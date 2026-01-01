Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chỉ định thầu theo Nghị định 214: Tối ưu tiến độ nhưng cần đảm bảo hiệu quả [Kỳ 3]

Việc áp dụng hạn mức chỉ định thầu dưới 2 tỷ đồng theo quy định mới giúp địa phương đẩy nhanh các dự án sửa chữa, song bài toán về tiết kiệm ngân sách vẫn cần được chú trọng.

Hải Anh

Việc UBND phường Bình Trị Đông áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho Công ty Nhà An Khang là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), Điểm m Khoản 1 Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về hạn mức chỉ định thầu. Đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên như sửa chữa, cải tạo tài sản công bằng ngân sách nhà nước, hạn mức đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp là không quá 2 tỷ đồng. Trước đây, hạn mức này thường chỉ dừng lại ở mức 100 triệu hoặc 1 tỷ đồng tùy trường hợp, nên sự thay đổi này giúp các đơn vị hành chính cấp xã, phường như Bình Trị Đông chủ động hơn trong việc triển khai các hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, Luật sư Hương cũng lưu ý, chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, dù giúp rút ngắn thời gian nhưng lại hạn chế tính cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu 2023, công tác đấu thầu phải đảm bảo đồng thời các mục tiêu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

screen-shot-2025-12-31-at-160753.png

Trong trường hợp tại phường Bình Trị Đông, dù gói thầu nằm trong hạn mức cho phép, nhưng việc tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,66% (giảm 11 triệu trên tổng 1,6 tỷ đồng) cho thấy hiệu quả kinh tế chưa cao. Nếu chủ đầu tư tổ chức chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, khả năng có những nhà thầu khác đưa ra mức giảm giá sâu hơn để tiết kiệm cho ngân sách phường là rất lớn.

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt vấn đề về tính "cấp bách" của dự án. Mặc dù Nghị định 214 cho phép chỉ định thầu theo hạn mức, nhưng tinh thần của Luật vẫn ưu tiên các hình thức cạnh tranh rộng rãi. Việc sửa chữa trụ sở UBND phường thường là công việc có trong kế hoạch trung hạn hoặc hàng năm, nên việc phê duyệt kế hoạch và kết quả chỉ trong 6 ngày cho thấy một sự vội vàng nhất định.

"Việc nâng hạn mức chỉ định thầu lên 2 tỷ đồng là một bước tiến về cải cách thủ tục, nhưng nó cũng đòi hỏi trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cao hơn. Cơ quan chức năng cần giám sát xem việc lựa chọn nhà thầu qua chỉ định có thực sự mang lại chất lượng công trình tốt nhất và giá thành hợp lý nhất hay không, tránh tình trạng lợi dụng quy định mới để tạo điều kiện cho các nhà thầu 'quen mặt' tại địa phương", chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh.

Để các dự án đầu tư công tại phường Bình Trị Đông thực sự phát huy hiệu quả, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết để rà soát lại toàn bộ hồ sơ năng lực và quy trình thực hiện gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Chỉ định thầu theo Nghị định 214 #Hạn mức thầu công trình #Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu #Quy trình lựa chọn nhà thầu #Cạnh tranh và minh bạch trong đầu tư công #Giám sát và trách nhiệm giải trình

Bài liên quan

Bạn đọc

Nhà thầu An Khang được chỉ định gói thầu sửa chữa trụ sở phường Bình Trị Đông [Kỳ 1]

Áp dụng hạn mức mới theo Nghị định 214, UBND phường Bình Trị Đông đã chỉ định thầu rút gọn gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng cho Công ty Nhà An Khang với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,66%.

Ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông". Theo đó, một doanh nghiệp quen mặt tại địa phương là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang đã chính thức được lựa chọn để thực hiện dự án này thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 1.682.266.298 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty Nhà An Khang được xác định là 1.671.117.000 đồng. Như vậy, mức giảm giá so với dự toán chỉ đạt khoảng 11 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,66%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở các kỳ trước, bên cạnh việc "một mình một chợ" trúng gói thầu 28 tỷ đồng tại Công ty nước Hậu Giang, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn cho thấy sự "mát tay" kỳ lạ khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"Bách phát bách trúng" tại các đối tác thân quen

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

Nếu như Công ty Đường thủy Nội địa số 11 là "ông lớn" mang tầm quốc gia, thì thành viên còn lại trong liên danh vừa trúng thầu tại Sở Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tín Phát (Công ty Tín Phát) lại mang dáng dấp của một "thổ địa" thực thụ. Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã thiết lập một vị thế gần như độc quyền tại các gói thầu bảo trì đường thủy của tỉnh Đồng Nai trong suốt 4 năm qua.

4 năm, 1 kịch bản chiến thắng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.