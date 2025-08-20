Gói thầu đường Lương Văn Nho, Cần Giờ: Yêu cầu nhân sự làm khó nhà thầu?

Liên quan gói thầu trăm tỷ do Ban QLDA huyện Cần Giờ (TP HCM) mời thầu, nhiều nhà thầu đã đề nghị làm rõ một số tiêu chí trong hồ sơ gây hạn chế cạnh tranh.

Gói thầu trên thuộc dự án xây dựng đường Lương Văn Nho, huyện Cần Giờ (TP HCM) với tổng kinh phí 422.526.000.000 đồng do Sở Giao thông Vận tải phê duyệt theo Quyết định số: 241/QĐ-SGTVT ngày 28/02/2025. Dự án sử dụng ngân sách thành phố.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,4 km, mục tiêu đầu tư nhằm hình thành tuyến chính kết nối trục đường Rừng Sác đến Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, kết nối giao thông các khu dân cư, khu trung tâm huyện, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Gói thầu Xây lắp hạng mục bổ sung với giá dự toán 119.651.975.676 đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (Ban QLDA huyện Cần Giờ) mời thầu rộng rãi; Phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng theo đơn giá cố định, thực hiện trong 240 ngày; dự kiến hoàn thành mở thầu ngày 25/08/2025.

Những quy định bất hợp lý về thiết bị và nhân sự

Ngay khi phát hành E-HSMT, nhiều nhà thầu đã đã đồng loạt gửi văn bản đề nghị làm rõ nhiều nội dung:

Đầu tiên liên quan đến yêu cầu về kinh nghiệm hợp đồng tương tự. Theo HSMT, nhà thầu phải có hợp đồng tương tự với giá trị tối thiểu 119,651 tỷ đồng. Một số nhà thầu cho rằng yêu cầu này là bất hợp lý, vì giá trị hợp đồng kinh nghiệm bằng đúng giá gói thầu, thậm chí còn cao hơn dự toán mà họ tính toán.

Nguồn: MSC

Không chỉ dừng lại ở giá trị, yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật của hợp đồng tương tự cũng gây ra nhiều thắc mắc. Cụ thể, HSMT yêu cầu hợp đồng phải có cống hộp bê tông cốt thép kích thước [1,6x1,6]m. Các nhà thầu đặt câu hỏi, nếu họ có hợp đồng với cống hộp có kích thước lớn hơn như [2x2]m thì có được chấp nhận hay không?

Bên cạnh kinh nghiệm hợp đồng, các tiêu chí về thiết bị và nhân sự cũng khiến các nhà thầu phải băn khoăn. Yêu cầu về trọng lượng của máy lu bánh hơi không được làm rõ là trọng lượng bản thân hay trọng lượng khi gia tải. Tương tự, việc yêu cầu "Máy ép thủy lực, lực ép ≥ 130T" trong khi loại máy này không có trong biện pháp thi công được duyệt cũng là một điểm khó hiểu.

Nguồn: MSC

Đáng chú ý hơn cả là yêu cầu về chứng chỉ nghề của công nhân. HSMT quy định nhà thầu phải có số lượng và chứng chỉ của từng loại thợ (thợ nề, thợ sắt, thợ hàn...) ngay tại bước đánh giá hồ sơ dự thầu. Theo các nhà thầu, điều này không phù hợp với quy định hiện hành. QCVN 18:2021/BXD chỉ yêu cầu người lao động phải có chứng chỉ nghề trong quá trình thi công, không phải là tiêu chí để loại nhà thầu ở vòng đánh giá năng lực. Việc đưa ra yêu cầu này ngay từ đầu có thể gây ra cạnh tranh không công bằng, tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, đi ngược lại nguyên tắc đấu thầu rộng rãi.

Ban Quản lý dự án lên tiếng về các vướng mắc trong hồ sơ mời thầu

Liên quan những yêu cầu được cho là bất hợp lý trong HSMT gói thầu "xây lắp hạng mục bổ sung thuộc dự án Xây dựng đường Lương Văn Nho, Cần Giờ", Ban QLDA huyện Cần Giờ đã chính thức có văn bản làm rõ, giải đáp các thắc mắc, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng cho cuộc đấu thầu.

Văn bản làm rõ số 73/BQLKVCG, ký ngày 19/08/2025, đã giải đáp nhiều điểm mấu chốt gây tranh cãi. Về yêu cầu kinh nghiệm hợp đồng tương tự, Ban Quản lý dự án khẳng định HSMT đã quy định các tiêu chí ở mức tối thiểu, phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của gói thầu.

Một phần nội dung của văn bản làm rõ số 73/BQLKVCG, ký ngày 19/08/2025. Nguồn: MSC

Về yêu cầu cống hộp bê tông cốt thép [1,6x1,6]m, Ban Quản lý dự án cho biết đây là kích thước nhỏ nhất trong thiết kế của dự án, nhằm mở rộng phạm vi tham dự và tạo điều kiện cho các nhà thầu vừa và nhỏ có năng lực phù hợp. Ban Quản lý dự án cũng làm rõ, nếu nhà thầu có hợp đồng tương tự với cống hộp có kích thước lớn hơn [1,6x1,6]m thì vẫn được xem là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Về giá trị hợp đồng tương tự, Ban Quản lý dự án khẳng định việc xác định giá trị này tuân thủ đúng quy định hiện hành, đảm bảo không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Ban Quản lý dự án cũng cho biết, nếu nhà thầu đã hoàn thành một hợp đồng xây lắp có giá trị từ 119.651.976.000 đồng trở lên, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về đường giao thông, hệ thống thoát nước sử dụng cống hộp [2x2]m trở lên thì vẫn được đánh giá là đáp ứng yêu cầu.

Về thiết bị thi công, Ban Quản lý dự án đã giải đáp vướng mắc về trọng lượng máy lu bánh hơi. Theo đó, HSMT chỉ đưa ra yêu cầu trọng lượng tối thiểu mà không quy định cụ thể về loại trọng lượng (tĩnh hay sau khi gia tải), cho phép nhà thầu linh hoạt lựa chọn thiết bị phù hợp. Nhà thầu đề xuất thiết bị có trọng lượng tĩnh hoặc trọng lượng sau khi gia tải đáp ứng mức tối thiểu đều được chấp nhận.

Đối với yêu cầu về máy ép thủy lực ≥ 130 tấn, Ban Quản lý dự án giải thích rằng thiết bị này nhằm đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực thi công ép cừ Larsen. Đồng thời, văn bản cũng mở rộng, cho phép nhà thầu sử dụng búa rung có công suất ≥ 60kW, được coi là thiết bị tương đương về công năng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Nguồn: MSC

Liên quan đến yêu cầu chứng chỉ nghề của công nhân, Ban Quản lý dự án đã trích dẫn QCVN 18:2021/BXD và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khẳng định việc này là phù hợp với quy định hiện hành về an toàn trong thi công xây dựng.

Theo giải thích, HSMT không yêu cầu công nhân kỹ thuật là nhân sự chủ chốt, không yêu cầu bắt buộc phải có hợp đồng lao động với nhà thầu, mà chỉ cần có tài liệu chứng minh khả năng huy động. Số lượng công nhân được tính toán dựa trên hồ sơ dự toán thiết kế và thời gian thực hiện gói thầu. Ban Quản lý dự án kết luận tiêu chí này phù hợp với quy mô và tính chất của gói thầu, không gây hạn chế nhà thầu.