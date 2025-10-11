Lật lại hồ sơ 2025: 'Ma trận' trúng thầu của Công ty Hoàn Châu tại các chủ đầu tư quen thuộc [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Hoàn Châu đã trúng ít nhất 23 gói thầu với tổng giá trị hơn 262 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy tần suất trúng thầu dày đặc tại một số bệnh viện và sở y tế.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 đang là một năm "bội thu" của Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu (Công ty Hoàn Châu) trên mặt trận đấu thầu thiết bị y tế. Phân tích sâu dữ liệu các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia không chỉ cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu từ nguồn vốn công, mà còn hé lộ những quy luật đáng chú ý về mối quan hệ mật thiết với các chủ đầu tư cụ thể.

Hơn 262 tỷ đồng trúng thầu trong 9 tháng

Theo thống kê dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 29/09/2025, Công ty Hoàn Châu đã tham gia 32 gói thầu trên cả nước. Trong số các gói thầu đã có kết quả, doanh nghiệp này được công bố trúng tới 23 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là 71,87%.

Tổng giá trị trúng thầu mà Công ty Hoàn Châu ghi nhận được trong 9 tháng đầu năm 2025 lên tới 262.115.832.000 đồng. Con số này đặc biệt có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh tổng giá trị trúng thầu trong gần 20 năm hoạt động của công ty là gần 700 tỷ đồng. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025 đã chiếm hơn 37% tổng giá trị lịch sử.

Tần suất trúng thầu diễn ra liên tục và dày đặc. Đáng chú ý là giai đoạn tháng 9/2025, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 17/09 đến 26/09), Công ty Hoàn Châu đã trúng 5 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 208 tỷ đồng tại Gia Lai, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và TP.HCM.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết 23 gói thầu mà Công ty Hoàn Châu đã trúng trong năm 2025:

STT

Ngày phê duyệt

Tên gói thầu (Rút gọn)

Bên mời thầu

(Chủ đầu tư)

Giá trúng thầu (đồng)

1

26/09/2025

Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Ban QLDA ĐTXD

các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM

94.545.081.000

2

26/09/2025

Thiết bị y tế

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM

14.163.050.000

3

25/09/2025

Thiết bị y tế

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

72.995.000.000

4

22/09/2025

Bảo trì hệ thống DSA...

Bệnh viện đa khoa Phú Yên

629.000.000

5

17/09/2025

Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng...

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

26.498.772.000

6

12/09/2025

Mua sắm Vật tư y tế, hóa chất...

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

134.850.000

7

12/08/2025

Sửa chữa Máy C-Arm Siemens...

Bệnh viện Thống Nhất

82.000.000

8

10/07/2025

Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế...

Bệnh viện Nguyễn Trãi

4.339.575.000

9

27/06/2025

Bảo trì hệ thống CT Scanner 128 lát cắt

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

475.000.000

10

25/06/2025

Gói số 04: Mua sắm Hệ thống DSA...

Bệnh Viện Chợ Rẫy

22.701.200.000

11

12/06/2025

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị y tế...

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

10.818.050.000

12

08/05/2025

Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống máy chụp mạch máu... (Gói 02)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

1.686.000.000

13

08/05/2025

Sửa chữa, thay thế linh kiện Hệ thống CT Scanner 128 lát... (Gói 01)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

5.196.000.000

14

28/04/2025

Thiết bị y tế 05

CÔNG TY TNHH

TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ

HS GROUP

872.004.000

15

24/04/2025

Mua vật tư sửa chữa máy CT Scanner...

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

740.000.000

16

16/04/2025

Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính...

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa

485.200.000

17

03/04/2025

Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất...

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

26.970.000

18

26/03/2025

Mua sắm linh kiện thay thế hệ thống X-Quang C-Arm

Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận

496.800.000

19

21/03/2025

Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống chụp mạch máu số hoá xoá nền...

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa

679.000.000

20

12/03/2025

Mua sắm khí helium cho máy MRI...

Bệnh viện Vũng Tàu

482.500.000

21

26/02/2025

Mua linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền...

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Trà Vinh

1.731.000.000

22

05/02/2025

Mua sắm phim X-Quang kỹ thuật số...

Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang

234.750.000

23

05/02/2025

Phim y tế dùng chụp X-Quang...

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa

414.060.000



(Nguồn: Dữ liệu đấu thầu tính đến 29/09/2025).

"Mối duyên" với các chủ đầu tư quen thuộc

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu đấu thầu tổng thể của Công ty Hoàn Châu cho thấy, sự thành công của doanh nghiệp này không dàn trải mà tập trung rõ nét tại một số chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể. Trong số 67 bên mời thầu mà Hoàn Châu từng có quan hệ đấu thầu, một số đơn vị nổi lên với tần suất hợp tác dày đặc và tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối, hình thành nên hiện tượng "nhà thầu quen mặt".

Trúng thầu 100% tại BV đa khoa Bà Rịa. Ảnh minh họa

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa: Tỷ lệ trúng thầu 100%

Điển hình nhất phải kể đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Bệnh viện Bà Rịa). Dữ liệu lịch sử cho thấy, Công ty Hoàn Châu đã tham gia 6 gói thầu tại đây và trúng cả 6 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị này là hơn 18,2 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Tỷ lệ trúng thầu 80%

Tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, mối quan hệ này cũng rất khăng khít. Hoàn Châu tham gia 10 gói thầu và trúng 8 gói (tỷ lệ 80%), 2 gói còn lại đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tại đây lên tới gần 30 tỷ đồng. Các gói thầu chủ yếu tập trung vào dịch vụ bảo trì, sửa chữa và thay thế linh kiện.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc: Địa bàn trọng điểm

Khánh Hòa là một trong những địa bàn hoạt động mạnh mẽ nhất của Công ty Hoàn Châu. Đối với Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, nhà thầu này đã tham gia 9 gói và trúng 7 gói (tỷ lệ 77,8%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây rất lớn, hơn 161 tỷ đồng. Trong năm 2025, gói thầu gần 73 tỷ đồng là minh chứng rõ nét nhất cho "mối duyên" này. Ngoài ra, tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa, Công ty Hoàn Châu cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% (6/6 gói).

Các đơn vị khác: Tỷ lệ trúng thầu trên 70%

Các đơn vị khác cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao bao gồm Bệnh viện Thống Nhất (trúng 5/7 gói, tỷ lệ 71,4%) và Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (trúng 5/7 gói, tỷ lệ 71,4%). Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, tỷ lệ này là 63,6% (trúng 7/11 gói).

Tần suất trúng thầu dày đặc và tỷ lệ trúng thầu cao tại các chủ đầu tư cụ thể là một hiện tượng đáng quan tâm. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu sự lựa chọn này hoàn toàn dựa trên năng lực vượt trội của nhà thầu, hay còn có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu? Việc các chủ đầu tư liên tục lựa chọn một nhà thầu quen thuộc có vô tình làm giảm tính cạnh tranh và cơ hội tham gia của các nhà thầu tiềm năng khác trên thị trường hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Tính cạnh tranh trong các gói thầu của Công ty Hoàn Châu: Vì sao thường 'một mình một ngựa'?