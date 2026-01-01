Công ty Long Vũ trúng gói thầu hạ tầng công nghệ thông tin tại ĐH Khoa học Sức khỏe

Sau khi vượt qua đối thủ tại vòng mở thầu, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Vũ đã chính thức được phê duyệt trúng gói thầu chuyển đổi số trị giá hơn 3,6 tỷ đồng tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe.

Dấu ấn chuyển đổi số tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (ĐHQG-HCM), đơn vị thành viên được thành lập theo Quyết định số 472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đang đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giáo dục. Trong kế hoạch này, gói thầu "Mua sắm thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số" được xem là bước đi then chốt.

Theo các tài liệu, quy trình lựa chọn nhà thầu được khởi động từ tháng 11/2025. Trên cơ sở Quyết định số 810/QĐ-KHSK ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Đến ngày 01/12/2025, E-HSMT chính thức được phê duyệt thông qua Quyết định số 853/QĐ-KHSK với giá gói thầu ấn định ở mức 3.890.000.000 đồng.

Cuộc đua song mã tại phiên mở thầu

Tại thời điểm đóng thầu vào lúc 09h00 ngày 11/12/2025, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có 02 nhà thầu tham dự nộp hồ sơ là: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Vũ (Công ty Long Vũ) và Công ty TNHH Bồ Công Anh Sài Gòn.

Trong cuộc đối đầu này, Công ty Long Vũ đã đưa ra mức giá dự thầu là 3.664.872.000 đồng. Đối thủ là Công ty TNHH Bồ Công Anh Sài Gòn chào giá 3.831.500.000 đồng. Như vậy, với mức giá thấp hơn khoảng 166 triệu đồng so với đối thủ và thấp hơn giá gói thầu hơn 225 triệu đồng, Công ty Long Vũ đã tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể về mặt kinh tế, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà trường khoảng 5,7%.

Sau quá trình đánh giá hồ sơ, ngày 22/12/2025, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe Nguyễn Hoàng Dũng đã ký Quyết định số 949/QĐ-KHSK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty Long Vũ chính thức trúng thầu với vai trò độc lập, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Lý do Công ty TNHH Bồ Công Anh Sài Gòn không trúng thầu được xác định là do E-HSDT của nhà thầu không được xem xét và đánh giá theo quy trình 2.

Quyết định số 949/QĐ-KHSK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Hoạt động đấu thầu "xuyên suốt" năm 2025

Để có cái nhìn đa chiều về năng lực thực thi, việc phân tích dữ liệu hoạt động của Công ty Long Vũ trong năm 2025 là vô cùng cần thiết. Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 27/12/2025, nhà thầu này đã trải qua một năm hoạt động cực kỳ sôi nổi với tổng cộng 34 lần tham gia dự thầu.

Kết quả thống kê cho thấy hiệu suất trúng thầu của doanh nghiệp rất ấn tượng: trúng 18 gói thầu, trượt 15 gói và hiện còn 01 gói thầu đang chờ kết quả. Đặc biệt, "hệ sinh thái" khách hàng của Long Vũ trong năm 2025 tập trung mạnh vào các đơn vị giáo dục và hành chính công tại khu vực phía Nam.

Trước khi thắng thầu tại Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, vào tháng 6/2025, đơn vị này đã trúng gói thầu "Thiết bị tin học và ngoại vi phục vụ giảng dạy cho Phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng" trị giá 892.695.000 đồng. Đến tháng 8/2025, nhà thầu tiếp tục ghi dấu ấn trong liên danh khi trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu thiết kế vi mạch" tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG-HCM) với tổng giá trị cực lớn lên tới 39.328.400.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở khối giáo dục, Long Vũ còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang khối hành chính công tại tỉnh Đồng Tháp. Chỉ trong tháng 11 và 12 năm 2025, doanh nghiệp này liên tục trúng các gói thầu trang thiết bị tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường như: phường Gò Công (432 triệu đồng), xã Tân Hộ Cơ (265 triệu đồng), xã Tân Thành (180 triệu đồng và 449 triệu đồng), xã Tân Hồng (448 triệu đồng), xã An Phước (449 triệu đồng) và phường Long Thuận (381 triệu đồng). Đáng chú ý, các gói thầu này đa phần được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Nhìn lại hành trình 20 năm của Công ty Long Vũ

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Vũ (MSDN: 0302801849) có trụ sở tại 279 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, Quận 3, TP HCM. Với quy mô doanh nghiệp vừa (15 nhân viên), doanh nghiệp này đã duy trì lịch sử đấu thầu dày dạn qua 20 năm thành lập.

Tính chung toàn bộ lịch sử hoạt động, Long Vũ đã tham gia 112 gói thầu, trúng 50 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 183,9 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm ưu thế với hơn 111,6 tỷ đồng.

Mối quan hệ giữa Long Vũ và các bên mời thầu cũng rất đáng lưu tâm. Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị doanh nghiệp tham gia nhiều nhất với 18 gói thầu (trúng 6 gói), đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình khoảng 90,32%. Các đơn vị khác như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM hay Bệnh viện Da Liễu cũng là những đối tác thường xuyên với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số thời điểm.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Long Vũ cho thấy một chiến lược tiếp cận thị trường tập trung và có chiều sâu tại các cơ sở giáo dục, y tế và hành chính công. Việc liên tục trúng thầu với cả vai trò độc lập và liên danh trong năm 2025 một lần nữa khẳng định vị thế của doanh nghiệp này trong lĩnh vực cung cấp thiết bị hàng hóa công nghệ.

Dư luận và các đơn vị chủ đầu tư kỳ vọng, với gói thầu mới nhất tại Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, nhà thầu sẽ đảm bảo cung ứng thiết bị đúng cấu hình, chất lượng và tiến độ đã cam kết, đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển đổi số của ngành giáo dục.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.