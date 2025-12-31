Hệ sinh thái trúng thầu của Công ty T&T Hồng Hà: Sức mạnh ở đâu? [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 185 tỷ đồng, Công ty T&T Hồng Hà cho thấy năng lực thi công đáng nể, nhưng đi kèm là những dấu hỏi về mối quan hệ với các chủ đầu tư "ruột".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà có trụ sở tại TP Hà Nội nhưng địa bàn trúng thầu lại trải dài tại khu vực phía Nam. Kể từ khi thành lập năm 2013, doanh nghiệp này đã tham gia 22 gói thầu và giành chiến thắng tại 15 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 185 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là sự tương phản giữa các gói thầu có vốn quốc tế và vốn ngân sách thường xuyên. Năm 2021, Công ty T&T Hồng Hà từng vượt qua 13 đối thủ để trúng Gói thầu NCB số 01-TM2.MQ+MD: Nâng cấp đường giao thông phục vụ sản xuất lúa bền vững xã Mỹ Quý – Mỹ Đông (Dự án VnSAT Đồng Tháp). Tại gói thầu này, giá trị trúng thầu là 11.149.433.502 đồng, tiết kiệm cho dự án hơn 1,4 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu là hơn 12,6 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp khi có nhiều nhà thầu tham gia.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, khi tham gia các dự án sửa chữa, bảo trì do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam làm chủ đầu tư, kịch bản trúng thầu lại hoàn toàn khác. Trong tổng số 7 gói thầu từng tham gia tại đây, Công ty T&T Hồng Hà trúng tới 6 gói, đạt giá trị hơn 88 tỷ đồng. Đáng nói, phần lớn các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm thấp và tình trạng ít nhà thầu cạnh tranh.

Số liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 100,64%. Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Tỷ lệ trúng thầu sát giá hoặc vượt giá dự toán thường xuất hiện ở những gói thầu mà hồ sơ mời thầu có những yêu cầu kỹ thuật đặc thù hoặc địa điểm thi công khó khăn khiến các nhà thầu khác e dè. Tuy nhiên, nếu tình trạng này lặp lại liên tục với một nhà thầu duy nhất, các cơ quan thanh tra cần vào cuộc để đảm bảo tính công bằng của Luật Đấu thầu 2023".

