Gói thầu 16,7 tỷ tại trường TH Long Định: Nhà thầu quen mặt đề xuất tiết kiệm 3%

2 nhà thầu đang so kè năng lực tại gói thầu xây dựng giai đoạn 2 trường TH Long Định (Tây Ninh) giá hơn 16,7 tỷ đồng.

Với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, dự án Trường TH Long Định có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do UBND huyện Cần Đước (cũ) phê duyệt tại Quyết định 9363 ngày 21/11/2023. Dự án thực hiện tại xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu xây dựng giai đoạn 2 có giá 16,71 tỷ đồng được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc mời thầu.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 4/12, gói thầu thu hút 2 nhà thầu: Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc với giá dự thầu 16,21 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3%), Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát với giá dự thầu 16,6 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 0,66%).

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc có địa chỉ tại xã Cần Đước, Tây Ninh từng trúng 2 gói xây lắp thuộc dự án Trường TH Long Định.

Công ty đã tham gia 58 gói thầu, trúng 46 gói, 4 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 248,95 tỷ đồng (trên 10 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Nhà thầu Hưởng Phúc thường trúng thầu tại Long An (cũ). Trong đó, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Công ty Hưởng Phúc đã trúng 10 gói thầu xây lắp, mà phần lớn trong số đó là các dự án xây dựng trường học tại Long An (cũ). Các gói thầu này đều do Công ty Lộc Phú Trung làm bên mời thầu.

Cụ thể:

Gói thầu Trường THCS Tân Lân. Hạng mục: xây dựng giai đoạn 1 thuộc dự án Trường THCS Tân Lân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cần Giuộc với giá 10 tỷ đồng thực hiện trong 270 ngày.

Nguồn: MSC

Tại dự án dự án Trường TH Long Định do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước làm chủ đầu tư. Gói thầu xây dựng giai đoạn 3, ngày 24/06/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định KQ2500220581_2506241624 phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Hưởng Phúc trúng với giá 12,9 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày.

Trước đó năm 2024, cũng tại dự án trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Cần Đước – ông Nguyễn Thanh Tùng đã ký Quyết định cho Công ty Hưởng Phúc trúng gói thầu Xây dựng giai đoạn 1 với giá 20,56 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Sang Tiến Phát địa chỉ tại xã Bình Hưng, TP HCM; đã trúng 8/22 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 17 tỷ đồng (trên 2,38 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty thường trúng thầu tại huyện Cần Đước, Long An (cũ).

Trong đó, gói thầu Sửa chữa- cải tạo mua sắm thiết bị trung tâm hành chính xã và sửa chữa các cổng chào, cổng trụ sở, cổng nhà văn hóa của Phòng Kinh tế xã Cần Đước với giá 848 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu nâng cấp, sửa chữa điện lực cũ thành trụ sở làm việc thị đội. Hạng mục: Xây lắp thuộc dự án công trình: Nâng cấp, sữa chữa điện lực cũ thành trụ sở làm việc thị đội của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cần Đước với giá trúng thầu 665 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu trường THCS Tân Ân của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cần Đước với giá 2,87 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày…