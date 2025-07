4/5 nhà thầu “sảy chân” tại gói thầu của Trung tâm Y tế Cần Giờ

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 16/07/2025 Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ - ông Nguyễn Bá Trường đã ký Quyết định 04/QĐ-QLDA Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường (công ty Thế Tường) trúng gói thầu thuộc dự án sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ với giá hơn 3,79 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày.

Đối thủ Công ty CP Đầu tưu Xây dựng DPT, Công ty CP Thiết kế và Xây dựng Thương mại Ngôi Sao, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hưng Nam, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiế kế Xây dựng An Gia Nguyễn bị loại.

Gói thầu xây lắp y tế và hành trình “độc mã” của Thế Tường

Được biết, dự án sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ với tổng kinh phí 5 tỷ đồng; Nhằm phát huy hiệu quả công năng sử dụng của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và đáp ứng được nhu cầu phát triển nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Dự án do UBND huyện Cần Giờ (cũ) phê duyệt tại Quyết định số: 538/QĐ-UBND ngày 16/05/2025. Gói thầu xây lắp có giá 3,95 tỷ đồng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân mời thầu rộng rãi.

Biên bản mở thầu ghi nhận 5 nhà thầu tham gia dự thầu. Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá E-HSDT, chỉ có duy nhất Công ty Thế Tường đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để được xếp hạng 1 và trúng thầu.

Hàng loạt nhà thầu bị loại vì kê khai không trung thực và thiếu năng lực

Báo cáo đánh giá E-HSDT đã chỉ rõ lý do 4/5 nhà thầu còn lại bị loại:

Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Thương mại Ngôi Sao: Bị đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm. Lý do chính là việc kê khai thiết bị (cần trục) không trung thực. Quá trình xác minh cho thấy giấy chứng nhận kiểm định thiết bị do nhà thầu cung cấp là không chính xác và do đơn vị kiểm định không cấp.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hưng Nam: Cũng không đạt về năng lực và kinh nghiệm do kê khai nhân sự không trung thực. Cụ thể, văn bằng đại học của cán bộ phụ trách an toàn lao động (ông Hoàng Tú) do nhà thầu nộp đã được Trường Đại học Tôn Đức Thắng xác nhận là không chính xác và không do trường cấp.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn: Không đạt về năng lực và kinh nghiệm do nhân sự không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và thiếu tài liệu chứng minh sở hữu/thuê thiết bị thi công chủ yếu (ô tô tự đổ, cần cẩu, máy nén khí).

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng DPT: Không đạt về năng lực và kinh nghiệm do thiếu tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, và nhân sự chủ chốt (chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, nghiệm thu, an toàn lao động) không đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ hoặc kinh nghiệm, cũng như thiếu tài liệu chứng minh sở hữu/thuê thiết bị.

Thế Tường một năm trúng 14 gói thầu tại Cần Giờ

Việc công ty Thế Tường là nhà thầu đáp ứng yêu cầu và trúng gói thầu trên củng cố thêm vị thế của công ty tại Cần Giờ.

Công ty có địa chỉ tại Khu phố Miễu Ba, Xã Cần Giờ, TP HCM, do ông Dương Gia Nghĩa là đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 19/07/2016; từ đó đến nay đã tham gia 137 gói thầu, trong đó trúng 112 gói, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 238,21 tỷ đồng (trên 1,750 là các gói chỉ định thầu). Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 206 tỷ đồng (hơn 1,750 là các gói chỉ định thầu).

Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2024, công ty đã trúng 14 gói thầu xây lắp tại Cần Giờ.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường bê tông tổ 2 khu phố Giồng Ao; ngày 4/6/2025, ông Phan Kim Anh – Chủ tịch UBND TT Cần Thạnh đã ký Quyết định phê duyệt cho Công ty Thế Tường trúng thầu với giá hơn 1,23 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày (nhà thầu duy nhất tham gia và trúng)...