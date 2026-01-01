Chỉ định thầu theo Nghị định 214: Tối ưu tiến độ nhưng cần đảm bảo hiệu quả [Kỳ 3]

Việc áp dụng hạn mức chỉ định thầu dưới 2 tỷ đồng theo quy định mới giúp địa phương đẩy nhanh các dự án sửa chữa, song bài toán về tiết kiệm ngân sách vẫn cần được chú trọng.

Việc UBND phường Bình Trị Đông áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho Công ty Nhà An Khang là một ví dụ điển hình cho việc vận dụng quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), Điểm m Khoản 1 Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất rõ về hạn mức chỉ định thầu. Đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên như sửa chữa, cải tạo tài sản công bằng ngân sách nhà nước, hạn mức đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp là không quá 2 tỷ đồng. Trước đây, hạn mức này thường chỉ dừng lại ở mức 100 triệu hoặc 1 tỷ đồng tùy trường hợp, nên sự thay đổi này giúp các đơn vị hành chính cấp xã, phường như Bình Trị Đông chủ động hơn trong việc triển khai các hạng mục sửa chữa trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, Luật sư Hương cũng lưu ý, chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, dù giúp rút ngắn thời gian nhưng lại hạn chế tính cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu 2023, công tác đấu thầu phải đảm bảo đồng thời các mục tiêu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong trường hợp tại phường Bình Trị Đông, dù gói thầu nằm trong hạn mức cho phép, nhưng việc tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,66% (giảm 11 triệu trên tổng 1,6 tỷ đồng) cho thấy hiệu quả kinh tế chưa cao. Nếu chủ đầu tư tổ chức chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, khả năng có những nhà thầu khác đưa ra mức giảm giá sâu hơn để tiết kiệm cho ngân sách phường là rất lớn.

Bên cạnh đó, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đặt vấn đề về tính "cấp bách" của dự án. Mặc dù Nghị định 214 cho phép chỉ định thầu theo hạn mức, nhưng tinh thần của Luật vẫn ưu tiên các hình thức cạnh tranh rộng rãi. Việc sửa chữa trụ sở UBND phường thường là công việc có trong kế hoạch trung hạn hoặc hàng năm, nên việc phê duyệt kế hoạch và kết quả chỉ trong 6 ngày cho thấy một sự vội vàng nhất định.

"Việc nâng hạn mức chỉ định thầu lên 2 tỷ đồng là một bước tiến về cải cách thủ tục, nhưng nó cũng đòi hỏi trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cao hơn. Cơ quan chức năng cần giám sát xem việc lựa chọn nhà thầu qua chỉ định có thực sự mang lại chất lượng công trình tốt nhất và giá thành hợp lý nhất hay không, tránh tình trạng lợi dụng quy định mới để tạo điều kiện cho các nhà thầu 'quen mặt' tại địa phương", chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh.

Để các dự án đầu tư công tại phường Bình Trị Đông thực sự phát huy hiệu quả, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là vô cùng cần thiết để rà soát lại toàn bộ hồ sơ năng lực và quy trình thực hiện gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.