Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu trường học gần 17 tỷ tại xã Đạ Huoai 3

Là đơn vị duy nhất dự gói xây lắp gần 17 tỷ ở xã Đạ Huoai 3, liên danh 3 nhà thầu trúng thầu sau khi thương thảo giảm giá, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,97%.

Mới đây, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) Dương Văn Thành vừa ký Quyết định số 198/QĐ-VP ngày 21/08/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng 04 phòng học trường Mầm non Hướng Dương và 06 phòng học chức năng trường Tiểu học Đạ P'loa, xã Đạ Huoai 3. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600417717-00, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung mã PL2600238075 do Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 3 làm đại diện chủ đầu tư.

Một liên danh tham dự và giảm giá qua thương thảo

Gói thầu số 07 có giá được phê duyệt là 16.932.162.261 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 16.663.128.223 đồng và chi phí dự phòng là 269.034.038 đồng), sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 18 tháng (540 ngày). Hoạt động tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi thực hiện; Công ty TNHH XD và TM Ngọc Phú QN đảm nhiệm công tác thẩm định.

Biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm đóng thầu ngày 13/08/2026 chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Liên danh trường Mầm non Hướng Dương và trường Tiểu học Đạ P'loa với giá dự thầu 16.764.946.036 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 10/BCĐG-TCG/NK ngày 19/08/2026 của Tổ chuyên gia, trong quá trình xét thầu, chủ đầu tư đã phát hành văn bản yêu cầu làm rõ năng lực và kinh nghiệm (Mã yêu cầu CBD2600071937 ngày 17/08/2026) đối với thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Thương mại Kiến Tạo. Sau khi nhà thầu gửi tài liệu giải trình vào ngày 17/08/2026, tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu.

Đáng chú ý, căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 02/BBTHHĐ-XL ngày 20/08/2026 giữa chủ đầu tư và đại diện liên danh, các bên đã thống nhất giảm giá sau thương thảo xuống mức 16.598.321.938 đồng (giảm thêm 166.624.098 đồng so với giá dự thầu ban đầu).

Với giá trúng thầu 16.598.321.938 đồng được phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-VP, gói thầu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 333.840.323 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,97% so với giá gói thầu.

Quyết định số 198/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Hồ sơ năng lực của 3 doanh nghiệp trong liên danh

Liên danh trúng thầu được hợp thành bởi 3 nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng:

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Thương mại Kiến Tạo (mã số thuế 5800594217, trụ sở tại Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Hoạt động từ năm 2008, doanh nghiệp đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng 22 gói, trượt 2 gói và 1 gói chưa có kết quả, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 153 tỷ đồng với tỷ lệ trúng bình quân so với giá dự toán khoảng 97,96%.

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Tiến Đức (mã số thuế 5800535490, trụ sở tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp đã tham gia 98 gói thầu, trúng 54 gói, trượt 39 gói, tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 341,3 tỷ đồng với tỷ lệ trúng bình quân khoảng 94,65%.

Thành viên thứ ba là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Linh Anh (mã số thuế 5801525008, trụ sở tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Doanh nghiệp đạt tỷ lệ trúng thầu 100% khi tham gia 9 gói thầu đều trúng cả 9 gói với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này từng tham gia và trúng 4 gói thầu tại chính Văn phòng HĐND và UBND xã Đạ Huoai 3 với tổng giá trị hơn 18,45 tỷ đồng.

Tăng cường hiệu quả chi tiêu công và giám sát an toàn trường học

Bình luận về diễn biến gói thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự vẫn được mở thầu và xét duyệt nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đánh giá. Việc chủ đầu tư chủ động thương thảo để giảm thêm chi phí hợp đồng trước khi ban hành quyết định phê duyệt là phù hợp quy định, giúp gia tăng giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, việc thương thảo giảm giá hoàn toàn bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 và hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính về việc khuyến khích nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi. Dự án có tổng mức đầu tư 19,9 tỷ đồng nhằm nâng cấp cơ sở vật chất cho khối trường mầm non và trường tiểu học phục vụ con em địa phương, do đó chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phúc Đạt) cần đề cao trách nhiệm giám sát, quản lý chặt chẽ chất lượng kết cấu bê tông cốt thép, hệ thống phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn vật tư hoàn thiện trong suốt 540 ngày thi công.