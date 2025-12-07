Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu cây xanh 831 triệu: Đính chính hồ sơ vì lỗi "ĐK cổ rễ 6-7m" thành "6-7cm"

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Thủ Đức phải hai lần điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói cây xanh Lã Xuân Oai do lỗi chính tả nghiêm trọng về quy cách cây và kích thước.

Thục Anh

Gói thầu XL3: Gói thầu thi công xây dựng hệ thống cây xanh với giá dự toán 831.446.983 đồng, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức (Ban QLDA Thủ Đức) làm Chủ đầu tư . Tuy có quy mô không quá lớn, gói thầu này lại thu hút sự chú ý khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã phải trải qua quy trình làm rõ và điều chỉnh tới hai lần chỉ trong tháng 11/ 2025, cho thấy những sai sót tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn hệ lụy lớn trong công tác chuẩn bị hồ sơ.

Bất hợp lý từ chi tiết kỹ thuật

Ngay từ hồ sơ ban đầu, các nhà thầu quan tâm đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất hợp lý trong mô tả kỹ thuật quan trọng nhất: quy cách cây xanh .

Trong hồ sơ mời thầu được phê duyệt ban đầu (Quyết định số 39/QĐ-QLDA-04, ký ngày 13/11/2025 bởi Giám đốc Lê Hữu Hảo), mô tả kỹ thuật cây Giáng hương lá lớn yêu cầu kích thước bầu đất 70x70 x 70cm, chiều cao h=3-3,5m, nhưng lại ghi đường kính cổ rễ là 6-7m .

Đây rõ ràng là một lỗi chính tả nghiêm trọng, bởi một cây xanh có đường kính cổ rễ 6-7m là điều không tưởng . Trong lần làm rõ đầu tiên (Công văn số 43/BQLKVTD-04, ngày 21/11/2025), Ban QLDA Thủ Đức đã đính chính lỗi sai này thành ĐK cổ rễ 6-7cm .

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại. Tiếp tục có yêu cầu làm rõ về kích thước hố trồng cây. Lần làm rõ thứ hai (Công văn số 45/BQLKVTD-04, ngày 25/11/2025) đã chốt lại kích thước hố trồng cây là (100 x 100 x 100)cm, trong khi yêu cầu ban đầu trong thuyết minh thiết kế chỉ là tối thiểu 80 x 80 x 80cm.

Bên cạnh đó, quy cách vật liệu xây bồn cây cũng có sự nhầm lẫn giữa bản vẽ chi tiết và bảng tổng hợp khối lượng. Cụ thể, vật liệu Gạch BTXM được đính chính là loại có kích thước 193x193 x 80mm, dẹp bỏ thông tin dày 10cm (100mm) trong bảng tổng hợp khối lượng .

Thách thức trong xác định khối lượng

Một vấn đề kỹ thuật khác được nhà thầu làm rõ là việc hồ sơ thiết kế không thấy công tác đào đất trồng cây và vận chuyển đất sau khi đào .

Về vấn đề này, Ban QLDA Thủ Đức giải thích rằng: "Do hồ sơ thiết kế thể hiện công tác này trùng lắp với khối lượng đào thi công hệ thống thoát nước nên không tính khối lượng đào đất hố móng trồng cây" . Giải thích này cho thấy sự chồng lấn trong quá trình lập dự toán giữa các hạng mục xây dựng cơ bản và cây xanh, buộc nhà thầu phải tự cân đối chi phí cho công tác đất trong dự thầu nếu không có khối lượng riêng.

Tất cả những thay đổi và đính chính này đã được tổng hợp lại trong Quyết định phê duyệt E-HSMT (điều chỉnh) số 47/QĐ-QLDA-04, ký ngày 27/11/2025, chỉ 6 ngày trước thời điểm mở thầu .

Góc nhìn chuyên gia: Sự ràng buộc của Luật Đấu thầu

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc liên tục điều chỉnh E-HSMT, dù là lỗi chính tả hay sự không nhất quán về kích thước, luôn tạo ra rào cản thông tin và sự thiếu chắc chắn cho các nhà thầu. Đối với một gói thầu có tính chất kỹ thuật cao như cây xanh đô thị, một sai sót trong quy cách như ĐK cổ rễ có thể dẫn đến việc chào thầu vật tư không đạt yêu cầu hoặc không tồn tại trên thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng hồ sơ từ khâu tư vấn thiết kế, lập E-HSMT, cho đến khâu thẩm định."

Đồng thời, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, đã quy định rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khách quan của hồ sơ mời thầu. Trường hợp hồ sơ bị lỗi kỹ thuật hoặc có sự sai lệch thông tin sẽ dễ dẫn đến khiếu nại hoặc hủy thầu nếu không được làm rõ kịp thời. Việc làm rõ nhiều lần, đặc biệt sát ngày đóng thầu, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà thầu khác đang chuẩn bị hồ sơ."

Một nhà thầu duy nhất tham dự

Sau tất cả những điều chỉnh và làm rõ, gói thầu XL3 đã kết thúc thời điểm mở thầu lúc 10:06 ngày 03/12/2025 với chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng Nam Tiến. Nhà thầu này chào giá sau giảm giá là 750.081.091,0519 đồng, giảm 8,67% so với giá dự toán .

5-3527.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh của gói thầu. Liệu các lần điều chỉnh, đặc biệt là sự nhầm lẫn về quy cách kỹ thuật, có gây ra e ngại hoặc cản trở các nhà thầu khác tiếp cận và hoàn thiện hồ sơ dự thầu? Hay đây là dấu hiệu của sự chuẩn bị không kỹ lưỡng về E-HSMT, khiến nhà thầu phải thận trọng hơn trong việc tham gia một gói thầu mà ngay cả thông số kỹ thuật cốt lõi cũng phải đính chính sát ngày mở thầu.

Trong bối cảnh Luật Đấu thầu mới yêu cầu tính minh bạch và cạnh tranh cao, những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự luôn là chủ đề được dư luận và các cơ quan quản lý quan tâm đặc biệt.

Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng Nam Tiến có địa chỉ tại phường Phú Khương, Vĩnh Long. Thành lập tháng 3/2016 do Lâm Văn Nhã làm đại diện pháp luật. Từ tháng 5/2019 đến 6/12/2025, nhà thầu đã tham gia và trúng 7/23 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 6,498 tỷ đồng (có hơn 2,261 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 2,261 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 4,236 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Mới đây ngày 20/11/2025, nhà thầu được Ban Quản lý dự án xã Phong Thạnh chỉ định thầu rút gọn cho trúng gói thầu số 3 với giá 799.329.130 đồng (giá gói thầu 807.403.162 đồng) theo Quyết định 41/QĐ-BQLDA.

Ngày 27/11, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An đã phê duyệt Quyết định 662/QĐ-BQLDA cho Liên danh cây xanh ĐT.830C (Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát và Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Nam Tiến) thắng gói thầu Thi công cây xanh thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C với giá 4.236.726.000 đồng (giá gói thầu 5.479.734.000 đồng)...

#gói thầu #cây xanh #Thủ Đức #đấu thầu #chính tả

Bài liên quan

Bạn đọc

Dấu ấn "người quen" Tư vấn Tâm Việt trong các gói thầu của Thiên Bình [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy sự trùng hợp đáng chú ý khi Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt đóng vai trò tư vấn tại các gói thầu mà Công ty Thiên Bình trúng thầu ở Hòa Bình và Cao Bằng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong hành trình trúng thầu của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình tại một số địa phương phía Bắc, có sự xuất hiện lặp lại của một đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt (viết tắt là Công ty Tâm Việt). Sự trùng hợp này diễn ra tại các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp, đặt ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Sự trùng hợp tại Cao Bằng

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đại Tín Nghĩa và gói thầu tiền tỷ tại GENCO3: Đối thủ dừng bước vì năng lực [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ lợi thế về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đã được Tổng Công ty Phát điện 3 phê duyệt trúng gói thầu trang bị hệ thống UPS và PCCC trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/07/2025, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (GENCO3) đã ban hành Quyết định số 2236/QĐ-GENCO3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị hệ thống UPS và PCCC cho phòng máy chủ mở rộng của Tổng Công ty". Quyết định do ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Phó Tổng Giám đốc GENCO3 ký ban hành.

z7296260517947-764ef2c95db4a6fae109568c8bf7768a.jpg
Trích một phần QĐ số 2236/QĐ-GENCO3 (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 16,7 tỷ tại trường TH Long Định: Nhà thầu quen mặt đề xuất tiết kiệm 3%

2 nhà thầu đang so kè năng lực tại gói thầu xây dựng giai đoạn 2 trường TH Long Định (Tây Ninh) giá hơn 16,7 tỷ đồng.

Với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, dự án Trường TH Long Định có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt tại Quyết định 9363 ngày 21/11/2023. Dự án thực hiện tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu xây dựng giai đoạn 2 có giá 16,71 tỷ đồng được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc mời thầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".