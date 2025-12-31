Hà Nội

Những cuộc đấu thầu của Công ty S5T Việt Nam: Tiết kiệm ở đâu khi trúng thầu sát giá? [Kỳ 4]

Dữ liệu cho thấy Công ty S5T Việt Nam thường xuyên "chạm trán" những đối thủ quen thuộc và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" tại nhiều dự án lớn.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh tần suất trúng thầu dày đặc, lịch sử đấu thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam còn ghi nhận những "cặp bài trùng" trong các cuộc đối đầu.

Thống kê cho thấy, S5T Việt Nam đã từng "đấu" với Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị Nam Hải trong 116 gói thầu. Một cái tên khác cũng thường xuyên xuất hiện trong cùng các gói thầu với S5T là Công ty Cổ phần Vật tư & Thiết bị Công nghiệp với 93 lần chạm trán. Việc các nhà thầu gặp nhau thường xuyên trong một thị trường ngách là điều dễ hiểu, nhưng nếu sự xuất hiện này đi kèm với các quy luật thắng thua bất thường hoặc giá trúng thầu ít biến động thì lại là vấn đề cần lưu tâm.

Đáng chú ý nhất là câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm. Tại nhiều gói thầu S5T Việt Nam tham gia và trúng thầu, mức giá trúng thầu gần như "sao y" giá gói thầu/giá dự toán.

Đơn cử, tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của S5T Việt Nam trung bình lên tới 99,52%. Hay tại Gói thầu số 32 "Thử nghiệm hệ thống kích từ Tổ máy H1 - NMTĐ Đồng Nai 4" (trúng ngày 19/08/2025), S5T Việt Nam trúng với giá 514.998.000 đồng. Gói thầu này được đấu thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu khác cùng tham gia, dẫn đến tính cạnh tranh về giá rất thấp.

snapedit-1767081417112.jpg
Ảnh minh họa

Chuyên gia Vũ Bảo Thông nhận định: "Khi giá trúng thầu sát nút giá dự toán (tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%), về mặt hình thức thì vẫn đúng quy định nếu không vượt giá trần. Tuy nhiên, xét về bản chất kinh tế theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu tiết kiệm vốn đầu tư công đã không đạt được hiệu quả cao nhất. Điều này thường xảy ra khi gói thầu ít người tham gia hoặc có dấu hiệu thông đồng, 'quân xanh quân đỏ' để nâng giá bỏ thầu".

Tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, S5T Việt Nam trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giá trúng/giá dự toán lên tới 99,44%. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở những gói thầu tiền tỷ này chỉ mang tính "tượng trưng", có khi chỉ vài triệu đồng.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao với một thị trường công nghệ mở như hiện nay, các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư ngành điện lại thiếu vắng sự cạnh tranh gay gắt về giá? Phải chăng các rào cản kỹ thuật đã loại bỏ bớt các đối thủ tiềm năng, để lại sân chơi cho những nhà thầu "quen mặt" như S5T Việt Nam?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu đảm bảo công bằng và minh bạch: Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

#S5T Việt Nam #đấu thầu #tiết kiệm ngân sách #cạnh tranh #thầu công nghệ

Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ [Kỳ 3]

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 62% tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, nhà thầu S5T Việt Nam đang cho thấy một sự "gắn bó" đặc biệt với chủ đầu tư này thông qua hàng loạt gói thầu thiết bị trọng yếu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong danh sách các đối tác thường xuyên của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nổi lên là một "khách hàng" đặc biệt thân thiết.

Dữ liệu thống kê chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, S5T Việt Nam đã tham gia đấu thầu 29 gói tại Thủy điện Sông Ba Hạ và trúng tới 18 gói. Tổng giá trị các gói thầu trúng tại đơn vị này là 127.185.522.000 đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 62%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ trúng thầu trung bình của S5T trên toàn quốc (khoảng 38,4%).

Xem chi tiết

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" dày đặc của Công ty S5T Việt Nam tại các đơn vị thủy điện, nhiệt điện lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại nhiều gói thầu đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) với việc tham gia khoảng 83 gói thầu. Điểm đáng chú ý trong bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này là sự xuất hiện tần suất cao tại các đơn vị thành viên thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO).

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài gói thầu thay thế hệ thống điều tốc vừa trúng ngày 25/12/2025, trong năm qua, Công ty S5T Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 06/11/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 44 "Thử nghiệm sau khi đại tu tổ máy H2" với giá 955.800.000 đồng. Trước đó, ngày 30/07/2025, đơn vị này trúng Gói thầu số 34 "Mua sắm Module khuếch đại PL10 hệ thống điều tốc..." với giá 938.088.000 đồng; hay ngày 05/05/2025 trúng Gói thầu 32 "Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC" với giá 3.086.600.000 đồng.

Xem chi tiết

Công ty S5T Việt Nam và ‘cú đúp’ thầu chục tỷ đồng ngày cuối năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu giá trị lớn tại các nhà máy điện trọng điểm, dấy lên sự quan tâm về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu lĩnh vực năng lượng những ngày cuối năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (viết tắt là Công ty S5T Việt Nam).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ riêng trong ngày 25/12/2025, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hai dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

