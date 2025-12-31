Gói thầu bảo trì đường tại BQLDA khu vực huyện Củ Chi: Đối thủ trượt vì... nộp nhầm hồ sơ [Kỳ 1]

Tại gói thầu xây lắp hơn 4,9 tỷ đồng ở huyện Củ Chi, một kịch bản hy hữu đã xảy ra khi nhà thầu đối thủ bị loại do đính kèm hồ sơ kỹ thuật của một dự án hoàn toàn khác.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (Ban QLDA Củ Chi) Lê Hoàng Hải đã ký Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP với giá trúng 4.856.123.737 đồng.

Quyết định số 1234/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Phú Hoà Đông". Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán 4.952.090.717 đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với 4 nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy những tình tiết khá bất ngờ dẫn đến việc 3 đối thủ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP bị loại.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Giao thông Hậu Phương. Theo báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Võ Gia, nhà thầu này bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật với lý do: "Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đính kèm trong E-HSDT thể hiện cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Thái Mỹ - xã An Nhơn Tây". Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm nộp nhầm hồ sơ kỹ thuật của dự án này sang dự án khác là một lỗi sơ đẳng khó tin trong hoạt động đấu thầu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, hai nhà thầu còn lại cũng trượt thầu với các lỗi kỹ thuật và năng lực:

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại Trọng Bách: Bị loại vì không đáp ứng năng lực kinh nghiệm, thiếu thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024, không có tài liệu chứng minh nghĩa vụ thuế và không chứng minh được hạn mức tín dụng khả dụng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phúc Vĩnh: Không đạt bước kỹ thuật do đề xuất biện pháp thi công thiếu nhiều công tác quan trọng như tưới nhũ tương, ban gạt lề đường; huy động nhân sự và thiết bị không phù hợp với thực tế gói thầu.

Sự "vô ý" từ các đối thủ đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VIP trở thành nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu. Đáng nói, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt mức khiêm tốn khoảng 1,94%.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

