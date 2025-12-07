Gói thầu cây xanh 831 triệu: Đính chính hồ sơ vì lỗi "ĐK cổ rễ 6-7m" thành "6-7cm"

Gói thầu XL3: Gói thầu thi công xây dựng hệ thống cây xanh với giá dự toán 831.446.983 đồng, thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thành phố Thủ Đức (Ban QLDA Thủ Đức) làm Chủ đầu tư
Bất hợp lý từ chi tiết kỹ thuật
Ngay từ hồ sơ ban đầu, các nhà thầu quan tâm đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất hợp lý trong mô tả kỹ thuật quan trọng nhất: quy cách cây xanh
Thách thức trong xác định khối lượng
Một vấn đề kỹ thuật khác được nhà thầu làm rõ là việc hồ sơ thiết kế không thấy công tác đào đất trồng cây và vận chuyển đất sau khi đào
Về vấn đề này, Ban QLDA Thủ Đức giải thích rằng: "Do hồ sơ thiết kế thể hiện công tác này trùng lắp với khối lượng đào thi công hệ thống thoát nước nên không tính khối lượng đào đất hố móng trồng cây"
Tất cả những thay đổi và đính chính này đã được tổng hợp lại trong Quyết định phê duyệt E-HSMT (điều chỉnh) số 47/QĐ-QLDA-04, ký ngày 27/11/2025, chỉ 6 ngày trước thời điểm mở thầu
Góc nhìn chuyên gia: Sự ràng buộc của Luật Đấu thầu
Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc liên tục điều chỉnh E-HSMT, dù là lỗi chính tả hay sự không nhất quán về kích thước, luôn tạo ra rào cản thông tin và sự thiếu chắc chắn cho các nhà thầu. Đối với một gói thầu có tính chất kỹ thuật cao như cây xanh đô thị, một sai sót trong quy cách như ĐK cổ rễ có thể dẫn đến việc chào thầu vật tư không đạt yêu cầu hoặc không tồn tại trên thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng hồ sơ từ khâu tư vấn thiết kế, lập E-HSMT, cho đến khâu thẩm định."
Đồng thời, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu số 22/2023, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, đã quy định rõ về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và khách quan của hồ sơ mời thầu. Trường hợp hồ sơ bị lỗi kỹ thuật hoặc có sự sai lệch thông tin sẽ dễ dẫn đến khiếu nại hoặc hủy thầu nếu không được làm rõ kịp thời. Việc làm rõ nhiều lần, đặc biệt sát ngày đóng thầu, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà thầu khác đang chuẩn bị hồ sơ."
Một nhà thầu duy nhất tham dự
Sau tất cả những điều chỉnh và làm rõ, gói thầu XL3 đã kết thúc thời điểm mở thầu lúc 10:06 ngày 03/12/2025 với chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự là Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng Nam Tiến. Nhà thầu này chào giá sau giảm giá là 750.081.091,0519 đồng, giảm 8,67% so với giá dự toán
Trong bối cảnh Luật Đấu thầu mới yêu cầu tính minh bạch và cạnh tranh cao, những gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự luôn là chủ đề được dư luận và các cơ quan quản lý quan tâm đặc biệt.
Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng Nam Tiến có địa chỉ tại phường Phú Khương, Vĩnh Long. Thành lập tháng 3/2016 do Lâm Văn Nhã làm đại diện pháp luật. Từ tháng 5/2019 đến 6/12/2025, nhà thầu đã tham gia và trúng 7/23 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 6,498 tỷ đồng (có hơn 2,261 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 2,261 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 4,236 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).
Mới đây ngày 20/11/2025, nhà thầu được Ban Quản lý dự án xã Phong Thạnh chỉ định thầu rút gọn cho trúng gói thầu số 3 với giá 799.329.130 đồng (giá gói thầu 807.403.162 đồng) theo Quyết định 41/QĐ-BQLDA.
Ngày 27/11, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An đã phê duyệt Quyết định 662/QĐ-BQLDA cho Liên danh cây xanh ĐT.830C (Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Lộc Thịnh Phát và Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Nam Tiến) thắng gói thầu Thi công cây xanh thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C với giá 4.236.726.000 đồng (giá gói thầu 5.479.734.000 đồng)...