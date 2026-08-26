Đấu thầu tại Đạ Huoai: Loại 2 nhà thầu giảm giá sâu, liên danh trúng sát giá

TTDVTH xã Đạ Huoai vừa chọn Liên danh Phúc Nam Việt – Anh Hùng Lâm Đồng trúng gói thầu hơn 6 tỷ sau khi loại 2 đối thủ giá thấp hơn từ 928 triệu đến 1,13 tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) Lê Hữu Tuấn vừa ký Quyết định số 34/QĐ-DVTH ngày 05/08/2026 (ký số ngày 18/08/2026) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: Chi phí Xây lắp + thiết bị thuộc dự án Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ đường ĐT.721 đến thôn 27 (đường liên xã Mađaguôi đi Đạ Tồn). Gói thầu có mã thông báo mời thầu (E-TBMT) là IB2600362848-00, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã PL2600202323 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư.

Hai đối thủ chào giá thấp trượt vòng kỹ thuật

Gói thầu số 04 có giá được phê duyệt là 6.088.029.295 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Lựa chọn nhà thầu theo hình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày. Công tác lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sao Vệ thực hiện; Công ty TNHH Bảo An Phát Lâm Đồng thẩm định.

Biên bản mở thầu ngày 02/08/2026 ghi nhận có 03 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện (trụ sở tại TP HCM) chào giá 5.779.917.377 đồng, áp dụng tỷ lệ giảm giá 14,3%, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 4.953.389.192 đồng (thấp hơn giá gói thầu 1.134.640.103 đồng, tương ứng khoảng 18,6%). Doanh nghiệp thứ hai là Công ty TNHH Kỹ thuật KMC (trụ sở tại TP HCM) chào giá 5.159.310.000 đồng (thấp hơn giá gói thầu 928.719.295 đồng, tương ứng khoảng 15,25%). Nhà thầu thứ ba là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nam Việt – Công ty TNHH Anh Hùng Lâm Đồng chào giá 6.025.167.376 đồng (giảm 62.861.919 đồng so với giá gói thầu).

Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 0408/BCĐG-SV ngày 04/08/2026 của bên tư vấn xét thầu, cả 2 nhà thầu có mức chào giá giảm sâu đều bị đánh giá "Không Đạt" tại bước đánh giá kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quang Điện bị loại do biểu đồ tiến độ không có bảng tiến độ của công nhân thi công trực tiếp, không nộp kèm bảng phân tích nhu cầu nhân công ca máy, bảng đề xuất vật tư không nêu ký mã hiệu và không thuyết minh giải pháp thi công tổng thể cũng như chi tiết từng bộ môn theo quy định của E-HSMT.

Trong khi đó, Công ty TNHH Kỹ thuật KMC bị đánh giá không đạt vì biểu đồ tiến độ bố trí cần trục sức nâng từ 1 tấn trở lên từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 300 là không hợp lý so với thời gian thi công gói thầu; bảng thuyết minh nêu bố trí 7 nhân sự nhưng hồ sơ không chỉ rõ danh tính và vị trí đảm nhận; biện pháp đào móng thủ công không khớp với bảng tiến độ thiết bị; bản vẽ an toàn lao động sử dụng nhầm bản vẽ của hệ thống điện cao thế; bảng danh mục vật tư lập không đúng quy cách Mẫu số 19.

Do 2 nhà thầu ngoại tỉnh có giá dự thầu thấp hơn từ 928.719.295 đồng đến 1.134.640.103 đồng bị loại ở vòng kỹ thuật, đề xuất tài chính của các đơn vị này không được đưa vào so sánh. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nam Việt – Công ty TNHH Anh Hùng Lâm Đồng là đơn vị duy nhất đạt kỹ thuật và được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 34/QĐ-DVTH với giá 6.025.167.376 đồng. Gói thầu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 62.861.919 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,03%.

Quyết định số 34/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Nam Việt (mã số thuế 5801461298, trụ sở tại xã Đạ Huoai) tham gia hệ thống mạng đấu thầu từ tháng 02/2023, đã tham gia 27 gói thầu và trúng tới 26 gói (chỉ trượt 1 gói), đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 58,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Anh Hùng Lâm Đồng (mã số thuế 5800602330, trụ sở tại xã Đạ Tẻh) được phê duyệt trên hệ thống từ tháng 08/2014, đã tham gia 44 gói thầu, trúng 33 gói, trượt 10 gói và hủy 1 gói, đạt tổng giá trị trúng thầu hơn 92,5 tỷ đồng.

Phân tích diễn biến cuộc thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định theo quy định tại Điều 29 và Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá E-HSDT phải bám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT đã phát hành. Việc tổ chuyên gia loại nhà thầu khi không đáp ứng tính hợp lý của biện pháp tổ chức thi công, biểu đồ huy động thiết bị và biểu mẫu vật tư là tuân thủ quy trình đánh giá. Dù vậy, việc cả 2 nhà thầu có mức giá cạnh tranh rất cao bị loại bởi các thiếu sót kỹ thuật đã làm mất đi cơ hội tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng cho nguồn vốn công, khiến tỷ lệ tiết kiệm thực tế chỉ đạt mức khiêm tốn là 1,03%.

Theo Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính đều đặt trọng tâm vào việc siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh thực chất trong đấu thầu đầu tư công. Đối với gói thầu điện chiếu sáng thực hiện trọn gói trong 150 ngày với các hạng mục lắp đặt 149 bộ đèn LED cao áp 120W, trụ thép mạ kẽm và 2 trạm biến áp, chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quy cách, nguồn gốc xuất xứ thiết bị và giám sát nghiêm ngặt chất lượng thi công tại hiện trường.