, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông tại địa phương.