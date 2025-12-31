An Giang: Trách nhiệm giải trình sau những cuộc thầu "ít cạnh tranh" [Kỳ 3]

Khi các đối thủ liên tục "tự loại mình" bằng các lỗi hồ sơ, dư luận đặt dấu hỏi về vai trò hậu kiểm và tính công bằng trong đấu thầu địa phương.

Quan sát dòng chảy đấu thầu tại Ban QLDA tỉnh An Giang, có thể thấy một kịch bản lặp lại tại nhiều dự án: Các đối thủ lớn bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật hoặc năng lực, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ vươn lên vị trí số một.

Điển hình tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường THPT Nguyễn Quang Diêu. Dù có đến 08 nhà thầu tham dự, nhưng hàng loạt đơn vị như Liên danh gói thầu số 05, Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát Long Xuyên hay Liên danh xây dựng Nguyễn Quang Diêu TC đều bị đánh giá "không đạt" vì các lỗi như thiếu tài liệu chứng minh năng lực, bảo lãnh dự thầu không hợp lệ hoặc không kê khai đủ thông số kỹ thuật.

Tại gói thầu này, Việt Mỹ đã trúng thầu với giá 6.940.000.000 đồng, đạt tỷ lệ giảm giá sâu khoảng 15% so với giá dự toán 8.165.647.000 đồng. Tuy nhiên, tại dự án Trường THPT Vĩnh Bình, khi đối thủ bỏ giá thấp nhất bị loại vì nghi án "tài liệu giả", Việt Mỹ trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách chỉ đạt 0,63%.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư không chỉ dừng lại ở việc loại nhà thầu vi phạm. Cơ quan này cần chứng minh được rằng hồ sơ mời thầu không chứa đựng các tiêu chí mang tính định hướng, gây khó cho các nhà thầu có năng lực thật sự".

Hiệu quả kinh tế của đầu tư công cần được bảo vệ bằng sự cạnh tranh sòng phẳng. Những câu hỏi về tính minh bạch và sự "ưu ái" vô hình tại các gói thầu ở An Giang cần được các cơ quan thanh tra vào cuộc làm rõ để bảo vệ từng đồng vốn ngân sách.

