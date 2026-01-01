Đấu thầu thiết bị ngành điện: Năng lực cung ứng hàng chính hãng của Tự động hóa Vi Na? [Kỳ 4]

Tính cạnh tranh trong đấu thầu không chỉ là cuộc đua về giá, mà còn là sự khẳng định về chất lượng vật tư thực tế, một "điểm sáng" mà Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa đang nỗ lực chứng minh tại các tổ máy phát điện lớn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong lĩnh vực đặc thù như cung cấp thiết bị và vật tư cho các nhà máy điện, tiêu chuẩn kỹ thuật luôn là yếu tố sống còn. Một sai sót nhỏ của linh kiện không đúng quy chuẩn có thể dẫn đến rủi ro dừng máy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng mỗi giờ cho hệ thống điện quốc gia. Chính vì vậy, việc lựa chọn được nhà thầu vừa có giá thành cạnh tranh, vừa đảm bảo năng lực kỹ thuật thực thụ là bài toán hàng đầu của các chủ đầu tư.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa nổi lên như một trong những đơn vị có bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành. Tuy nhiên, thay vì chọn cách tham gia chào thầu dàn trải, doanh nghiệp này chỉ tập trung vào những gói thầu thuộc thế mạnh chuyên môn sâu của mình. Điều này lý giải vì sao dù tần suất tham gia đấu thầu rất đều đặn, nhưng tỷ lệ trúng thầu của đơn vị này tại các "ông lớn" ngành điện như Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hay Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện (EPS) lại ở mức khá khiêm tốn.

Cụ thể, số liệu thống kê trong 03 năm qua (từ tháng 01/2023 đến nay) cho thấy một thực tế đầy khắc nghiệt: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, doanh nghiệp này chỉ trúng 17 trên tổng số 290 gói tham gia (đạt 5,8%). Tại EPS, tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ đạt 1,7% với 8 gói trúng trên 470 gói dự thầu. Thậm chí, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị này chưa may mắn trúng gói thầu nào trong số 276 gói tham gia. Những con số này minh chứng cho tính cạnh tranh thực chất và cực kỳ khốc liệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện nay.

Dù tỷ lệ trúng thầu không cao, nhưng theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa ViNa chưa từng bị loại vì lý do năng lực hồ sơ không đạt. Các lần trượt thầu chủ yếu do doanh nghiệp không thể hạ giá sâu hơn để cạnh tranh với các đối thủ chào giá cực thấp. Nhà thầu này chia sẻ rằng, họ thà chấp nhận trượt thầu còn hơn cung cấp hàng hóa kém chất lượng để lấy lợi thế về giá.

Để chứng minh cho năng lực cung ứng hàng chính hãng, có thể nhìn vào các gói thầu điển hình trong năm 2025. Đơn cử như gói thầu “Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa cho Nhà máy điện PM2.1 và PM2.1MR” do Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ mời thầu, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động hóa Vi Na đã trúng thầu với giá 1.171.262.200 đồng vào ngày 11/6/2025. Hay tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, gói thầu "Mua sắm vật tư dự phòng đợt 1 năm 2024" có giá trị lớn lên tới 4.536.225.738 đồng cũng do đơn vị này thực hiện. Các hợp đồng này đã được nhà thầu ký hợp đồng và hoàn thành giao hàng, kèm bộ chứng từ (gồm CO, CQ, bộ hồ sơ hải quan) chứng minh hàng nhập khẩu chính hãng, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng.

Đặc thù của các gói thầu mà đơn vị này trúng tuyển là luôn có từ 3 nhà thầu trở lên cùng tham gia chào giá. Việc vượt qua những "đối thủ" nặng ký như Công ty Thương mại Phúc Lộc (đã từng đấu cùng 162 gói) hay Công ty TNHH Chánh Bắc (đã từng đấu cùng 73 gói) cho thấy uy tín của doanh nghiệp trong mắt các hội đồng đánh giá.

Hàng hóa do đơn vị này cung cấp tại các dự án trọng điểm được ghi nhận là hàng nhập khẩu chính hãng, đúng xuất xứ và đáp ứng đầy đủ bộ chứng từ như C/O, C/Q chính hãng, bộ tờ khai hải quan nhập khẩu chính ngạch theo yêu cầu khắt khe trong hồ sơ mời thầu. Đây là yếu tố tiên quyết giúp chủ đầu tư yên tâm trong công tác đại tu, sửa chữa các tổ máy quan trọng.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong ngành điện, vật tư thiết bị là then chốt. Việc một nhà thầu như Tự động hóa ViNa cam kết cung cấp hàng chính hãng, minh bạch chứng từ nhập khẩu là một điểm sáng giúp các nhà máy điện vận hành an toàn. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư cần có cái nhìn thấu đáo, không nên chỉ nhìn vào giá thấp nhất mà bỏ qua yếu tố chất lượng thực chất".

