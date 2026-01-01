Đấu thầu tại các đơn vị ngành than: Dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu sát giá dự toán tại nhiều đơn vị chi nhánh của TKV đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và minh bạch trong sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước.

Liên quan đến tình trạng nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN liên tục "độc diễn" trúng thầu tại các chi nhánh TKV với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết:

"Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá gần như không giảm so với dự toán, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc đăng tải thông tin đã đủ sức hấp dẫn các nhà thầu khác hay chưa, hoặc liệu có các tiêu chí kỹ thuật nào gây hạn chế sự tham gia hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định:"Tỷ lệ tiết kiệm trung bình dưới 1% tại các gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng là con số rất thấp. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, việc tối ưu hóa chi phí thông qua đấu thầu cạnh tranh thực chất là vô cùng quan trọng. Nếu tình trạng 'một mình một ngựa' diễn ra thường xuyên tại một địa phương hoặc một hệ thống chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần vào cuộc rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có sự ưu ái ngầm."

Thực tế tại gói thầu số 2 của Công ty than Khe Chàm - TKV, dù biên bản mở thầu ghi nhận đấu thầu rộng rãi, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có duy nhất một đơn vị "nhập cuộc". Điều này trực tiếp dẫn đến việc giá trúng thầu chỉ giảm hơn 79 triệu đồng trên tổng quy mô hơn 15,9 tỷ đồng.

Dưới góc độ pháp lý, việc trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất không vi phạm luật nếu quy trình được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, từ góc độ hiệu quả kinh tế, các chủ đầu tư như Công ty than Khe Chàm, Công ty than Nam Mẫu hay Công ty than Dương Huy cần xem xét lại chiến lược mời thầu để thu hút nhiều đơn vị tham gia hơn, tạo ra sự cạnh tranh thực sự về giá, từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và nhà nước.

