Gói thầu hơn 12 tỷ đồng ở Đắk Mil: Công ty Nguyên Phát trúng thầu sát giá

Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng không có đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Nguyên Phát trúng gói thầu giao thông hơn 12,3 tỷ đồng với mức giảm giá nhỏ giọt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Mil (tỉnh Lâm Đồng) Cao Đức Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-KT ngày 22/8/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường kết nối thôn 18 xã Đắk Mil với xã Đức Lập đi Quốc lộ 14C.

Trúng thầu sát giá trong thế "vắng bóng đối thủ"

Gói thầu có giá được phê duyệt là 12.339.629.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 700 ngày.

Biên bản mở thầu ngày 20/08/2026 ghi nhận duy nhất Công ty Cổ phần Nguyên Phát nộp hồ sơ dự thầu. Sau quá trình đánh giá của Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước (trụ sở tại phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) và báo cáo thẩm định của Công ty Cổ phần Đấu thầu Cửu Long Bình Dương, Công ty Cổ phần Nguyên Phát đã trúng thầu với giá 12.318.859.499 đồng.

So với giá gói thầu ban đầu, giá trị trúng thầu chỉ giảm 20.769.501 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 0,17%.

Quyết định số 54/QĐ-KT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty Cổ phần Nguyên Phát được thành lập ngày 22/08/2008, đăng ký địa chỉ trụ sở tại tổ dân phố 3, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 45 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 38 gói với tổng giá trị trúng thầu tích lũy khoảng 407,11 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 191,91 tỷ đồng và trúng thầu liên danh đạt hơn 215,19 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động trọng điểm của doanh nghiệp tập trung tại tỉnh Lâm Đồng với 29 gói trúng thầu, đạt tổng giá trị trên 319,07 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Phòng Kinh tế xã Đắk Mil, Công ty Cổ phần Nguyên Phát tham gia 2 gói thầu và trúng cả 2 gói với tổng giá trị khoảng 29,33 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 07/2026, doanh nghiệp này cũng được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình tuyến đường kết nối xã Đắk Mil với xã Cư Jút có giá trị khoảng 17,01 tỷ đồng.

Cần nâng cao hiệu quả tiết kiệm ngân sách đầu tư công

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), “Khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP cho phép xét duyệt trúng thầu khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, việc các gói thầu đấu thầu rộng rãi liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với giá sát nút làm giảm đi tính cạnh tranh thực chất, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách”.

Đồng quan điểm, theo Chuyên gia Đào Giang, "các chủ đầu tư và bên mời thầu cần thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong hoạt động đấu thầu đầu tư công năm 2026, tránh tình trạng đấu thầu mang tính hình thức".