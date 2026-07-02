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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Gói cải tạo đường Trần Văn Xã hơn 9 tỷ về tay Thịnh Hoàng Phát

Công ty Xây dựng Thịnh Hoàng Phát vừa trúng gói thầu cải tạo đường Trần Văn Xã hơn 9 tỷ đồng tại phường Trảng Dài, tiết kiệm cho ngân sách khoảng 135,7 triệu.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu xây lắp quy mô lớn trên địa bàn. Diễn biến thực tế từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận gói thầu này chỉ thu hút duy nhất một doanh nghiệp dự thầu và trúng thầu với hiệu số tiết kiệm ngân sách ở mức thấp.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 07

Tại phân khúc đầu tư công cấp cơ sở, việc đảm bảo hiệu quả kinh tế song hành cùng tiến độ giải ngân luôn là bài toán trọng tâm của các đơn vị điều hành. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 96/QĐ-DVTH ngày 23/06/2026 do Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trảng Dài ký duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát đã được lựa chọn làm đơn vị thi công gói thầu số 07 (xây dựng) bao gồm đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là gói thầu cốt lõi nằm trong danh mục dự án Cải tạo đường Trần Văn Xã giai đoạn 1 (đoạn từ ngã ba trường Nguyễn Thái Học đến ngã tư Nguyễn Khuyến) với tổng dự toán ngân sách được duyệt ban đầu là 9.162.582.847 đồng. Trước đó, dự án này đã được thông qua chủ trương đầu tư theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 24/04/2026 do Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài phê duyệt.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 06/06/2026 sau khi Quyết định số 80/QĐ-DVTH phê duyệt hồ sơ mời thầu được ký ban hành.

Đến thời điểm đóng thầu vào ngày 15/06/2026, biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất một doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát với giá dự thầu sau giảm giá là 9.026.836.912 đồng. Kết quả phê duyệt cuối cùng từ chủ đầu tư xác định giá trúng thầu chính thức là 9.026.836.000 đồng.

So sánh với giá dự toán ban đầu, giá trị tiết kiệm ngân sách cho nguồn vốn công sản đạt 135.745.935 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,48%. Hợp đồng kinh tế được ký kết theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện tối đa là 90 ngày. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 62/QĐ-DVTH ngày 31/05/2026 do Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiệt ký ban hành.

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Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 96/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Lịch sử đấu thầu và các hệ số tương quan dữ liệu

Đi sâu vào phân tích hồ sơ năng lực của đơn vị trúng thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thịnh Hoàng Phát (mã số thuế: 3602300408) có ngày thành lập là 13/05/2010, đăng ký trụ sở chính đặt tại Số nhà 07 Hẻm 4, Tổ 38, Khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai. Như vậy, việc trúng thầu gói thầu số 07 cho thấy doanh nghiệp đang thực hiện dự án ngay trên địa bàn đóng trụ sở chính, một yếu tố mang tính đặc trưng về mặt địa lý.

Hệ thống dữ liệu từ mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 87 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận kết quả trúng thầu 68 gói, trượt 5 gói, 11 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng thầu lũy kế đạt khoảng 274.865.997.843 đồng, riêng phần giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm xấp xỉ 238.200.687.183 đồng.

Tính cạnh tranh trong đấu thầu cấp cơ sở dưới góc nhìn chuyên gia

Dưới lăng kính pháp lý và kinh tế đầu tư, cơ cấu một gói thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút một nhà thầu tham gia là trạng thái kỹ thuật cần xem xét toàn diện. Theo chuyên gia Đào Giang, việc các dự án hạ tầng giao thông quy mô dưới mười tỷ đồng tại cấp cơ sở thường ghi nhận số lượng nhà thầu tham gia thưa thớt là hiện tượng không hiếm gặp. Lý do cốt lõi thường bắt nguồn từ lợi thế am hiểu địa hình, khả năng huy động nhanh chóng máy móc, nhân công tại chỗ của các nhà thầu địa phương so với các đơn vị từ khu vực khác. Dù vậy, chuyên gia Đào Giang cũng lưu ý rằng để tối ưu hóa tối đa giá trị dòng vốn đầu tư công, các chủ đầu tư cần không ngừng cải thiện tính rộng mở của hồ sơ mời thầu, nhằm thu hút từ hai nhà thầu trở lên cùng cạnh tranh, phấn đấu đạt tỷ lệ tiết kiệm lý tưởng cho ngân sách nhà nước từ 3% đến 6%.

Dưới góc độ quy trình chấm thầu qua mạng, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), các bước đi của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư tại gói thầu này hoàn toàn phù hợp với khung pháp lý hiện hành. Do tính chất gói thầu số 07 chỉ có một nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và vượt qua bước đánh giá năng lực, kỹ thuật nên việc chủ đầu tư chuyển thẳng sang giai đoạn thương thảo và đề nghị trúng thầu mà không lập bảng xếp hạng là tuân thủ chính xác quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Quy trình xử lý kỹ thuật này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị, thúc đẩy nhanh tiến độ đưa công trình vào sử dụng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chống lãng phí, cho dù mục tiêu tối ưu hóa tỷ suất tiết kiệm vốn công sản vẫn là một yêu cầu xuyên suốt đối với người đứng đầu đơn vị.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Quy trình đấu thầu công tại địa phương #Hiệu quả tiết kiệm ngân sách nhà nước #Tác động của cạnh tranh hạn chế trong đấu thầu #Vai trò của pháp luật trong đấu thầu công khai #Thách thức và giải pháp trong thu hút nhà thầu

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