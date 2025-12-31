Hà Nội

Bạn đọc

Soi "sức khỏe" đấu thầu của liên danh vừa trúng thầu tại Cảng Bến Nghé [Kỳ 2]

Cả Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT và Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc đều sở hữu tỷ lệ trúng thầu cao đáng kinh ngạc, nhưng thường xuyên kết thúc với con số tiết kiệm khiêm tốn.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong liên danh vừa trúng thầu tại Cảng Bến Nghé đều là những cái tên không quá xa lạ trên thị trường xây lắp tại TP HCM.

Dữ liệu ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT (có trụ sở tại 449/6/5 A1 Lê Quang Định, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM) đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 10 gói và trượt 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt hơn 18,6 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này lên tới 98,1%, đồng nghĩa với mức tiết kiệm trung bình chỉ đạt khoảng 1,9%.

Ảnh minh họa

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc (trụ sở tại 146/59/18 Bis Vũ Tùng, Phường Gia Định, TP HCM) thậm chí còn sở hữu chỉ số ấn tượng hơn khi tham gia 9 gói thầu và trúng tới 7 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 78%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) của đơn vị này đạt hơn 24,6 tỷ đồng. Tương tự như đối tác liên danh, Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc cũng thường trúng thầu ở mức giá sát sao với tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ 1,46%.

Trong năm 2025, hoạt động của hai nhà thầu này càng cho thấy sự tập trung cao độ. Nếu như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT chỉ tham gia duy nhất 1 gói thầu trong năm và đã trúng ngay tại Cảng Bến Nghé, thì Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc trúng tuyệt đối 2/2 gói thầu đã tham gia.

Sự bắt tay của hai nhà thầu trong phân khúc thầu xây lắp vừa và nhỏ này tại TP HCM để cùng tham gia một gói thầu có duy nhất 01 nhà thầu tham dự tại Cảng Bến Nghé khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự. Liệu có hay không sự ưu ái hoặc các rào cản kỹ thuật khiến các nhà thầu khác không thể hoặc không muốn tham gia cuộc chơi này?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và bài toán hiệu quả kinh tế trong đầu tư

Ảnh minh họa
