Chân dung Công ty Thiên Bình: Hành trình "phủ sóng" gói thầu thiết bị giáo dục năm 2025 [Kỳ 1]

Liên tiếp trúng các gói thầu cung cấp thiết bị dạy học từ Bắc vào Nam trong năm 2025, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình thể hiện năng lực đáng chú ý, song hành cùng những dấu hỏi về hiệu quả ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã số doanh nghiệp: 0104746480) là một đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục và đồ dùng trường học. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Tầng 2, Số 367 Nguyễn Khang, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, do bà Đặng Thị Thanh Hà làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy quy mô hoạt động đáng kể của doanh nghiệp này. Tính đến cuối tháng 11/2025, Công ty Thiên Bình đã tham gia 141 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng 84 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên tới hơn 328 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Thiên Bình đã thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ, "phủ sóng" tại nhiều địa phương trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Gói thầu mới nhất tại Hòa Bình

Hoạt động gần đây nhất được ghi nhận là tại tỉnh Hòa Bình. Ngày 24/11/2025, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thủy đã có Quyết định số 17/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị phòng học bộ môn...". Giá gói thầu là 1.474.920.000 đồng. Công ty Thiên Bình trúng thầu với giá 1.444.929.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,03%. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học Tâm Việt.

Quyết định 17/QĐ-VHXH của Phòng Văn hóa - Xã hội Yên Thủy. Nguồn MSC

Hành trình "Bắc tiến, Nam chinh" năm 2025

Nhìn lại cả năm 2025, tần suất trúng thầu của Công ty Thiên Bình cho thấy năng lực tiếp cận dự án đáng kể.

Tại Hà Nội, ngày 11/04/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đan Phượng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho "Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị". Công ty Thiên Bình trúng thầu với giá 5.164.929.000 đồng.

Tiếp đó, tỉnh Cao Bằng trở thành thị trường trọng điểm. Ngày 28/05/2025, Trường THPT Chuyên Cao Bằng đã phê duyệt Công ty Thiên Bình trúng gói thầu với giá 3.315.235.000 đồng. Đến ngày 09/06/2025, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Bảo Lạc tiếp tục công bố đơn vị này trúng gói thầu với giá 3.824.250.800 đồng.

Tại miền Trung, ngày 06/06/2025, KQLCNT cho "Gói thầu số 3" (Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư) đã được phê duyệt. Công ty Thiên Bình trúng gói thầu này với giá 3.199.970.200 đồng.

Tại khu vực phía Nam, nhà thầu này tham gia vào các gói thầu quy mô lớn. Ngày 04/09/2025, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Quyết định số 999/QĐ-SGDĐT cho "Gói thầu số 08". Gói thầu này có giá trị 18.178.738.000 đồng, được trao cho Liên danh trong đó có Công ty Thiên Bình.

Những gam màu đối lập về tỷ lệ tiết kiệm

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù tần suất trúng thầu dày đặc, nhưng hiệu quả kinh tế thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lại có sự chênh lệch rất lớn, tạo nên những gam màu đối lập.

Tại nhiều gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức rất khiêm tốn. Ví dụ, tại gói thầu ở Đan Phượng (Hà Nội), giá gói thầu là 5.177.106.000 đồng, giá trúng thầu là 5.164.929.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 0,23%. Tương tự, tại gói thầu ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng), tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt khoảng 1,22%.

Tuy nhiên, ở một thái cực khác, tại gói thầu do Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) làm chủ đầu tư, Công ty Thiên Bình lại trúng thầu với mức giảm giá "sốc". Giá gói thầu là 5.531.008.000 đồng, nhưng giá trúng thầu chỉ còn 3.199.970.200 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 42%.

Sự chênh lệch hàng chục phần trăm này đặt ra những câu hỏi về công tác xây dựng giá gói thầu tại các địa phương cũng như tính ổn định trong chiến lược giá của nhà thầu.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu của đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc tỷ lệ tiết kiệm quá thấp (sát giá trần) hoặc quá cao (giảm giá sâu bất thường) đều là những tín hiệu cần được các cơ quan chức năng và dư luận giám sát chặt chẽ. Điều này nhằm đảm bảo không có hiện tượng hạn chế cạnh tranh, lập dự toán không sát thực tế hoặc nguy cơ hàng hóa không đảm bảo chất lượng khi trúng thầu giá thấp."

[Kỳ 2:] Nghịch lý giá trúng thầu của Thiên Bình: Nơi "siêu tiết kiệm", nơi giảm giá "sốc"