HPCONS trúng gói kè hơn 12,5 tỷ ở Cần Giờ: Đối thủ duy nhất bị loại vì năng lực nhân sự

HPCONS được phê duyệt trúng gói thầu kè An Lộc, sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất là một liên danh bị đánh giá không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Công ty TNHH HPCons đã được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp trị giá hơn 12,5 tỷ đồng tại dự án Nâng cấp, sửa chữa kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp An Lộc (huyện Cần Giờ cũ), sau khi đối thủ cạnh tranh duy nhất bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực nhân sự.

Theo Quyết định số 497/QĐ-QLDA do ông Lưu Văn Vụ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Cần Giờ (viết tắt: Ban QLDA Cần Giờ) ký ngày 28/12/2024, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (Mã TBMT: IB2400557545) đã được công bố.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH HPCons (viết tắt: HPCONS), MST 0311842640, có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM cũ, do ông Nguyễn Đình Nguyên làm Giám đốc. Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 12.545.880.982 VND, sau khi áp dụng giảm giá 1,5% so với giá dự thầu.

Gói thầu này có 2 nhà thầu tham dự. Nhà thầu còn lại là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công xây dựng cầu đường Hồng An. Tuy nhiên, liên danh này đã bị loại.

Lý do đối thủ bị loại

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An lập, Liên danh Dịch vụ công ích - Hồng An bị kết luận "Không đạt" ở bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Lý do cụ thể được chỉ ra là nhân sự chỉ huy trưởng dự kiến cho gói thầu, ông Nguyễn Thanh Hoàng, có bằng Kỹ sư xây dựng công trình thuỷ ngành xây dựng công trình thuỷ, không đáp ứng chuyên ngành "ngành thuỷ lợi" theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Báo cáo cũng ghi rõ, dù bên mời thầu đã yêu cầu làm rõ và đề nghị thay thế nhân sự khác, nhà thầu này đã không bổ sung thay thế.

Với việc đối thủ duy nhất không qua được vòng đánh giá năng lực, HPCONS đã thẳng tiến đến chiến thắng gói thầu này.

Chia sẻ về tình huống này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: “Yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của nhà thầu. Việc hồ sơ mời thầu đưa ra yêu cầu cụ thể về chuyên ngành là cơ sở để bên mời thầu sàng lọc các nhà thầu đủ khả năng thực hiện dự án. Khi nhà thầu không đáp ứng được tiêu chí này và cũng không có sự bổ sung, thay thế phù hợp sau yêu cầu làm rõ, việc bị loại là tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật về đấu thầu, nhằm đảm bảo chất lượng cho công trình”.

Kịch bản này cho thấy việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đặc biệt là các tài liệu chứng minh năng lực nhân sự, có vai trò quyết định đến kết quả của một cuộc thầu.