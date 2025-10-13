Gói thầu gần 7 tỷ tại P. Tân Hiệp (TP HCM): "Cuộc đua" của hai nhà thầu

Tại gói thầu thi công xây lắp do UBND phường Tân Hiệp (TP. Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư, sự cạnh tranh đang diễn ra giữa Công ty TNHH Đầu tư HP Group và Liên danh Trường Sơn - Công Minh. Mức giá chào sau giảm trừ có sự chênh lệch, đặt ra câu hỏi về cơ hội trúng thầu.

UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đang trong quá trình xét thầu để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Thảm BTNN, xây dựng HTTN tuyến đường Khánh Bình 25 và tuyến đường nhánh Khánh Bình 26. Gói thầu này có sự tham gia của hai nhà thầu, tạo ra một cuộc cạnh tranh đáng chú ý.

Theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ký ngày 26/08/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây lắp (Mã KHLCNT PL2500202705) có giá 6.686.949.560 đồng sau đó được điều chỉnh dự toán còn 6.686.657.418 đồng. Thông báo mời thầu với mã số IB2500423278 được đăng tải công khai, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp.

Biên bản mở thầu ngày 09/10/2025 đã ghi nhận sự tham dự của hai đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư HP Group và Liên danh Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công Minh (gọi tắt là Liên danh Trường Sơn - Công Minh).

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Giá chào có phải là yếu tố quyết định?

Tại thời điểm mở thầu, các mức giá được đưa ra đã cho thấy một bức tranh ban đầu về tính cạnh tranh.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư HP Group (MST: 0315744299) đưa ra giá dự thầu là 6.617.070.261 đồng.

Về phía Liên danh Trường Sơn - Công Minh, giá dự thầu được ghi nhận là 6.684.446.267 đồng. Mức giá sau khi giảm trừ 2,1% của liên danh này là 6.544.072.895 đồng.

So sánh với giá dự toán của gói thầu là 6.686.657.418 đồng, cả hai nhà thầu đều đưa ra mức giá chào cạnh tranh. Mức chênh lệch giá sau giảm trừ giữa hai bên gần 73 triệu đồng. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho bên mời thầu và dư luận: Liệu lợi thế về giá có đủ để một nhà thầu giành được hợp đồng, hay năng lực và kinh nghiệm mới là yếu tố then chốt?

"Soi" năng lực và lịch sử đấu thầu

Để có một cái nhìn đa chiều, việc phân tích hồ sơ năng lực của từng nhà thầu là vô cùng cần thiết.

Công ty TNHH Đầu tư HP Group có địa chỉ đăng ký tại 147/2 Lý Tế Xuyên, Phường Thủ Đức, TP HCM, do ông Lê Tự Trụ làm giám đốc. Trong năm 2025, dữ liệu cho thấy nhà thầu này đã tham gia nhiều gói thầu xây lắp. Tỷ lệ trúng thầu của HP Group cần được chủ đầu tư xem xét kỹ lưỡng qua các hợp đồng tương tự đã thực hiện, tiến độ và chất lượng các công trình trước đó để đánh giá kinh nghiệm thực tế.

Trong khi đó, thành viên đứng đầu của liên danh là Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (MST: 3702108063), do ông Nguyễn Trọng Thùy làm giám đốc. Công ty có địa chỉ tại TP HCM sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Lịch sử đấu thầu của Trường Sơn cũng khá dày dặn, với việc tham gia và trúng nhiều gói thầu trong những năm gần đây. Việc tham gia dưới hình thức liên danh cho thấy sự kết hợp năng lực để đáp ứng các yêu cầu phức tạp của gói thầu. Mối quan hệ hợp tác với Công ty Công Minh trong liên danh lần này cũng là một điểm cần được đánh giá.

Việc phân tích sâu hơn về lịch sử trúng thầu của cả hai nhà thầu, đặc biệt là các gói thầu có tính chất tương tự và mối quan hệ với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn sẽ cung cấp thêm góc nhìn về "sức khỏe" và vị thế của từng doanh nghiệp trên thị trường.

Góc nhìn từ chuyên gia và quy định pháp luật

Thị trường đấu thầu tại Việt Nam đang ngày càng hướng tới sự minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, được định hướng bởi một hành lang pháp lý chặt chẽ.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Giá thấp là một lợi thế, nhưng không phải là tất cả. Luật Đấu thầu hiện hành yêu cầu việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải dựa trên một hệ thống tiêu chí toàn diện, bao gồm cả năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, tài chính và uy tín của nhà thầu. Việc chỉ tập trung vào giá có thể dẫn đến rủi ro lựa chọn phải nhà thầu không đủ năng lực, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình, gây lãng phí nguồn vốn nhà nước".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các văn bản sửa đổi như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một khung pháp lý rất rõ ràng. Bốn nguyên tắc trụ cột là Cạnh tranh - Công bằng - Minh bạch - Hiệu quả kinh tế phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan là rất lớn. Mọi quyết định trong quá trình lựa chọn nhà thầu đều phải được lập thành văn bản và có khả năng giải trình trước các cơ quan chức năng và xã hội khi có yêu cầu".

Những quy định này đòi hỏi UBND phường Tân Hiệp, trong vai trò chủ đầu tư, phải thực hiện quá trình chấm thầu một cách khách quan, cẩn trọng, đảm bảo nhà thầu được chọn không chỉ có giá tốt nhất mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực để thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hơn 6,686 tỷ đồng này đang được dư luận quan tâm. Việc lựa chọn được một nhà thầu thực sự có năng lực sẽ không chỉ đảm bảo chất lượng cho công trình phục vụ người dân, mà còn góp phần khẳng định sự nghiêm túc và minh bạch trong công tác quản lý đầu tư công tại địa phương.