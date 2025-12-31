Công ty Quang Minh và những gói thầu tiết kiệm "khủng" tại Ngã Năm [Kỳ 1]

Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH Quang Minh đã được phê duyệt trúng hai gói thầu xây lắp tại TP Cần Thơ với mức giảm giá kỷ lục, lên tới hơn 22%, gây xôn xao dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Phạm Minh Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ngã Năm (TP Cần Thơ) đã ký ban hành liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều về tay Công ty TNHH Quang Minh (địa chỉ tại số 296, Quốc Lộ 61, Ấp Xẻo Cao, Xã Thạnh Xuân, Cần Thơ) với mức giảm giá cực sâu.

Cụ thể, tại Gói thầu số 07: Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng, cấp mở rộng lộ Mỹ Hương xã Long Bình đến giáp Phường 1, Công ty TNHH Quang Minh trúng thầu với giá 2.180.635.297 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 2.836.238.013 đồng, doanh nghiệp đã giảm giá tới hơn 642 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên đến khoảng 22,7% cho ngân sách Nhà nước.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng lộ Mỹ Hương xã Long Bình đến giáp Phường 1. Nguồn: MSC

Tương tự, tại Gói thầu số 06: Xây lắp thuộc dự án Mở rộng lộ Vĩnh Đồng, nhà thầu này tiếp tục "vượt mặt" 9 đối thủ khác để trúng thầu với giá 3.220.316.447 đồng. Tại gói thầu này, mức giảm giá cũng đạt con số ấn tượng là 15,2% (giảm hơn 577 triệu đồng so với giá dự toán 4.020.451.949 đồng).

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, để đạt được kết quả này, Công ty TNHH Quang Minh đã sử dụng chiến thuật giảm giá mạnh ngay tại bước nộp hồ sơ dự thầu qua mạng. Đơn cử tại gói thầu số 07, dù giá dự thầu ban đầu của doanh nghiệp cao nhất trong số các đơn vị đạt năng lực (2.823.559.883 đồng), nhưng nhờ giá trị giảm giá tự nguyện lên tới 642.924.585 đồng đã giúp họ vươn lên vị trí xếp hạng thứ nhất.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết: "Việc nhà thầu giảm giá sâu là tín hiệu tích cực cho thấy tính cạnh tranh của thị trường thầu công theo tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, với mức giảm giá trên 20% ở lĩnh vực xây lắp, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần có cơ chế giám sát chặt chẽ về chất lượng vật tư và tiến độ thi công để đảm bảo hiệu quả đầu tư thực chất".

