Đồng Nai: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ tại Trảng Dài

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Dài, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 41/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 (Xây lắp): Thi công xây dựng. Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa Tòa nhà làm việc UBND phường (Trụ sở UBND xã Thiện Tân cũ) với mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng hành chính công tại địa phương.

Minh bạch dữ liệu gói thầu xây lắp tại phường Trảng Dài

Gói thầu số 4 có giá được ấn định tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-VP ngày 30/5/2026 là 7.035.020.848 đồng, thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Sau quá trình mở thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, Liên danh thi công gói thầu số 4 (gồm Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm và Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng L C A) đã được lựa chọn trúng thầu với giá 6.615.549.276 đồng.

Biên bản chấm thầu ghi nhận giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 419.471.572 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 5,96%. Trong bối cảnh đầu tư công năm 2026, đây được xem là một kết quả đấu thầu có hiệu suất kinh tế tốt, đáp ứng đúng tinh thần tối ưu hóa dòng vốn công sản. Gói thầu sử dụng loại hợp đồng trọn gói, tiến độ thi công yêu cầu hoàn thành dứt điểm trong vòng 60 ngày. Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của hai đơn vị độc lập, cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc duy trì tính công khai, minh bạch.

Quyết định số 41/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Chi tiết nguyên nhân loại nhà thầu bỏ giá thấp

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ đấu thầu công khai thể hiện, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hưng Trường Phát là đơn vị có mức giá dự thầu cạnh tranh nhất với 6.255.663.395 đồng. Mức giá này thấp hơn giá của liên danh trúng thầu 359.885.881 đồng. Tuy nhiên, nhà thầu này đã bị loại tại bước đánh giá năng lực kỹ thuật do hồ sơ đề xuất không đạt các tiêu chí cơ bản của hồ sơ mời thầu.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC thực hiện chỉ rõ, hồ sơ của Công ty Hưng Trường Phát bộc lộ nhiều khoảng trống lớn về giải pháp thi công. Cụ thể, bản vẽ và thuyết minh tổ chức mặt bằng công trường không đầy đủ các hạng mục theo quy định; các mũi thi công và trình tự thi công không logic so với hồ sơ thiết kế tổng thể.

Đặc biệt, doanh nghiệp hoàn toàn thiếu các cam kết về biện pháp đảm bảo an toàn thi công trong điều kiện mưa bão cũng như phương án tổ chức nhân sự thi công liên tục "3 ca 4 kíp". Ngoài ra, phương án quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh từ công trình sửa chữa cũng bị tổ chuyên gia đánh giá là thiếu tính khả thi.

Ngược lại, liên danh của Công ty Đa Điểm và Công ty L C A vượt qua toàn bộ các bước kiểm tra sát sao về tính hợp lệ, năng lực hành nghề, kinh nghiệm thực lộ và giải pháp kỹ thuật. Việc liên danh này trúng thầu dựa trên quy trình chấm điểm kỹ thuật đạt chuẩn và áp dụng phương pháp giá thấp nhất trong số các nhà thầu đủ điều kiện.

Hồ sơ dữ liệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy hai thành viên trong liên danh này đều là những đơn vị có năng lực thi công ổn định trên địa bàn TP Đồng Nai. Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đa Điểm (mã số thuế 3602389484) có địa chỉ tại Khu Phố 1, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Nhà thầu này từng tham gia khoảng 24 gói thầu và trúng 20 gói, trượt 4 gói với tổng giá trị thầu đạt khoảng 33.997.011.683 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng L C A (mã số thuế 3603052451) có địa chỉ tại Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai ghi nhận tỷ lệ trúng thầu cao khi tham gia khoảng 30 gói, trúng 29 gói và trượt 1 gói, tổng giá trị lũy kế đạt khoảng 21.801.968.309 đồng.

Nhận định chuyên gia về hiệu quả và trách nhiệm giải trình

Theo chuyên gia đấu thầu Đào Giang, việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẳng thắn loại bỏ nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dù họ bỏ giá thấp hơn, là hành động hoàn toàn đúng đắn và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí định lượng của pháp luật. Trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, biện pháp tổ chức mặt bằng và ứng phó thiên tai có ý nghĩa quyết định đến an toàn lao động và tiến độ công trình. Nếu chỉ chạy theo giá thấp mà lơ là năng lực thực thi kỹ thuật, dự án rất dễ rơi vào tình trạng đình trệ, phát sinh chi phí hoặc không đảm bảo chất lượng, gây lãng phí lớn hơn cho ngân sách nhà nước.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM phân tích, cơ chế đánh giá trực tuyến qua mạng hiện nay đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình rất cao từ người đứng đầu chủ đầu tư. Việc Văn phòng HĐND và UBND phường Trảng Dài tổ chức đấu thầu rộng rãi, thu hút được nhiều nhà thầu tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 5,96% là một điểm sáng đáng khích lệ trong công tác quản lý đầu tư công tại địa phương. Quyết định loại nhà thầu giá thấp nhưng hổng về kỹ thuật dựa trên các căn cứ pháp lý rõ ràng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà thầu làm việc nghiêm túc, đồng thời nâng cao tính nghiêm túc của hoạt động mua sắm công.