Đại Tín Nghĩa và gói thầu tiền tỷ tại GENCO3: Đối thủ dừng bước vì năng lực [Kỳ 1]

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ lợi thế về năng lực kinh nghiệm, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa đã được Tổng Công ty Phát điện 3 phê duyệt trúng gói thầu trang bị hệ thống UPS và PCCC trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/07/2025, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (GENCO3) đã ban hành Quyết định số 2236/QĐ-GENCO3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Trang bị hệ thống UPS và PCCC cho phòng máy chủ mở rộng của Tổng Công ty". Quyết định do ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Phó Tổng Giám đốc GENCO3 ký ban hành.

Trích một phần QĐ số 2236/QĐ-GENCO3 (Nguồn: MSC)

Gói thầu này có giá trúng thầu là 1.724.235.000 đồng, thực hiện trong thời gian 477 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Tín Nghĩa (gọi tắt là Công ty Đại Tín Nghĩa).

Cuộc đua "tam mã" và năng lực nhà thầu

Dữ liệu từ báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy, gói thầu này thu hút sự tham gia của 03 nhà thầu. Ngoài Công ty Đại Tín Nghĩa, hai đối thủ còn lại là Công ty TNHH NSG.VN và Công ty TNHH Thương Mại Gia Bảo A.B. Tuy nhiên, cả hai nhà thầu này đều không vượt qua được bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhường lại cơ hội duy nhất cho Công ty Đại Tín Nghĩa bước vào vòng đánh giá tài chính và trúng thầu.

Cụ thể, Công ty Đại Tín Nghĩa sẽ chịu trách nhiệm cung cấp phần 1 là trang bị bổ sung hệ thống UPS (trị giá hơn 1,59 tỷ đồng) và phần 2 là thiết bị PCCC (trị giá 127 triệu đồng). Việc trúng gói thầu này phần nào khẳng định năng lực kỹ thuật của Đại Tín Nghĩa trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Chân dung nhà thầu Đại Tín Nghĩa

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Đại Tín Nghĩa được thành lập ngày 11/04/2013, có mã số doanh nghiệp 0312233105. Trụ sở chính đặt tại S1D Cư Xá Bắc Hải, Đường Ba Vì, Phường Hòa Hưng, TP HCM. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huyền, giữ chức vụ Giám đốc.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, Công ty Đại Tín Nghĩa đã tham gia 227 gói thầu, trong đó trúng 128 gói, trượt 91 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 105 tỷ đồng. Địa bàn hoạt động chủ yếu của nhà thầu này tập trung tại TP HCM.

Bên cạnh những gói thầu trúng lớn như tại GENCO3, hồ sơ năng lực của Đại Tín Nghĩa cũng ghi nhận nhiều lần trượt thầu tại các đơn vị khác trong năm 2025. Đơn cử, ngày 25/09/2025, tại gói thầu do Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM mời thầu (QĐ IB2500354582), Công ty Đại Tín Nghĩa đã không được lựa chọn. Tương tự, tại gói thầu của Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Nhà máy nước Tân Hiệp (QĐ IB2500106122 ngày 15/08/2025), nhà thầu này cũng phải dừng bước.

Sự tương phản giữa việc trúng gói thầu yêu cầu kỹ thuật cao tại GENCO3 và việc trượt thầu ở các gói mua sắm khác đặt ra câu hỏi thú vị về chiến lược đấu thầu của doanh nghiệp này. Liệu đây là sự chọn lọc kỹ càng hay năng lực nhà thầu chưa thực sự đồng đều ở các mảng khác nhau?

Trao đổi về vấn đề năng lực nhà thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá năng lực kinh nghiệm là bước sàng lọc quan trọng đầu tiên. Một nhà thầu trúng thầu khi các đối thủ khác bị loại ở bước này cho thấy họ có sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng hoặc có lợi thế cạnh tranh rõ rệt về hồ sơ năng lực so với mặt bằng chung của gói thầu đó. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] "Soi" tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Đại Tín Nghĩa với đối tác "ruột"