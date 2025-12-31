Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Quang Minh và những gói thầu tiết kiệm "khủng" tại Ngã Năm [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Quang Minh đã được phê duyệt trúng hai gói thầu xây lắp tại TP Cần Thơ với mức giảm giá kỷ lục, lên tới hơn 22%, gây xôn xao dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Phạm Minh Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Năm (TP Cần Thơ) đã ký ban hành liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều về tay Công ty TNHH Quang Minh (địa chỉ tại số 296, Quốc Lộ 61, Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Cần Thơ) với mức giảm giá cực sâu.

Cụ thể, tại Gói thầu số 07: Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng, cấp mở rộng lộ Mỹ Hương xã Long Bình đến giáp Phường 1, Công ty TNHH Quang Minh trúng thầu với giá 2.180.635.297 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 2.836.238.013 đồng, doanh nghiệp đã giảm giá tới hơn 642 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên đến khoảng 22,7% cho ngân sách Nhà nước.

qd.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng lộ Mỹ Hương xã Long Bình đến giáp Phường 1. Nguồn: MSC

Tương tự, tại Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc dự án Mở rộng lộ Vĩnh Đồng, nhà thầu này tiếp tục "vượt mặt" 9 đối thủ khác để trúng thầu với giá 3.220.316.447 đồng. Tại gói thầu này, mức giảm giá cũng đạt con số ấn tượng là 15,2% (giảm hơn 577 triệu đồng so với giá dự toán 4.020.451.949 đồng).

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, để đạt được kết quả này, Công ty TNHH Quang Minh đã sử dụng chiến thuật giảm giá mạnh ngay tại bước nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Đơn cử tại gói thầu số 07, dù giá dự thầu ban đầu của doanh nghiệp cao nhất trong số các đơn vị đạt năng lực (2.823.559.883 đồng), nhưng nhờ giá trị giảm giá tự nguyện lên tới 642.924.585 đồng đã giúp họ vươn lên vị trí xếp hạng thứ nhất.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết: "Việc nhà thầu giảm giá sâu là tín hiệu tích cực cho thấy tính cạnh tranh của thị trường thầu công theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, với mức giảm giá trên 20% ở lĩnh vực xây lắp, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần có cơ chế giám sát chặt chẽ về chất lượng vật tư và tiến độ thi công để đảm bảo hiệu quả đầu tư thực chất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Dấu ấn nhà thầu Quang Minh tại Cần Thơ

#Cần Thơ #Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Năm #dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn #Công ty TNHH Quang Minh #Nâng cấp mở rộng lộ Mỹ Hương #Mở rộng lộ Vĩnh Đồng

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty T&T Hồng Hà trúng gói thầu thủy lợi gần 2 tỷ, tiết kiệm 0,45% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa kênh chính Đông do Công ty Thủy lợi Miền Nam làm chủ đầu tư vừa ghi nhận Công ty T&T Hồng Hà trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh chính Đông K8+750 ÷ K10+016 (cầu K10). Theo Quyết định phê duyệt số 1172/QĐ-TLMN-KHTC ngày 18/12/2025 do ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà (Công ty T&T Hồng Hà).

snapedit-1767081417112.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công trình và Mỏ - QN "một mình một ngựa" trúng gói thầu 15,9 tỷ tại Than Khe Chàm [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 15,9 tỷ đồng do Công ty than Khe Chàm - TKV làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,5%.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Công ty than Khe Chàm - TKV Lê Đình Dương đã ký Quyết định số 10.319/QĐ-VKCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công đào chống lò ngầm TG mức -160/-280 (Đoạn từ IIK300 đến IIK600). Gói thầu này thuộc phương án thuê ngoài TKV đào lò theo phương án kỹ thuật khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm III năm 2026 (Giai đoạn 1).

1111-7936.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Phong Phú, Huế: Gói thầu rác thải lộ diện liên danh duy nhất dự thầu giá sát nút

Gói thầu thu gom rác tại phường Phong Phú vừa mở thầu với sự tham gia của duy nhất một liên danh, sau khi hồ sơ mời thầu phải điều chỉnh vì yêu cầu thiết bị dư thừa.

"Hạt sạn" trong hồ sơ mời thầu và kịch bản một nhà thầu

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phong Phú (thành phố Huế) đã tiến hành mở thầu gói thầu số 04: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Đây là gói thầu quan trọng nhằm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phường từ Quý IV/2025 đến hết Quý IV/2026. Tuy nhiên, diễn biến từ khâu lập hồ sơ đến khi mở thầu đã bộc lộ nhiều điểm đáng suy ngẫm về tính cạnh tranh và chất lượng lập hồ sơ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.