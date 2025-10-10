Công ty Hoàn Châu trúng gói thầu 94,5 tỷ đồng tại TPHCM: Tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,01% [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị y tế trị giá hàng chục tỷ đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu do Công ty Hoàn Châu tham gia đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày cuối tháng 9/2025 ghi nhận sự sôi động trên thị trường đấu thầu thiết bị y tế công lập. Trong đó, cái tên nổi bật nhất là Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu (Công ty Hoàn Châu) khi liên tiếp được công bố trúng các gói thầu quy mô lớn. Tuy nhiên, đi kèm với những chiến thắng này là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp đến mức khó tin.

Gói thầu gần 100 tỷ đồng, tiết kiệm 11 triệu đồng

Ngày 26/09/2025, ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA), đã ký Quyết định số 884/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Phần 3: Cung cấp và lắp đặt thiết bị X quang, DSA, C-Arm". Gói thầu này thuộc dự án trọng điểm Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, có mã thông báo mời thầu là IB2500293240.

Nguồn MSC

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu - Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Y tế Helix (Liên danh Hoàn Châu - Helix).

Giá gói thầu được phê duyệt là 94.556.701.396 đồng. Giá trúng thầu của liên danh là 94.545.081.000 đồng. Như vậy, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau quá trình đấu thầu rộng rãi chỉ là 11.620.396 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 0,01%.

Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công cần được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, việc một gói thầu quy mô gần 100 tỷ đồng, cung cấp các thiết bị y tế hiện đại như hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), X-quang C-Arm, nhưng chỉ mang lại mức tiết kiệm tượng trưng như vậy, đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn. Câu hỏi đặt ra là liệu quá trình xây dựng giá gói thầu đã thực sự sát với giá thị trường hay chưa, và công tác tổ chức đấu thầu đã đảm bảo tính cạnh tranh hiệu quả để mang lại lợi ích tốt nhất cho nhà nước hay chưa?

Liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt"

Sự việc tại TPHCM không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ một ngày trước đó, ngày 25/09/2025, tại Khánh Hòa, Công ty Hoàn Châu cũng ghi dấu ấn đậm nét. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thiết bị y tế" thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa (Mã E-TBMT: IB2500359344).

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa (liên danh giữa Công ty Hoàn Châu và Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Anh Khoa). Gói thầu này có giá dự toán là 73.103.370.000 đồng. Liên danh trúng thầu với giá 72.995.000.000 đồng. Mức tiết kiệm đạt được khoảng 108 triệu đồng, tương đương tỷ lệ chỉ 0,15%.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 21/2025/BCĐG-YTVN, gói thầu quy mô hơn 73 tỷ đồng này thu hút được 2 nhà thầu tham dự. Đối thủ của Liên danh Hoàn Châu - Anh Khoa là Công ty Cổ phần trang thiết bị và Vật tư Y tế Hà Nội. Việc một gói thầu lớn chỉ có 2 nhà thầu tham gia cũng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực tế.

Việc liên tiếp trúng các gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể khiến dư luận chú ý đến cái tên Công ty Hoàn Châu. Dữ liệu cho thấy đây không phải là hiện tượng cá biệt mà đã diễn ra tại nhiều gói thầu khác mà doanh nghiệp này tham gia.

Đơn cử, đầu năm 2025, ngày 17/01/2025, Công ty Hoàn Châu trúng "Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế phụ kiện..." do Công ty Cổ phần Tư vấn Vinaconsult Việt Nam mời thầu. Giá gói thầu là 4.903.150.900 đồng, giá trúng thầu là 4.893.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,2%. Hay gói thầu "Bảo dưỡng định kỳ 24 tháng hệ thống máy CT Scanner..." do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nhất Nguyên mời thầu, giá trúng thầu 369.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,27%.

Chân dung nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu 76,74%

Theo dữ liệu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu có mã số doanh nghiệp 0304390697, địa chỉ trụ sở chính tại 100/506B Thích Quảng Đức, Phường Đức Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp được thành lập ngày 26/05/2006, người đại diện theo pháp luật là ông Trần Hoàng Phong, chức vụ Giám đốc.

Trong gần 20 năm hoạt động, Công ty Hoàn Châu đã trở thành một trong những nhà thầu quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị y tế, đặc biệt là các hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao tại các tỉnh phía Nam và miền Trung.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh ấn tượng về năng lực của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 9/2025, Công ty Hoàn Châu đã tham gia tổng cộng 172 gói thầu. Trong đó, công ty được công bố trúng tới 132 gói, trượt 27 gói, 5 gói chưa có kết quả và 8 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao, lên đến 76,74%.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Hoàn Châu đã trúng (với vai trò độc lập hoặc thành viên liên danh) lên tới 699.246.976.800 đồng (gần 700 tỷ đồng). Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 607.909.476.800 đồng.

Công ty đã có quan hệ đấu thầu với ít nhất 67 bên mời thầu trên cả nước, cho thấy mạng lưới hoạt động rộng khắp.

Nghịch lý giữa tỷ lệ trúng thầu và hiệu quả kinh tế

Một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao thường được nhìn nhận là có năng lực và uy tín vượt trội. Tuy nhiên, khi tỷ lệ trúng thầu ấn tượng này đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp một cách có hệ thống, điều này tạo ra một nghịch lý cần được phân tích kỹ lưỡng.

Liệu thành công của Công ty Hoàn Châu hoàn toàn đến từ năng lực cạnh tranh vượt trội, hay còn có những yếu tố nào khác tác động đến quá trình lựa chọn nhà thầu? Quá trình tổ chức đấu thầu tại các dự án này đã thực sự đảm bảo các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu hay chưa? Những con số thống kê ấn tượng trong hoạt động của doanh nghiệp này nói lên điều gì về thực trạng thị trường đấu thầu thiết bị y tế hiện nay?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Lật lại hồ sơ 2025: 'Ma trận' trúng thầu của Công ty Hoàn Châu tại các chủ đầu tư quen thuộc