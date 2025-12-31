17 gói thầu trúng, 74 tỷ đồng: Soi sức khỏe đấu thầu của Công ty An Phát Vũng Tàu [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới 68% và tổng giá trị trúng thầu hơn 74 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu đang cho thấy năng lực "đáng gờm" trên bản đồ xây lắp năm 2025.

Trong bức tranh đầu tư công năm 2025, cái tên Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu (Công ty An Phát Vũng Tàu) nổi lên như một "thế lực" mới trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng giao thông và điện chiếu sáng tại khu vực phía Nam. Theo dữ liệu phân tích từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này sở hữu một "bảng thành tích" khiến nhiều đối thủ phải kiêng nề.

"Tỷ lệ vàng" và những con số biết nói

Thành lập từ ngày 15/04/2013, Công ty An Phát Vũng Tàu có trụ sở tại số 105 Chu Mạnh Trinh, Phường Tam Thắng, TP HCM. Dưới sự chèo lái của Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Nguyễn Minh Thái, doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 25 gói thầu, trong đó trúng tới 17 gói, trượt 8 gói và không có gói thầu nào bị hủy.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng: 74.879.049.943 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61.988.192.264 đồng. Tỷ lệ trúng thầu trung bình đạt xấp xỉ 68%, một con số được giới chuyên gia đánh giá là rất cao đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp dân dụng và kỹ thuật hạ tầng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty An Phát Vũng Tàu duy trì ở mức 96,99%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia thường chỉ dao động ở mức 3%. Tuy nhiên, như đã phản ánh ở Kỳ trước, gói thầu mới nhất tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ lại ghi nhận mức tiết kiệm đột biến lên tới hơn 15%.

Vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ hành chính mới

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 01/07/2025, Công ty An Phát Vũng Tàu đã nhanh chóng thích nghi và mở rộng địa bàn hoạt động. Dữ liệu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 21 gói thầu tại TP HCM, 01 gói tại Đồng Nai và 01 gói tại Đồng Tháp. Trước thời điểm sáp nhập, địa bàn "sân nhà" của nhà thầu này là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 19 lần tham gia thầu.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty An Phát Vũng Tàu đã liên tiếp ghi tên mình vào danh sách trúng thầu tại nhiều đơn vị uy tín:

Tháng 12/2025 : Trúng gói thầu Xây lắp số 07 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ với giá 1.779.945.883 đồng.

: Trúng gói thầu Xây lắp số 07 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ với giá 1.779.945.883 đồng. Tháng 10/2025 : Trúng gói thầu Xây lắp tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 2.339.784.130 đồng.

: Trúng gói thầu Xây lắp tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 2.339.784.130 đồng. Tháng 05/2025 : Trúng gói thầu Xây lắp tại Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông với giá 3.990.096.990 đồng.

: Trúng gói thầu Xây lắp tại Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông với giá 3.990.096.990 đồng. Tháng 04/2025: Trúng gói thầu Thi công xây dựng tại Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 3.434.752.557 đồng.

Dấu hỏi về các mối quan hệ "ruột" và hiện tượng trúng thầu dày đặc

Phân tích sâu hơn về các mối quan hệ với bên mời thầu, dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính cạnh tranh khi Công ty An Phát Vũng Tàu có tần suất xuất hiện dày đặc tại một số đơn vị. Cụ thể, tại Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp này tham gia 3 gói thầu và "bất bại" cả 3 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 7,9 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây là 96,81%.

Tương tự, tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà thầu cũng tham gia 2 gói và trúng cả 2 với tổng giá trị lên tới hơn 15,2 tỷ đồng. Riêng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ, mặc dù trong lịch sử từng trượt 4/5 gói tham gia, nhưng gói thầu trúng duy nhất lại là gói thầu mang tính thời sự nhất hiện nay với tỷ lệ giảm giá sâu bất thường.

Bình luận về tần suất trúng thầu này, Chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một hoặc một vài chủ đầu tư nhất định là điều pháp luật không cấm. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên duy trì ở mức thấp (dưới 1% hoặc 2%) và các đối thủ tham gia thường xuyên là những gương mặt quen thuộc bị loại vì lý do không đạt bước giá, thì các cơ quan thanh tra cần vào cuộc kiểm tra tính minh bạch, công bằng theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu 2023."

Trách nhiệm giải trình và năng lực thực tế

Một điểm đáng lưu tâm khác là năng lực nhân sự và thiết bị của Công ty An Phát Vũng Tàu khi cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu tại các địa phương khác nhau. Theo dữ liệu năm 2025, doanh nghiệp này đồng thời triển khai các dự án từ TP HCM xuống Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024, 90/2025 siết chặt quản lý về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công, liệu Công ty An Phát Vũng Tàu có đảm bảo không có sự "chồng lấn" nhân lực giữa các công trường?.

Ngoài ra, hồ sơ năng lực của nhà thầu này còn cho thấy họ từng tham gia tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán cho 01 gói thầu. Việc một đơn vị vừa có năng lực tư vấn, vừa có năng lực xây lắp đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về tính độc lập, khách quan để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong hoạt động đấu thầu.

