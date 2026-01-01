Hà Nội

Bạn đọc

Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư Cảng Bến Nghé và bài toán hiệu quả kinh tế trong đầu tư [Kỳ 3]

Các chuyên gia cho rằng việc phê duyệt kết quả thầu với tỷ lệ tiết kiệm "như có như không" cần được xem xét nghiêm túc dưới góc độ quản lý vốn và trách nhiệm của người đứng đầu.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu sửa chữa tại Cảng Bến Nghé không chỉ gây chú ý bởi con số tiết kiệm 0,44% mà còn bởi quy trình phê duyệt diễn ra hết sức khẩn trương. Từ khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (08/10/2025) đến khi công bố kết quả (18/12/2025) chỉ mất khoảng hơn 2 tháng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là nhằm tìm ra nhà thầu có năng lực tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất. "Việc chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán tuy không trái luật nếu quy trình tổ chức đúng quy định, nhưng nó lại đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa chi phí đầu tư" Luật sư Lập nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ, tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% thường là dấu hiệu của việc thiếu tính cạnh tranh trong đấu thầu. Theo ông Việt, chủ đầu tư cần làm rõ việc đăng tải thông tin mời thầu có đảm bảo công khai, minh bạch để mọi nhà thầu đủ năng lực đều có cơ hội tiếp cận hay không. Đặc biệt là các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có hay không các "điều kiện riêng" làm hạn chế sự tham gia của các đơn vị khác.

Cần nhắc lại rằng, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé là đơn vị sử dụng vốn của doanh nghiệp để đầu tư. Do đó, mỗi đồng vốn tiết kiệm được thông qua đấu thầu đều trực tiếp đóng góp vào sức khỏe tài chính và lợi nhuận của đơn vị. Với một gói thầu hơn 5 tỷ đồng mà chỉ giảm giá được hơn 23 triệu đồng, trách nhiệm giải trình của Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Thảo và các phòng ban tham mưu như Phòng Kỹ thuật và Công trình là điều cần được làm rõ trước các cơ quan quản lý cấp trên.

Tính minh bạch và sự công bằng trong đấu thầu không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Trường hợp tại Cảng Bến Nghé có lẽ cần một sự rà soát kỹ lưỡng hơn từ các cơ quan chức năng để đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật của Luật Đấu thầu năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024, 2025) được thực thi một cách thực chất.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Chủ đầu tư #Cảng Bến Nghé #đấu thầu #hiệu quả kinh tế #tiết kiệm #trách nhiệm

Bài liên quan

Bạn đọc

Soi "sức khỏe" đấu thầu của liên danh vừa trúng thầu tại Cảng Bến Nghé [Kỳ 2]

Cả Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT và Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc đều sở hữu tỷ lệ trúng thầu cao đáng kinh ngạc, nhưng thường xuyên kết thúc với con số tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hai thành viên trong liên danh vừa trúng thầu tại Cảng Bến Nghé đều là những cái tên không quá xa lạ trên thị trường xây lắp tại TP HCM.

Dữ liệu ghi nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT (có trụ sở tại 449/6/5 A1 Lê Quang Định, Phường Bình Lợi Trung, TP HCM) đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 10 gói và trượt 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp này đạt hơn 18,6 tỷ đồng. Điểm đáng lưu ý là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này lên tới 98,1%, đồng nghĩa với mức tiết kiệm trung bình chỉ đạt khoảng 1,9%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tiền tỷ tại Cảng Bến Nghé: Tiết kiệm 0,44%, liên danh duy nhất trúng thầu [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 0,5%, gói thầu sửa chữa mặt đường tại Cảng Bến Nghé do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT và Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc thực hiện đang gây chú ý bởi tính cạnh tranh thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé đã ký Quyết định số 95/QĐ-CBN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Đây là gói thầu thuộc công trình "Sửa chữa mặt đường khu vực cổng B, bãi RTG và sân khu nhà hải quan trước cổng cảng".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 135 tỷ tại Cảng Bến Nghé: Tập đoàn TELIN một mình một ngựa về đích

Gói thầu tại Cảng Bến Nghé do Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN trúng thầu có giá trị hơn 135 tỷ đồng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 0,08%.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, tại gói thầu giá trị hơn 135 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (Cảng Bến Nghé), kịch bản "một mình một ngựa" của nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN đang đặt ra nhiều dấu hỏi.

Gói thầu 135 tỷ của Cảng Bến Nghé: Tiết kiệm chỉ 0,08%

Xem chi tiết

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

