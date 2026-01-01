Hà Nội

Bạn đọc

Đấu thầu tại các đơn vị ngành than: Dấu hỏi về tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Việc một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu sát giá dự toán tại nhiều đơn vị chi nhánh của TKV đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả và minh bạch trong sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước.

Hải Đăng

Liên quan đến tình trạng nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN liên tục "độc diễn" trúng thầu tại các chi nhánh TKV với tỷ lệ tiết kiệm thấp, trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho biết:

"Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn năm 2025, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu rộng rãi qua mạng mà chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá gần như không giảm so với dự toán, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng về việc đăng tải thông tin đã đủ sức hấp dẫn các nhà thầu khác hay chưa, hoặc liệu có các tiêu chí kỹ thuật nào gây hạn chế sự tham gia hay không."

1-8147.png
Ảnh minh họa

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định:"Tỷ lệ tiết kiệm trung bình dưới 1% tại các gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng là con số rất thấp. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, việc tối ưu hóa chi phí thông qua đấu thầu cạnh tranh thực chất là vô cùng quan trọng. Nếu tình trạng 'một mình một ngựa' diễn ra thường xuyên tại một địa phương hoặc một hệ thống chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần vào cuộc rà soát lại quy trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để đảm bảo không có sự ưu ái ngầm."

Thực tế tại gói thầu số 2 của Công ty than Khe Chàm - TKV, dù biên bản mở thầu ghi nhận đấu thầu rộng rãi, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có duy nhất một đơn vị "nhập cuộc". Điều này trực tiếp dẫn đến việc giá trúng thầu chỉ giảm hơn 79 triệu đồng trên tổng quy mô hơn 15,9 tỷ đồng.

Dưới góc độ pháp lý, việc trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất không vi phạm luật nếu quy trình được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, từ góc độ hiệu quả kinh tế, các chủ đầu tư như Công ty than Khe Chàm, Công ty than Nam Mẫu hay Công ty than Dương Huy cần xem xét lại chiến lược mời thầu để thu hút nhiều đơn vị tham gia hơn, tạo ra sự cạnh tranh thực sự về giá, từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp và nhà nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Chân dung Công trình và Mỏ - QN "bách chiến bách thắng" tại các đơn vị thành viên TKV [Kỳ 2]

Công ty CP Xây dựng Công trình và Mỏ - QN sở hữu lịch sử đấu thầu ấn tượng khi tham gia 13 gói thầu thì trúng tới 12 gói, chủ yếu tại các chi nhánh thuộc TKV.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN có trụ sở tại Tổ 2, Khu Nam Sơn, Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Doanh nghiệp này do ông Vũ Văn Đằng làm đại diện pháp luật và Giám đốc.

Phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy một kịch bản lặp lại: Nhà thầu này thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) với giá trúng thầu luôn sát nút giá gói thầu.

Bạn đọc

Công trình và Mỏ - QN "một mình một ngựa" trúng gói thầu 15,9 tỷ tại Than Khe Chàm [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 15,9 tỷ đồng do Công ty than Khe Chàm - TKV làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,5%.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Công ty than Khe Chàm - TKV Lê Đình Dương đã ký Quyết định số 10.319/QĐ-VKCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công đào chống lò ngầm TG mức -160/-280 (Đoạn từ IIK300 đến IIK600). Gói thầu này thuộc phương án thuê ngoài TKV đào lò theo phương án kỹ thuật khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm III năm 2026 (Giai đoạn 1).

1111-7936.jpg
Ảnh minh họa
Bạn đọc

Công ty XD Công trình và Mỏ - QN: "Một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 18 tỷ tại Than Dương Huy

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm "siêu nhỏ" 0,42%. Thương vụ hơn 18 tỷ đồng giữa Công ty Than Dương Huy - TKV và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Mới đây, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV (bên mời thầu) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chuyên ngành hầm lò có giá trị lớn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát khi cái tên "quen mặt" trong lĩnh vực xây dựng mỏ tại Quảng Ninh tiếp tục được xướng tên.

Trúng thầu sát giá, tiết kiệm "tượng trưng"

"Soi" tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các "sân nhà" miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.