Bạn đọc

Minh bạch đấu thầu ngành năng lượng: Bài học từ hoạt động của Công ty S5T Việt Nam [Kỳ 5]

Từ phân tích thực tế hoạt động của nhà thầu S5T Việt Nam, các chuyên gia pháp lý kiến nghị cần tăng cường giám sát, hậu kiểm để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh toàn cảnh về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) đã phần nào hé lộ những vấn đề mang tính hệ thống trong công tác mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện.

Với tổng giá trị trúng thầu lũy kế xấp xỉ 1,48 nghìn tỷ đồng, S5T Việt Nam rõ ràng là một "thế lực" trong ngành. Tuy nhiên, việc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp tại các "điểm nóng" như Thủy điện Sông Ba Hạ (tỷ lệ trúng 62%), Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (tỷ lệ giá 99,52%) đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

1.png
Ảnh minh họa

Đối chiếu với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hoạt động đấu thầu phải đảm bảo 4 trụ cột: Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là yếu tố then chốt. Theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu mới nhất năm 2025, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường về tỷ lệ tiết kiệm hoặc số lượng nhà thầu tham gia ít lặp đi lặp lại, cơ quan quản lý cấp trên cần yêu cầu chủ đầu tư giải trình về quy trình xây dựng giá gói thầu và các tiêu chí trong E-HSMT. Nếu phát hiện vi phạm trong việc hạn chế nhà thầu, chế tài xử phạt sẽ rất nghiêm khắc".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Cần đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Việc một nhà thầu như S5T Việt Nam trúng thầu dồn dập vào cuối năm 2025 (như ngày 25/12 trúng 2 gói lớn) đặt ra bài toán về giám sát thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư phải đảm bảo nhà thầu cung cấp đúng nhân sự, thiết bị như cam kết trong hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng 'đánh tráo' nhân sự hoặc bán thầu phụ trái phép".

Cũng cần lưu ý, việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu không chỉ giúp Nhà nước tiết kiệm ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ khác tham gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Khép lại vệt bài phân tích về Công ty S5T Việt Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn gửi đi thông điệp xây dựng: Mọi hoạt động đấu thầu đều phải được soi chiếu dưới ánh sáng của pháp luật và sự giám sát của công luận. Việc Công ty S5T Việt Nam hay bất kỳ nhà thầu nào khác trúng thầu nhiều không phải là xấu, nhưng phải đảm bảo rằng mỗi gói thầu thắng được đều là kết quả của sự cạnh tranh sòng phẳng, mang lại giá trị tối ưu nhất cho đất nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Những cuộc đấu thầu của Công ty S5T Việt Nam: Tiết kiệm ở đâu khi trúng thầu sát giá? [Kỳ 4]

Dữ liệu cho thấy Công ty S5T Việt Nam thường xuyên "chạm trán" những đối thủ quen thuộc và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" tại nhiều dự án lớn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam còn ghi nhận những "cặp bài trùng" trong các cuộc đối đầu.

Thống kê cho thấy, S5T Việt Nam đã từng "đấu" với Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nam Hải trong 116 gói thầu. Một cái tên khác cũng thường xuyên xuất hiện trong cùng các gói thầu với S5T là Công ty Cổ phần Vật tư & Thiết bị Công nghiệp với 93 lần chạm trán. Việc các nhà thầu gặp nhau thường xuyên trong một thị trường ngách là điều dễ hiểu, nhưng nếu sự xuất hiện này đi kèm với các quy luật thắng thua bất thường hoặc giá trúng thầu ít biến động thì lại là vấn đề cần lưu tâm.

Bạn đọc

Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 62% tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhà thầu S5T Việt Nam đang cho thấy một sự "gắn bó" đặc biệt với chủ đầu tư này thông qua hàng loạt gói thầu thiết bị trọng yếu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong danh sách các đối tác thường xuyên của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nổi lên là một "khách hàng" đặc biệt thân thiết.

Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, S5T Việt Nam đã tham gia đấu thầu 29 gói tại Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng tại đơn vị này là 127.185.522.000 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 62%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trúng thầu trung bình của S5T trên toàn quốc (khoảng 38,4%).

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" dày đặc của Công ty S5T Việt Nam tại các đơn vị thủy điện, nhiệt điện lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại nhiều gói thầu đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) với việc tham gia khoảng 83 gói thầu. Điểm đáng chú ý trong bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này là sự xuất hiện tần suất cao tại các đơn vị thành viên thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO).

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài gói thầu thay thế hệ thống điều tốc vừa trúng ngày 25/12/2025, trong năm qua, Công ty S5T Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 06/11/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 44 "Thử nghiệm sau khi đại tu tổ máy H2" với giá 955.800.000 đồng. Trước đó, ngày 30/07/2025, đơn vị này trúng Gói thầu số 34 "Mua sắm Module khuếch đại PL10 hệ thống điều tốc..." với giá 938.088.000 đồng; hay ngày 05/05/2025 trúng Gói thầu 32 "Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC" với giá 3.086.600.000 đồng.

