Tây Ninh: Gói thầu tiền tỷ tại Công ty Thủy lợi Miền Nam, tiết kiệm hơn 2 triệu đồng [Kỳ 1]

Dự thầu một mình và trúng thầu sát nút giá dự toán, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Hải Đăng - Hà Linh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam đã ký Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa chữa một số đoạn mặt đường bờ kênh Chính Tây: Bờ trái K24+383÷K25+255; bờ phải K23+942÷K25+255. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa (địa chỉ tại 118 Nguyễn Trọng Cát, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Tân Ninh, Tây Ninh).

qd.jpg
Quyết định số 1126/QĐ-TLMN-KHTC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt là 2.622.014.000 đồng. Sau quá trình chấm thầu, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa trúng thầu với giá 2.620.000.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 2.014.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cực thấp khoảng 0,07%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại biên bản mở thầu ngày 10/12/2025, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hòa cũng là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Việc "một mình một chợ" tham gia và trúng thầu sát giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực tế của dự án. Gói thầu này sử dụng nguồn kinh phí bảo trì Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu dịch vụ thủy lợi năm 2025.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là tìm ra nhà thầu đủ năng lực với giá thành tối ưu nhất nhằm tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, khi các gói thầu tiền tỷ chỉ tiết kiệm được vài triệu đồng, cơ quan quản lý cần xem xét kỹ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc xây dựng giá dự toán và tính minh bạch của quá trình mời thầu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Công ty Xây dựng Công trình Thuận Hòa "bách chiến bách thắng": Trúng 14/15 gói thầu trong năm 2025

