Gói thầu duy tu đường giao thông tại xã Long Phước tiết kiệm xấp xỉ 10,19%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 26/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước - Nguyễn Tấn Lâm đã ký Quyết định số 142/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 01: (Dịch vụ công ích): Duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông trên địa bàn xã Long Phước 2026. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, được triển khai nhằm mục tiêu duy tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ trên địa bàn xã trong năm 2026, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế địa phương dưới mô hình tổ chức hành chính mới theo quy định hiện hành.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.624.891.314 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đức Thiên Minh. Giá trúng thầu được công bố chính thức là 1.459.337.795 đồng. Như vậy, thông qua quá trình đấu thầu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu đã mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 165.553.519 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 10,19%. Đây được đánh giá là mức tiết kiệm cao đối với các gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích quy mô nhỏ.

Quyết định số 142/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại mã số PL2600153582, căn cứ theo Quyết định số 106/QĐ-PKT ngày 15/05/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Long Phước ký. Tiếp đó, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) cũng được ban hành đồng bộ thông qua Quyết định số 122/QĐ-PKT ngày 04/06/2026. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện kéo dài trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Biên bản mở thầu ghi nhận trên hệ thống vào ngày 15/06/2026 cho thấy có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT). Diễn biến cạnh tranh về giá tại gói thầu này thể hiện bài toán chiến lược tài chính rõ nét của các đơn vị tham gia. Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đức Thiên Minh ban đầu đưa ra giá dự thầu gốc là 1.630.545.023 đồng, mức giá này thực tế cao hơn giá gói thầu được duyệt. Tuy nhiên, nhà thầu đã chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá lên tới 10,5%, giúp kéo giá dự thầu sau giảm giá xuống còn đúng 1.459.337.795 đồng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 73 đưa ra mức giá dự thầu là 1.514.903.462 đồng và không áp dụng tỷ lệ giảm giá. Nhờ bước đi giảm giá sâu và linh hoạt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đức Thiên Minh đã tối ưu hóa giá đánh giá, vươn lên xếp hạng thứ nhất và giành quyền trúng thầu hợp pháp.

Xét về lịch sử hoạt động độc lập trên thị trường xây lắp và công ích, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đức Thiên Minh (mã số thuế 3603977986), địa chỉ tại ấp Phú Mỹ 1, xã Nhơn Trạch, TP Đồng Nai là đơn vị có quy mô hoạt động tập trung. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 3 gói thầu trên hệ thống, trong đó ghi nhận trúng 1 gói và 2 gói thầu hiện đang trong trạng thái chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị đạt khoảng 1.459.337.795 đồng, chủ yếu phân bố tại địa bàn TP Đồng Nai và có mối quan hệ đấu thầu với khoảng 3 chủ đầu tư khác nhau.

Đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia thể hiện cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tại phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu đưa ra trạng thái ghi nhận là "Không yêu cầu". Bình luận về khía cạnh pháp lý này, Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) việc chủ đầu tư không quy định tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm đối với gói thầu này là hoàn toàn đúng quy định hiện hành đối với loại hình chào hàng cạnh tranh quy mô nhỏ. Cụ thể, cơ sở pháp lý được áp dụng đồng bộ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Cơ chế này giúp giảm thiểu rào cản hành chính cho các nhà thầu địa phương, kích thích sự tham gia sòng phẳng của nhiều thành phần kinh tế mà vẫn bảo đảm chất lượng thông qua bước đánh giá kỹ thuật trọn gói.

Bổ sung góc nhìn về hiệu quả kinh tế đầu tư công, Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ việc gói thầu thu hút tối thiểu 2 nhà thầu tham gia sòng phẳng và xuất hiện tỷ lệ giảm giá sâu mang lại hiệu quả ngân sách rõ rệt là điểm sáng đáng khích lệ. Việc này chứng minh chủ đầu tư đã tuân thủ nghiêm túc tinh thần tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong quản lý đầu tư công và tối ưu hóa dòng vốn ngân sách. Sự minh bạch trong phân tích dữ liệu gốc từ hồ sơ thầu chính là cơ sở để tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với công tác đấu thầu tại địa phương.