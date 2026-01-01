Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu tại Công ty Khai thác Thủy lợi Miền Nam: Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Sau những gói thầu trúng sát giá của Công ty T&T Hồng Hà, dư luận đặt dấu hỏi về vai trò giám sát và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, chuỗi trúng thầu dày đặc của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà (Công ty T&T Hồng Hà) tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam trong năm 2025 đang phác thảo một thực trạng đáng quan tâm về tính cạnh tranh trong đấu thầu. Điển hình là Quyết định số 1172/QĐ-TLMN-KHTC ngày 18/12/2025 và Quyết định số 1026/QĐ-TLMN-KHTC ngày 29/11/2025 do ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc ký phê duyệt, ghi nhận các gói thầu xây lắp sửa chữa mặt đường kênh chính Đông đều có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Thực tế, tại gói thầu số 03 (Mã TBMT: IB2500551225), Công ty T&T Hồng Hà trúng thầu với giá 1.894.229.000 đồng. Nếu so với giá gói thầu 1.902.922.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 8.693.000 đồng. Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra trong bối cảnh chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự. Đối chiếu với lịch sử tham gia dự án VnSAT tại Đồng Tháp năm 2021, khi phải cạnh tranh với 13 nhà thầu khác, Công ty T&T Hồng Hà đã trúng thầu ở mức giá 11.149.433.502 đồng, tạo ra biên độ tiết kiệm lớn hơn rất nhiều cho ngân sách. Sự khác biệt này đặt ra nghi vấn về việc liệu các hồ sơ mời thầu tại đơn vị quản lý thủy lợi miền Nam có đang thực sự thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp cùng ngành hay không.

1-3685.png
Quyết định 1172/QĐ-TLMN-KHTC của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Nguồn MSC

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi bổ sung năm 2024, 2025, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm thấp và thường xuyên một mình tham dự, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần thực hiện công tác hậu kiểm để làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong việc phê duyệt dự toán và hồ sơ mời thầu".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích, việc tiết kiệm ở mức "con số lẻ" tại các gói thầu xây lắp giá trị hàng tỷ đồng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cung cấp dịch vụ thủy lợi năm 2025 vẫn còn hạn chế. Ông Vũ nhấn mạnh: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về thi hành Luật Đấu thầu. Nếu không có sự đột phá trong việc thu hút nhà thầu tham gia, ngân sách bảo trì hạ tầng vẫn sẽ đứng trước nguy cơ bị xói mòn bởi các gói thầu sát giá".

Để hoạt động đấu thầu ngày càng minh bạch, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) kiến nghị: "Cần nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và các cơ quan truyền thông. Các doanh nghiệp như Công ty T&T Hồng Hà dù có năng lực được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nhưng khi thi công tại các địa phương phía Nam cần có sự công khai hơn nữa về phương án nhân sự, máy móc để chứng minh việc trúng thầu sát giá không đi kèm với việc giảm chất lượng công trình".

Việc minh bạch hóa thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình không chỉ giúp bảo vệ dòng vốn ngân sách mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp các doanh nghiệp chân chính có cơ hội cống hiến thực lực cho các công trình hạ tầng quốc gia.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#đấu thầu #thủy lợi #ngân sách #công ty T&T Hồng Hà #minh bạch #giám sát

Bài liên quan

Bạn đọc

Hệ sinh thái trúng thầu của Công ty T&T Hồng Hà: Sức mạnh ở đâu? [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 185 tỷ đồng, Công ty T&T Hồng Hà cho thấy năng lực thi công đáng nể, nhưng đi kèm là những dấu hỏi về mối quan hệ với các chủ đầu tư "ruột".

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà có trụ sở tại TP Hà Nội nhưng địa bàn trúng thầu lại trải dài tại khu vực phía Nam. Kể từ khi thành lập năm 2013, doanh nghiệp này đã tham gia 22 gói thầu và giành chiến thắng tại 15 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 185 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là sự tương phản giữa các gói thầu có vốn quốc tế và vốn ngân sách thường xuyên. Năm 2021, Công ty T&T Hồng Hà từng vượt qua 13 đối thủ để trúng Gói thầu NCB số 01-TM2.MQ+MD: Nâng cấp đường giao thông phục vụ sản xuất lúa bền vững xã Mỹ Quý – Mỹ Đông (Dự án VnSAT Đồng Tháp). Tại gói thầu này, giá trị trúng thầu là 11.149.433.502 đồng, tiết kiệm cho dự án hơn 1,4 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu là hơn 12,6 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp khi có nhiều nhà thầu tham gia.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty T&T Hồng Hà trúng gói thầu thủy lợi gần 2 tỷ, tiết kiệm 0,45% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa kênh chính Đông do Công ty Thủy lợi Miền Nam làm chủ đầu tư vừa ghi nhận Công ty T&T Hồng Hà trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh chính Đông K8+750 ÷ K10+016 (cầu K10). Theo Quyết định phê duyệt số 1172/QĐ-TLMN-KHTC ngày 18/12/2025 do ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà (Công ty T&T Hồng Hà).

snapedit-1767081417112.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Vĩnh Long: Xây dựng Hồng Hà trúng gói thầu nông nghiệp, nhìn lại "hồ sơ" năm 2025

Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà vừa được phê duyệt trúng Gói thầu số 08 do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 9 mà doanh nghiệp này trúng trong năm 2025.

Ngày 1/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08, gọi tên Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hà. Thương vụ này tiếp tục bổ sung vào "bộ sưu tập" các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng trong năm 2025.

Thắng thầu tại Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.