Thế giới đón năm mới 2026

Thế giới

Thế giới đón năm mới 2026

Nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức tạm biệt năm cũ 2025 và chào đón năm mới 2026.

An An
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sydney, Australia, đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sydney, Australia, đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
Sydney chào đón năm mới 2026 bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: AP.
Sydney chào đón năm mới 2026 bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: AP.
Cầu cảng Sydney. Ảnh: AP.
Cầu cảng Sydney. Ảnh: AP.
Thành phố Auckland của New Zealand cũng đã đón chào năm mới 2026 bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Màn trình diễn kéo dài 5 phút bao gồm 3.500 quả pháo hoa được bắn từ nhiều tầng khác nhau của tòa tháp Sky Tower. Ảnh: Shutterstock.
Thành phố Auckland của New Zealand cũng đã đón chào năm mới 2026 bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Màn trình diễn kéo dài 5 phút bao gồm 3.500 quả pháo hoa được bắn từ nhiều tầng khác nhau của tòa tháp Sky Tower. Ảnh: Shutterstock.
Một màn trình diễn đón năm mới 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: AP.
Một màn trình diễn đón năm mới 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: AP.
Người dân tập trung trước sự kiện đếm ngược đón năm mới tại vọng lâu Bosingak, nơi diễn ra lễ rung chuông đón năm mới hàng năm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Người dân tập trung trước sự kiện đếm ngược đón năm mới tại vọng lâu Bosingak, nơi diễn ra lễ rung chuông đón năm mới hàng năm ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực rỡ từ tòa tháp Taipei 101 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khi bước sang năm mới 2026. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực rỡ từ tòa tháp Taipei 101 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), khi bước sang năm mới 2026. Ảnh: AP.
Tòa tháp Taipei 101. Ảnh: AP.
Tòa tháp Taipei 101. Ảnh: AP.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Guardian.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Guardian.
Mọi người tạo dáng chụp ảnh trong đêm Giao thừa ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Mọi người tạo dáng chụp ảnh trong đêm Giao thừa ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Rất đông người dân tập trung tại chùa Zojo-ji ở Tokyo để tham dự một nghi lễ truyền thống của Nhật Bản vào đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Rất đông người dân tập trung tại chùa Zojo-ji ở Tokyo để tham dự một nghi lễ truyền thống của Nhật Bản vào đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Người dân ở Trung Hoàn, Hong Kong (Trung Quốc), đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
Người dân ở Trung Hoàn, Hong Kong (Trung Quốc), đón năm mới 2026. Ảnh: AP.
An An
#Đón năm mới 2026 #Các sự kiện đêm Giao thừa #Truyền thống đón năm mới các nước #năm mới 2026 #thế giới đón năm mới 2026

