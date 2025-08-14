Tây Ninh: 1 ngày trúng 2 gói thầu - năng lực Công ty Tầm Nhìn Mới ra sao?

Ngày 6/8/2025, Cty Tầm Nhìn Mới trúng 2 gói thầu PCCC tại Gò Dầu cũ, sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhân sự và kinh nghiệm.

Vượt 2 đối thủ, trúng thầu

Theo đó, ngày 28/5/2025, UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Xây dựng và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) Trường Mầm non Cẩm Giang”, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về an toàn PCCC cho nhà trường. Tổng mức đầu tư của dự án là 1,704 tỷ đồng.

Gần một tháng sau, ngày 17/6/2025, UBND huyện Gò Dầu tiếp tục ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này, gồm 4 gói thầu với tổng giá trị 1,461 tỷ đồng. Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu được giao làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng đảm nhận vai trò mời thầu.

Trích một phần Quyết định số Quyết định số 39/QĐ-BQLDAKV4. Nguồn MSC.

Tiếp nối quy trình, ngày 26/6/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu ban hành Quyết định số E2500287854_2506261056 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án trên.

Đến ngày 3/7/2025, gói thầu chính thức được đóng mở thầu, với giá dự toán 1,419 tỷ đồng. Theo biên bản mở thầu, có 3 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH MTV TM & DV Kỹ thuật Công nghệ Tầm Nhìn Mới: dự thầu 1,201 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV XD TM và Dịch vụ P.V.A Tây Ninh: dự thầu 1,360 tỷ đồng. Liên danh VK – GP: dự thầu 1,870 tỷ đồng.

Kết quả, ngày 6/8/2025, ông Thái Văn Cường – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 4 ký Quyết định số 39/QĐ-BQLDAKV4, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 2: thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cho đơn vị trúng thầu là nhà thầu Tầm Nhìn Mới; với giá trúng thầu 1,201 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhà thầu P.V.A Tây Ninh, với giá dự thầu 1,360 tỷ đồng, xếp hạng thứ hai và không được lựa chọn. Riêng Liên danh VK – GP bị loại do hồ sơ dự thầu không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm, cụ thể là nhân sự chủ chốt phụ trách kỹ thuật thi công dân dụng không chứng minh được kinh nghiệm thực hiện các công việc tương tự. Do đó, hồ sơ của liên danh này không được xem xét ở bước đánh giá tài chính.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Được thành lập từ tháng 4 năm 2010 tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH MTV TM & DV Kỹ thuật Công nghệ Tầm Nhìn Mới (Công ty Tầm Nhìn Mới) đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa làm người đại diện pháp luật.

Dù chỉ mới tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 2/2017, Công ty Tầm Nhìn Mới đã thể hiện năng lực cạnh tranh vượt trội. Đến ngày 13/8/2025, công ty đã tham gia 73 gói thầu và giành chiến thắng 42 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt 104,143 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ các liên danh, với tổng giá trị 95,241 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh), cho thấy khả năng hợp tác hiệu quả và linh hoạt của nhà thầu này.

Sự thành công của Tầm Nhìn Mới không chỉ thể hiện qua số liệu mà còn qua lịch sử trúng thầu với các đối tác lớn. Công ty đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án thắng thầu từ các đơn vị như Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng (trúng 8/15 gói, tổng giá trị 39,820 tỷ đồng), Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng (trúng 7/9 gói, tổng giá trị 25,656 tỷ đồng) và Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh (trúng 5 gói, tổng giá trị 2,314 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ngày 6/8/2025 có thể xem là một “cú đúp” thành công của Công ty Tầm Nhìn Mới. Ngoài việc trúng gói thầu số 2 “Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC Trường Mầm non Cẩm Giang”, cùng ngày, doanh nghiệp này tiếp tục được ông Thái Văn Cường – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 4 – ký Quyết định số 38/QĐ-BQLDAKV4, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống PCCC Trường Mầm non Trần Thị Sanh”.

Trích một phần Quyết định số 38/QĐ-BQLDAKV4. Nguồn MSC.

Gói thầu này có giá dự toán 1,975 tỷ đồng, trong đó Tầm Nhìn Mới trúng với giá 1,671 tỷ đồng. Đây là cuộc cạnh tranh giữa 5 nhà thầu, song 4 đối thủ lần lượt bị loại do không đáp ứng yêu cầu E-HSDT, gồm:

Liên danh Công ty TNHH MTV Duy Chánh – Công ty TNHH Trung Dung: không đạt tiêu chuẩn về kinh nghiệm thi công các hạng mục tương tự, thiếu hồ sơ chứng minh ở phần kết cấu dạng bể chứa, si lô.

Liên danh Công ty TNHH Thành Vinh – Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Đại Hải An: không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, đặc biệt ở biện pháp bảo đảm chất lượng công trình.

Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ P.V.A Tây Ninh: dù lọt vào vòng cuối nhưng chỉ xếp hạng 2, với giá dự thầu 1,896 tỷ đồng, cao hơn Tầm Nhìn Mới.

Liên danh Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật Văn Khoa – Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Gia Phát: bị loại vì nhân sự chủ chốt không chứng minh được kinh nghiệm, đồng thời không đáp ứng một loạt tiêu chí về kỹ thuật: từ vật liệu, biện pháp thi công, bố trí nhân lực, huy động thiết bị cho tới các điều kiện bảo hành.

Với kết quả này, Công ty Tầm Nhìn Mới đã cùng lúc giành hai gói thầu về xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC chỉ trong một ngày, qua đó củng cố đáng kể vị thế cạnh tranh trên thị trường xây lắp tại Tây Ninh.