Bạn đọc

Gói thầu 5,4 tỷ đồng tại Tây Ninh: Vì sao hai nhà thầu bị loại?

Tại gói thầu xây lắp đường Gia Lâm 8, Công ty Tam Đảo đã trúng thầu sau khi hai đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại vì những lý do được cho là rất cơ bản trong hồ sơ dự thầu, đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng và sự cạnh tranh trong đấu thầu.

Hải Đăng

Ngày 15/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3 (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-BQL, do ông Trần Tấn Phát - Giám đốc ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc công trình Đường Gia Lâm 8. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo (Công ty Tam Đảo) đã trúng thầu với giá 5.219.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhìn vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), hành trình "về đích" của nhà thầu này có những điểm đáng chú ý.

Cuộc đua và những "cú vấp" khó hiểu

Gói thầu xây lắp công trình Đường Gia Lâm 8 (mã E-TBMT: IB2500282246) có giá trị được duyệt là 5.432.060.106 đồng, do Ban QLDA ĐTXD Khu vực 3 làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam là bên mời thầu. Gói thầu đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu, tạo ra một cuộc cạnh tranh gay cấn về giá ngay từ đầu.

11-1521.jpg
Nguồn MSC

Theo biên bản mở thầu, giá dự thầu (sau giảm giá) của các đơn vị như sau:

Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Giao thông Phương Trinh: 4.520.579.885 đồng (đã bao gồm 17,2% giảm giá).

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến: 5.050.000.273 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo: 5.219.000.000 đồng.

Rõ ràng, nếu cuộc đua đi đến bước đánh giá tài chính, ngân sách nhà nước đã có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Nhà thầu có giá chào thấp nhất chênh lệch gần 700 triệu đồng so với nhà thầu có giá chào cao nhất. Tuy nhiên, cuộc đua đã sớm ngã ngũ khi các đối thủ của Công ty Tam Đảo lần lượt bị loại vì những lý do được thể hiện rất rõ trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 367/BC-CTY ngày 09/7/2025.

Cụ thể, nhà thầu chào giá thấp nhất là Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Giao thông Phương Trinh đã bị đánh giá "Không đạt" ngay từ vòng kiểm tra tính hợp lệ. Lý do, theo tổ chuyên gia, là "Bảo lãnh dự thầu có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu". Phân tích sâu hơn cho thấy, trong thư bảo lãnh của nhà thầu này, tại cam kết số 4 đã thiếu cụm từ "hoặc không ký" so với mẫu yêu cầu của E-HSMT. Một sự khác biệt nhỏ về câu chữ nhưng đã khiến nhà thầu này mất đi cơ hội.

Nhà thầu có giá chào thấp thứ hai, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đã vượt qua vòng đánh giá tính hợp lệ và năng lực kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhà thầu này lại bị đánh giá "Không đạt" ở vòng kỹ thuật. Báo cáo nêu rõ: "Giải pháp thi công hệ thống thoát nước không có biện pháp bảo đảm chất lượng, chống sạt lở hố đào và các công trình lân cận, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông". Đây là một yêu cầu kỹ thuật cốt lõi nhưng lại không được nhà thầu trình bày đầy đủ.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo (MST: 3900417345, địa chỉ tại số 47 Trưng Nữ Vương, Phường Tân Ninh, Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Xá làm Giám đốc) - đơn vị có giá dự thầu cao nhất - đi tiếp và được đề nghị trúng thầu. Đáng chú ý, dù là đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu, Công ty Tam Đảo vẫn được bên mời thầu yêu cầu bổ sung, làm rõ "quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường số 35 Khu phố 1" để chứng minh cho hợp đồng tương tự đã kê khai.

Năng lực nhà thầu trúng thầu ra sao?

Theo dữ liệu, Công ty Tam Đảo là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm tại Tây Ninh, lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật. Trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 28 gói thầu và trúng 6 gói, với tổng giá trị hơn 58,9 tỷ đồng. Việc trúng gói thầu Đường Gia Lâm 8 đã bổ sung thêm vào danh sách thành công của công ty.

Việc các đối thủ cạnh tranh bị loại vì những lỗi được xem là cơ bản trong quá trình làm hồ sơ dự thầu – một bên là lỗi pháp lý trong thư bảo lãnh, một bên là thiếu sót nghiêm trọng trong giải pháp kỹ thuật – đã mở đường cho Công ty Tam Đảo. Điều này một mặt cho thấy sự chặt chẽ trong quá trình xét thầu của bên mời thầu và tổ chuyên gia, mặt khác cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng và sự chuyên nghiệp của các đơn vị tham gia đấu thầu.

Liệu đây có phải là một chiến thắng phản ánh đúng năng lực vượt trội của Công ty Tam Đảo, hay chỉ là kết quả của việc các đối thủ tự "bắn vào chân mình"? Và bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này có những điểm gì đáng chú ý?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong kỳ 2: Giải mã tỷ lệ trúng thầu "khủng" của Công ty Tam Đảo tại "sân nhà" Tây Ninh.

Bạn đọc

Gói thầu 9,7 tỷ đồng tại Đắk Nông: 'Gương mặt thân quen' đối đầu nhà thầu giảm giá 'sốc'

Dự án Trường THCS Chu Văn An (Đắk Mil) chứng kiến cuộc đua bất ngờ. Công ty Phúc Hải giảm giá hơn 700 triệu đồng, đối đầu Công ty Trường Thắng - nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần 90%.

Tại gói thầu Thi công xây dựng công trình trị giá 9.690.124.000 đồng thuộc dự án Trường THCS Chu Văn An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ, cuộc đua đã rất bất ngờ ngay sau phiên mở thầu với sự chênh lệch lớn về giá. Một nhà thầu đã mạnh tay giảm giá tới 7,55%, trong khi đối thủ là một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại địa phương lại không có động thái giảm giá. Diễn biến này đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất, giữa năng lực và tỉ lệ tiết kiệm ngân sách.

Dự án quan trọng và cuộc đua của hai nhà thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu ở xã Bình Đức (Tây Ninh): Nhà thầu 'quen mặt' trúng thầu sau khi 2 đối thủ bị loại

Chỉ một nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật tại gói thầu hơn 2,9 tỷ đồng ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Đáng chú ý, các đối thủ dù chào giá cạnh tranh nhưng đều bị loại vì lỗi hồ sơ, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất

Một gói thầu xây lắp tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tưởng chừng như không có gì đặc biệt lại cho thấy những lát cắt đáng suy ngẫm về hoạt động đấu thầu hiện nay. Việc 2/3 nhà thầu tham dự bị loại vì các lý do được cho là thiếu sót cơ bản, trong khi đơn vị trúng thầu lại có “mối duyên” đặc biệt với chính bên mời thầu, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế của các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Từ gói thầu xây lắp hơn 2,9 tỷ đồng…

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu đồng hồ điện tử: Khi kiến nghị nhà thầu chạm đến tiêu chuẩn "tương tự"

Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long và "Gói số 7" mua sắm đồng hồ điện từ: Những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc và diễn biến mở thầu đầy kịch tính.

Thị trường đấu thầu hàng hóa, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước sạch, luôn sôi động với những diễn biến khó lường. Mới đây, "Gói số 7: Mua Đồng hồ điện từ dạng tách rời dùng điện" của Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long (Mã TBMT: IB2500337778) đã trở thành tâm điểm chú ý với những tình tiết đáng suy ngẫm về sự linh hoạt của chủ đầu tư và mức độ cạnh tranh thực tế.

12-7555.jpg
Kiến nghị của nhà thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

